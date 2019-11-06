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 Депутати створили моніторингову місію Верховної Ради в зоні ООС

З ініціативи Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки створено моніторингову місію парламентського контролю в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це на брифінгу членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки за результатами візиту в Золоте повідомила заступниця голови комітету, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В рамках ініціативи Комітету з нацбезпеки оборони та розвідки була створена постійна моніторингова місія парламентського контролю для того, щоб знати, що і як відбувається в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Зокрема, щодо питань з розведення сил та засобів", - сказала Безугла.

Вона наголосила, що ця місія постійна і здійснюватиме моніторинг ситуації на Донбасі. "Наша роль - це роль посередників між населенням, військовими, органами виконавчої влади, щоб знати що відбувається, як відбувається і допомагати", - зазначила нардепка.

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Вона також розповіла, що у вівторок, 5 листопада, в межах цієї моніторингової місії члени комітет відвідали селище Золоте. Там депутати поспілкувалися з командуванням, з військовими, місцевим населенням, волонтерами.

Безугла також зазначила, що ситуація з наданням медичної допомоги місцевому населенню в районах розведення покращилася. У планах - організація фельдшерсько-акушерського пункту. Вона додала, що військово-медичне управління спроможне в екстрених ситуаціях допомогти місцевому населенню.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158165
 
 
 Топ коментарі
 
Короч, все эти свадебные фотографы, маникюрщицы-парикмахершы, кумаЮзика и собственно само Юзико, по ротации сгоняют в Станицу и получат УБД?
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тупая и бездарная зелупень, на последнем издыхании, старается понравиться-это такое жалкое зрелище, но все марно -гиляка уже приготовилась)
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Короч, все эти свадебные фотографы, маникюрщицы-парикмахершы, кумаЮзика и собственно само Юзико, по ротации сгоняют в Станицу и получат УБД?
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Это называется парламентский контроль, слыхал о таком?
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тупая и бездарная зелупень, на последнем издыхании, старается понравиться-это такое жалкое зрелище, но все марно -гиляка уже приготовилась)
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Вообще бред какой то: "Наша роль - это роль посредников между населением, военными, органами исполнительной власти, чтобы знать что происходит, как происходит и помогать"Источник: https://censor.net.ua/n3158165. Как это понять?
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"Слугам народу": "Навіщо ви нап'ялили на себе броніки і каски? У Золотому і Станиці Луганській ж розвели війська…

Депутати створили моніторингову місію Верховної Ради в зоні ООС - Цензор.НЕТ 1574
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Набіса законотворчий орган повинен моніторити зону ООС? Чергова бюрократична структурка, яка буде кумарити вояк папірцями і звітами.
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Сначала разводим, а затем мониторим, чего мы там с дуру наразводили.
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