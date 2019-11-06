 Вони обіцяли мене опустити, діватися нікуди було, - солдат-строковик армії РФ Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі

Про це він заявив у свідченнях, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "База".

"Того дня вони пообіцяли мене опустити. Так і сказали, попередили, що типу зґвалтують. Лейтенант того дня мені сказав, що все, розумієш, після варти - все буде. Усіх молодих інших до мене вже опускали, я знаю. А цього вечора, отже, моя черга, мені діватися нікуди було, що мені робити?" - пояснив Шамсутдінов.

За словами солдата, з нього знущалися від самого початку строкової служби.

"Все почалося відразу, щойно я прийшов. У мене вкрали, точніше, відібрали телефон. Рідним я не став повідомляти, щоб не хвилювалися. Я тільки сімку сховав і іноді вставляв у чужі телефони, щоб зателефонувати і поговорити з родиною. Що ще відбирали? Гроші...", - каже він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото з військової частини. ФОТОрепортаж 18+

Строковик не намагався скаржитися кому-небудь на нестатутні відносини.

"Кому скаржитися? Смішно. Повідомляти просто нікому. Кому мені повідомляти, якщо самі офіцери мене і били? Думав втекти, але ж все закрито. Що мені було робити?" - запитує Шамсутдінов.

"Єдине, мені шкода, що я випадково зачепив двох хлопців, які були зовсім ні до чого. До решти в мене жалю немає жодного. А ці - хлопці з одного зі мною призову...", - додав він.

Нагадаємо, 25 жовтня у військовій частині 54160 у селищі Гірський у Забайкаллі (РФ) солдат-строковик Раміль Шамсутдінов ввечері під час розряджання зброї приєднав магазин до автомата і відкрив вогонь по товаришах по службі. Вісім осіб були вбиті, ще двоє поранені.