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 Розпочато службове розслідування за фактом можливої втрати кримінальних матеріалів у справах Майдану, - ГПУ

Генеральна прокуратура України розпочала проведення службового розслідування за фактом можливої ​​втрати матеріалів кримінального провадження стосовно вбивств протестувальників у центрі Києва, скоєних в лютому 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"За погодженням генерального прокурора наказом керівника Генеральної інспекції від 5 листопада 2019 року розпочато службове розслідування з метою перевірки обставин можливої ​​втрати окремих матеріалів кримінального провадження з розслідування вбивств, скоєних 18-20 лютого 2014 року. Відповідна інформація була поширена засобами масової інформації", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в ГПУ створили інвентаризаційну комісію, яка з 11 листопада почне інвентаризацію матеріалів кримінальних проваджень та інших матеріальних носіїв про злочини, пов'язаних з масовими протестами в 2013-2014 роках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158162
 
   
 Топ коментарі
 
срябошапка портнову віддав, щоб відмазати ригівське кодло.....
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пипец Горбатюку..
кстати, в деле по скандально известному судье Вовк (голова Окружной Админ суд), Горбатюк тоже отметился.. там есть очень коррупционная зацепочка..
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горбатюк должен сидеть пиздабол любитель 5 лет саботажа
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срябошапка портнову віддав, щоб відмазати ригівське кодло.....
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Вчера портнов потребовал седни рябошапка уже расследует...
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горбатюк должен сидеть ******** любитель 5 лет саботажа
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Не звени рогами. Рябошапка отдал материалы Портнову, а Горбатюк не при делах
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адвокат небесной сотни очень хвалит Горбатюка, Говорит много сделано его группой, но еще много надо сделать. Так что кто еще ********, может те кто кричат, что пропало часть документов, хотя комиссия начнет расследование ВОЗМОЖНОГО ХИЩЕНИЯ только 11 ноября... Т.е. еще не пропало, но возможно, а крику много... Мне кажется просто дано задание громких дел и посадок от любителей турборежимов без суда и следствия...
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"это" я представляю себе висящим на фонаре на Майдане
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пипец Горбатюку..
кстати, в деле по скандально известному судье Вовк (голова Окружной Админ суд), Горбатюк тоже отметился.. там есть очень коррупционная зацепочка..
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похоже горбатюк не только балаболил, но и "терял" понемногу... или помногу.
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Показово, що ****** не турбує хто і як вів те бескінечне розслідування та "допустіл потєрю гідності", а цікавть лиш те, "шо по етому поводу думаєт" якийсь портнов. А генпйокуйойу гідності хто не дав завершити розслідування - портнов, чи логопєд?
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Может я скажу крамольную для украинцев вещь, но как они могут себя уважать после того, как их лучшие сыны гибли за их светолое будущее и погибают до сих пор, а они безразлично отностся к перступной халатности чиновников, подобной обсуждаемой темы!? Масса случаев злоупторебеления властью команды Порошенко для них ничего не занчит, судя по репликам на этом форуме.
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Реплики на этом форуме преобладают от оплачиваемых самим Порошенко ботов, и делать выводы по репликам от ботов глупо.
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Так а где эта масса злоупотреблений? Свинарчука арестовали за то, что он не рассчитался с художником за картину в виде *****, выложенного из стреляных гильз. Эти злоупотребления ты имеешь ввиду? Розпочато службове розслідування за фактом можливої втрати кримінальних матеріалів у справах Майдану, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4282
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банда зелЕных мразей у власти!гнать эту падаль!
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Партия регионов пришла к власти, а что еще можно от них было ожидать! Скоро они еще сделают так, что Майдан был преступники, а Янукович легитимный...
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Чего ожидать? Этот Гробатюк 5 лет дело мусолил и делал все, чтобы ничего не расследовалось, а ты про какую-то мифическую ПР тут лепишь.
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Достаточно будет сказать какая именно часть материалов "потерялась".
Cui prodest Розпочато службове розслідування за фактом можливої втрати кримінальних матеріалів у справах Майдану, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4827
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