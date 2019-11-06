 Вони обіцяли мене опустити, діватися нікуди було, - солдат-строковик армії РФ Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі

Про це він заявив у свідченнях, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "База".
"Того дня вони пообіцяли мене опустити. Так і сказали, попередили, що типу зґвалтують. Лейтенант того дня мені сказав, що все, розумієш, після варти - все буде. Усіх молодих інших до мене вже опускали, я знаю. А цього вечора, отже, моя черга, мені діватися нікуди було, що мені робити?" - пояснив Шамсутдінов.
За словами солдата, з нього знущалися від самого початку строкової служби.
"Все почалося відразу, щойно я прийшов. У мене вкрали, точніше, відібрали телефон. Рідним я не став повідомляти, щоб не хвилювалися. Я тільки сімку сховав і іноді вставляв у чужі телефони, щоб зателефонувати і поговорити з родиною. Що ще відбирали? Гроші...", - каже він.
Строковик не намагався скаржитися кому-небудь на нестатутні відносини.
"Кому скаржитися? Смішно. Повідомляти просто нікому. Кому мені повідомляти, якщо самі офіцери мене і били? Думав втекти, але ж все закрито. Що мені було робити?" - запитує Шамсутдінов.
"Єдине, мені шкода, що я випадково зачепив двох хлопців, які були зовсім ні до чого. До решти в мене жалю немає жодного. А ці - хлопці з одного зі мною призову...", - додав він.
Нагадаємо, 25 жовтня у військовій частині 54160 у селищі Гірський у Забайкаллі (РФ) солдат-строковик Раміль Шамсутдінов ввечері під час розряджання зброї приєднав магазин до автомата і відкрив вогонь по товаришах по службі. Вісім осіб були вбиті, ще двоє поранені.
...а остальные 75% еще до армии
В Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, - является абсолютной ложью», - говорится в сообщении.В министерстве также заявили, что «опубликованные интернет-ресурсом цитаты на тюремном жаргоне с упоминанием наиболее грязных аспектов внутрикамерных отношений заключенных, которые якобы могли существовать среди военнослужащих воинской части, -не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии».
Чем больше сослуживцев ты вальнёшь, тем меньше шансов завалить их будет у солдат НАТО!
а том, что эти татары разные и язык у них разный и культура другая.
Поздравляю всех шо у нас -8 врагов
Жаль что парень не особо нормально стрелял, и это после того как его опустили башкой в унитаз, в который "сходили" 3 "деда"
Уважуха чуваку, хоть что-то сделал для всего мира. правда свинорожалки - еще "дедов" нарожают, но это будет позже, а пока - он Герой России(как и Кадыров)))
правда я щас обидел животных - они не виноваты, правда? что их сравнивают с биомусором то)
Elena Berg
30 жовтня о 08:31
"В ночь на 16 января 1939 года советская армия вступила во Львов. Рано утром, отправившись в магазин за продуктами, я увидела, что город наводнен группами советских солдат. Они рассматривали витрины, не решаясь зайти в магазины. Эти большевики не выглядели счастливыми и гордыми победителями. Мы видели людей в бедных мундирах землистого вида, явно озабоченных, почти напуганных. Они были так осторожны и очень удивлены. Только через несколько дней они осмелились заходить в магазины. Там они вели себя очень оживленно. В моем присутствии один офицер покупал погремушку. Он приложил ее к уху своего собеседника, и когда она загремела, они оба радостно подпрыгнули. Наконец они купили ее и остались счастливы. Со временем в город прибывало все больше большевиков и их чрезвычайно уродливых женщин. Они скупали все, что попадало в их руки. В каждом магазине их было полно.
Описанная выше сцена с погремушкой повторялась много раз. Поскольку судьба многих предметов была им не всегда известна, они испытывали и определенные неловкости, такие как появление товарищей в театре в шелковых ночных рубашках. Было очень странно видеть, с какой жадностью они покупают все подряд, но при этом слышать от них же, будто в советском союзе есть абсолютно все, что душе угодно. На вопрос, есть ли у них апельсины, они отвечали: "Еще и сколько! Их всегда было много, но теперь, когда мы построили так много новых заводов, их стало еще больше!"
19 ноября 1939 года ко мне явился советский офицер и занял одну комнату. Я попыталась объяснить ему, что я уже поселила у себя семью, чья квартира была уничтожена бомбой, и у меня есть три комнаты, как у работника университета, живущего с учеником и имеющего библиотеку. Ничего не помогло Он вселился к нам.
В первую ночь, он носился по квартире, как одержимый, мы сидели рядом с Андзей и ждали, вооруженные большими кастрюлями. Наконец, он начал передвигать всю мебель - он строил баррикаду у двери в мою комнату. По-видимому, он был обеспокоен судьбой нескольких советских арендаторов, которые подвергались нападениям в разных районах Львова. Его маневр оказал на нас успокаивающее действие, и, очевидно, его нервы расслабились, потому что через некоторое время мы услышали сильный храп.
Утром снова началось шоу. Он ворвался в квартиру и с громким криком потребовал от Андзи мою "золотую мебель", которую я прячу от него. Он был уверен, что до войны у меня была золотая мебель и заявлял, что не настолько глуп, чтобы поверить, что я жила в "таком грязном дерьме" (у меня была старинная итальянская мебель без полировки), которое я сейчас показываю.
Он ворвался в мою комнату, посмотрел на библиотеку, где было особенно много итальянских книг, и, оскалившись, крикнул: «Фашистская библиотека!» В этот момент я возвратилась домой и вошла в комнату. Павлюченко заявил, что намерен меня арестовать.
- У меня сейчас нет на это времени - ответила я с достоинством.
Жить с Павлюченко было совершенно невозможно. Он пытался уничтожить все, что не мог понять; он выбросил все кухонные принадлежности, которые казались ему чересчур сложными. Особенный страх ему внушали объекты водоснабжения. Андзя уже удивленно сообщила мне, что вероятно «что-то идет не так, потому что он ныряет головой в унитаз». На следующий день он гонялся за Андзей с револьвером, обвиняя ее в саботаже, так как она, по его мнению была виновата в том, что вода в унитазе не течет постоянно и он не успевает как следует помыть голову.
Дома больше не было ни одной спокойной минуты. Когда я уходила, то не позволяла Андзе оставаться в квартире, потому что опасность для молодой и красивой девушки росла с каждым мгновением. Когда мы возвращались, то всегда становились свидетелями очередной катастрофы".
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Из воспоминаний графини Каролины Лянцкоронской "Wspomnenia Wojenne"
Людендорф тоже ублюдок.
ты почитай статейки в их СМИ за много прошлых лет, что они писали ..., потом писать это про армию РФ запретили, но суть не изменилась.
Тела мы их покрыли кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем...
Игорь, статью читал или ты не в курсе значения уголовного жаргонного термина "опустить"?
офицеры его избивать и не планировали, ну если не сопротивлялся бы ...
Мне, например, повезло - я служил срочку в авиации, механиком.( первый студенческий призыв) В эскадрильи срочников чуть больше чем офицеров и сверчков, техники с самого начала обращаются к тебе по имени. Но прямо у соседей, этажом выше (обслуга Ту16), недели без ЧП не проходило... Что твориться в автобате, роте охраны, где таджик на узбеке туркменом погоняет, где рулит несколько прапоров, пара летех и "вечный" капитан, можно было догадываться, по статистике лазарета и губы...
Мужык!!! Не петух...как большинство РАБОВ
...
Хмуя собі дно! Ніт, це вже гуркіт знизу.
а) лейтенант сказав! Лейтенант, Карле! Офіцер знає заздалегідь про групове гомосексуальне зґвалтування - і прикриває цей факт (якщо не сказати - є співучасником)
б) блть, це вже гірше за буцигарню... якщо там півнями роблять далеко не усіх, то в кацапській армії тупо ВСІХ молодих!
Власне питання тут одне: хтось ще бажає з ОЦИМИ мишобрататися?!
опускать его планировал сам лейтенант, а по сему не мог не знать о своих планах
По данным международного гей-гида Spartacus, прямо в центре Москвы можно на ночь купить солдата или курсанта. Приводятся даже «комментарии бывалых», которые советуют совершить секс-тур по подмосковным воинским частям. Здесь, мол, офицеры на КПП выносят фотоальбомы, и желающий крепкой «мужской дружбы» выбирает себе бойца по вкусу.
Цены, если верить гиду, колеблются от 100 долларов до 500 долларов за ночь, пишет газета «Комсомольская правда». Позднее суд потребовал, чтобы газета опубликовала опровержение своего материала о проституции в одной из военных частей внутренних войск.
Как рассказал солдат воинской части в Щелково, «когда я стоял на посту, ко мне подошли деды и силой затащили в каптерку.
В каптерке каждый из них по очереди меня отымел. На следующий день многие стали косо смотреть в мою сторону. Я сразу просек, что слухи разлетелись по всей части. Ко мне подошел офицер и в лоб заявил: «Завтра обслужишь двух клиентов». Я понимал, что если скажу «нет», то потом буду харкать кровью, но все же ответил отказом. Услышав «нет», офицер бросил мне в лицо фотографии (деды засняли изнасилование) и сказал: «Не обслужишь - карточки увидит твоя мать».
Заходит мужык в камеру. Старшый ему сразу с порога...либо разок в туз...либо один глаз выколим.
Мужик с ходу...Ну привет пид..ы!!! Одноглазых среди вас не вижу!)))))))))
Этих мразей опускали, они ведут себя так же по отношению к другим. Получается вся расейская армия в своё время была трахнута в зад херои, пля...
Интересно, а ху#ло будет наказывать своего полководца за такое безобразиво? Это же Содом и Гоморра!
молодца.
РАБІВ ДО РАЮ НЕ ПУСКАЮТЬ !