EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  13026  98
Все про:армія РФ (2011) дідівщина (2) зґвалтування (93) розстріл (82) стрілянина (1072)

 Вони обіцяли мене опустити, діватися нікуди було, - солдат-строковик армії РФ Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі

Солдат-строковик армії РФ Раміль Шамсутдінов, який убив 8 і поранив 2 осіб, каже, що офіцери в/ч погрожували його зґвалтувати.

Про це він заявив у свідченнях, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "База".

"Того дня вони пообіцяли мене опустити. Так і сказали, попередили, що типу зґвалтують. Лейтенант того дня мені сказав, що все, розумієш, після варти - все буде. Усіх молодих інших до мене вже опускали, я знаю. А цього вечора, отже, моя черга, мені діватися нікуди було, що мені робити?" - пояснив Шамсутдінов.

За словами солдата, з нього знущалися від самого початку строкової служби.

"Все почалося відразу, щойно я прийшов. У мене вкрали, точніше, відібрали телефон. Рідним я не став повідомляти, щоб не хвилювалися. Я тільки сімку сховав і іноді вставляв у чужі телефони, щоб зателефонувати і поговорити з родиною. Що ще відбирали? Гроші...", - каже він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото з військової частини. ФОТОрепортаж 18+

Строковик не намагався скаржитися кому-небудь на нестатутні відносини.

"Кому скаржитися? Смішно. Повідомляти просто нікому. Кому мені повідомляти, якщо самі офіцери мене і били? Думав втекти, але ж все закрито. Що мені було робити?" - запитує Шамсутдінов.

"Єдине, мені шкода, що я випадково зачепив двох хлопців, які були зовсім ні до чого. До решти в мене жалю немає жодного. А ці - хлопці з одного зі мною призову...", - додав він.

Нагадаємо, 25 жовтня у військовій частині 54160 у селищі Гірський у Забайкаллі (РФ) солдат-строковик Раміль Шамсутдінов ввечері під час розряджання зброї приєднав магазин до автомата і відкрив вогонь по товаришах по службі. Вісім осіб були вбиті, ще двоє поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158161
 
   
 Топ коментарі
 
Солдат-срочник армии РФ, будь как Рамиль Шамсутдинов!

Чем больше сослуживцев ты вальнёшь, тем меньше шансов завалить их будет у солдат НАТО!
 показати весь коментар
 
Ще 11-ть кацапів вже ніколи не проведуть свою відпустку в Україні.. І це є добре..
 показати весь коментар
 
"Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать" - це ж виходить, що всі ці іхтамнєти на Дамбас вже підорасами приїжджають.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ще 11-ть кацапів вже ніколи не проведуть свою відпустку в Україні.. І це є добре..
 показати весь коментар
 
 
"Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать" - це ж виходить, що всі ці іхтамнєти на Дамбас вже підорасами приїжджають.
 показати весь коментар
 
 
Мальчик молодец, адекватно отстоял свою честь и выхода у него действительно не было, поэтому его нужно отпустить.
 показати весь коментар
 
 
Нет, система просто так его не отпустит, оправдав его, она фактически признает, какая гнусь творится в армии...
 показати весь коментар
 
 
по статистике 25% кацаповоенов получает в армии первый гомосексуальный опыт...
...а остальные 75% еще до армии Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 4555
 показати весь коментар
 
 
і більш за все ці підораси ненавидять геїв
 показати весь коментар
 
 
смешные какие:

В Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, - является абсолютной ложью», - говорится в сообщении.В министерстве также заявили, что «опубликованные интернет-ресурсом цитаты на тюремном жаргоне с упоминанием наиболее грязных аспектов внутрикамерных отношений заключенных, которые якобы могли существовать среди военнослужащих воинской части, -не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии».
 показати весь коментар
 
 
призывники бегут!!! ловите призывников!!!! Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 8581 Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 8581 Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 8581
 показати весь коментар
 
 
Солдат-срочник армии РФ, будь как Рамиль Шамсутдинов!

Чем больше сослуживцев ты вальнёшь, тем меньше шансов завалить их будет у солдат НАТО!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ето конечно хорошо видеть недостатки у соседа, но вьі забьіли в каких условиях жили, наши солдатьі на полигоне "Широкий Лан" - 4 года, по колено в воде. Да и не только там.
 показати весь коментар
 
 
Однако в последние годы ситуация в армии кардинально поменялась. Посмотрим, как сейчас будет...
 показати весь коментар
 
 
Условия да были хероваты но относились мы друг к другу как люди,и ставили на место аватаров или быков.
 показати весь коментар
 
Судячи з ПІБ,він татарин.Татари вже на нашому боці)))
 показати весь коментар
 
 
Татари завжди на своєму татарському боці. І це є нормально
 показати весь коментар
 
 
и не нужно путать рыжих казанских татар с крымскими татарами, это "две большие разницы"
 показати весь коментар
 
 
знаю некоторых крымских... это еще вопрос, кто более ватные...
 показати весь коментар
 
знаю много ватных хохлов, но речь не об этом,
а том, что эти татары разные и язык у них разный и культура другая.
 показати весь коментар
 
 
У Невзорова в коментах писали что этот воевака готовился к армии, занимался и т.д., но придя туда.... традиционно сел на бутылку.
Поздравляю всех шо у нас -8 врагов Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 5766
Жаль что парень не особо нормально стрелял, и это после того как его опустили башкой в унитаз, в который "сходили" 3 "деда"
Уважуха чуваку, хоть что-то сделал для всего мира. правда свинорожалки - еще "дедов" нарожают, но это будет позже, а пока - он Герой России(как и Кадыров)))
 показати весь коментар
 
 
с унитазом и черепашкой видео было с колонии вроде как.
 показати весь коментар
 
 
чет не смотрел из жизни животных этих.
правда я щас обидел животных - они не виноваты, правда? что их сравнивают с биомусором то)
 показати весь коментар
 
 
до речі, про башку і унітаз...

Elena Berg
30 жовтня о 08:31

"В ночь на 16 января 1939 года советская армия вступила во Львов. Рано утром, отправившись в магазин за продуктами, я увидела, что город наводнен группами советских солдат. Они рассматривали витрины, не решаясь зайти в магазины. Эти большевики не выглядели счастливыми и гордыми победителями. Мы видели людей в бедных мундирах землистого вида, явно озабоченных, почти напуганных. Они были так осторожны и очень удивлены. Только через несколько дней они осмелились заходить в магазины. Там они вели себя очень оживленно. В моем присутствии один офицер покупал погремушку. Он приложил ее к уху своего собеседника, и когда она загремела, они оба радостно подпрыгнули. Наконец они купили ее и остались счастливы. Со временем в город прибывало все больше большевиков и их чрезвычайно уродливых женщин. Они скупали все, что попадало в их руки. В каждом магазине их было полно.

Описанная выше сцена с погремушкой повторялась много раз. Поскольку судьба многих предметов была им не всегда известна, они испытывали и определенные неловкости, такие как появление товарищей в театре в шелковых ночных рубашках. Было очень странно видеть, с какой жадностью они покупают все подряд, но при этом слышать от них же, будто в советском союзе есть абсолютно все, что душе угодно. На вопрос, есть ли у них апельсины, они отвечали: "Еще и сколько! Их всегда было много, но теперь, когда мы построили так много новых заводов, их стало еще больше!"

19 ноября 1939 года ко мне явился советский офицер и занял одну комнату. Я попыталась объяснить ему, что я уже поселила у себя семью, чья квартира была уничтожена бомбой, и у меня есть три комнаты, как у работника университета, живущего с учеником и имеющего библиотеку. Ничего не помогло Он вселился к нам.

В первую ночь, он носился по квартире, как одержимый, мы сидели рядом с Андзей и ждали, вооруженные большими кастрюлями. Наконец, он начал передвигать всю мебель - он строил баррикаду у двери в мою комнату. По-видимому, он был обеспокоен судьбой нескольких советских арендаторов, которые подвергались нападениям в разных районах Львова. Его маневр оказал на нас успокаивающее действие, и, очевидно, его нервы расслабились, потому что через некоторое время мы услышали сильный храп.

Утром снова началось шоу. Он ворвался в квартиру и с громким криком потребовал от Андзи мою "золотую мебель", которую я прячу от него. Он был уверен, что до войны у меня была золотая мебель и заявлял, что не настолько глуп, чтобы поверить, что я жила в "таком грязном дерьме" (у меня была старинная итальянская мебель без полировки), которое я сейчас показываю.

Он ворвался в мою комнату, посмотрел на библиотеку, где было особенно много итальянских книг, и, оскалившись, крикнул: «Фашистская библиотека!» В этот момент я возвратилась домой и вошла в комнату. Павлюченко заявил, что намерен меня арестовать.

- У меня сейчас нет на это времени - ответила я с достоинством.

Жить с Павлюченко было совершенно невозможно. Он пытался уничтожить все, что не мог понять; он выбросил все кухонные принадлежности, которые казались ему чересчур сложными. Особенный страх ему внушали объекты водоснабжения. Андзя уже удивленно сообщила мне, что вероятно «что-то идет не так, потому что он ныряет головой в унитаз». На следующий день он гонялся за Андзей с револьвером, обвиняя ее в саботаже, так как она, по его мнению была виновата в том, что вода в унитазе не течет постоянно и он не успевает как следует помыть голову.

Дома больше не было ни одной спокойной минуты. Когда я уходила, то не позволяла Андзе оставаться в квартире, потому что опасность для молодой и красивой девушки росла с каждым мгновением. Когда мы возвращались, то всегда становились свидетелями очередной катастрофы".
................................
Из воспоминаний графини Каролины Лянцкоронской "Wspomnenia Wojenne"
 показати весь коментар
 
 
да, дикарки ходили в пижамах, думали шо то платье, а в горшках - варили щи. Сраный Фюрер отдал под власть комми Прибалтийские государства и прочих. Я уважаю Фюрера, но он настолько обосрался, что икается уже давно и будет еще долго. х.з. как можно было насрать на Бисмакковы заповеди насчет Рашки.
Людендорф тоже ублюдок.
 показати весь коментар
 
Це є правда, бо навіть був колись такий анекдот про таких москалів : Говорять два москалі, один хоче казатись рлзумним, а інший старається не відставати. Один питає : "Ты паравоз видал ?" -- "Видал, канешна !". "А едал (їв тобто ) яво ?" -- " Знамо дело, едал !" -- "Врёшь, не едал, жалезный ён !" -- "А ты печенье видал ?" --"Видал ! " -- "А едал ? " -- "Э-ээ , не падманёшь , жалезное оно !..." На сьогодні вони не далеко відрізняються від своїх предків, хіба що тема розмови трохи інша .
 показати весь коментар
 
 
Опускати,це традиційна скрепа москалів.Яка прийшла в армію з тюрми.Навіть слова такі ж.Але і в нас ще є тюремні порядки в армії,а колись і побиття подібні були,правда за опускання не знаю.Тюрми також в нас мають подібні порядки,до московських.
 показати весь коментар
 
 
уважаемый поступок,жалко,что не всех,но тоже молодчага,герой!
 показати весь коментар
 
 
Да сдался он, мог бы попробовать ещё пятерых завалить, но те были с автоматами и херой засцал.
 показати весь коментар
 
 
Не ну вообще молодец, канешно, хвалю.
 показати весь коментар
 
 
Да походу не только в армии, кактож их на гражданку ещё отпускают
 показати весь коментар
 
а кто сомневался?
ты почитай статейки в их СМИ за много прошлых лет, что они писали ..., потом писать это про армию РФ запретили, но суть не изменилась.
 показати весь коментар
 
 
Вот его и надо менять...татарьі поддержат местньіе.
 показати весь коментар
 
 
росиянская армия гомосеков..при чем проблемы у татарина,его не впечатлил секс с мужиками,а росиянцам это нравится Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 6489
 показати весь коментар
 
 
Вчера мы хоронили двух марксистов,
Тела мы их покрыли кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем...
 показати весь коментар
 
 
Называли, называем Вони обіцяли мене опустити, діватися нікуди було, - солдат-строковик армії РФ Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі - Цензор.НЕТ 5414 и будем называть!
 показати весь коментар
 
 
12 русских кяфиров отправил в АдЪ, разводить котлы для путина маджахедин Рамиль, - Иншала плешивый муртард скоро воссоедениться со своими кяфирами!
 показати весь коментар
 
 
Шамсудинов = молодчага! Вали офицерье раски-*********!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ничуть не жаль побитых.Но и сам чувак ,стремный. Странность в том,что избивать его хотели именно офицеры. Это не похоже на правду. Как правило, для такой работы есть сержанты и деды. Вторая странность - отобрали телефон без симки. Когда отбирают,то не церемонятся с такими мелочами. Я еще раз говорю,что мне насрать на кацапню,но и брехню слушать неприятно.Скорее всего это он придумал уже после. Когда покосил окружающих. Причины могут быть разными. Но и много несовпадений.
 показати весь коментар
 
Ты в армии ссср служил? "Для такой работы есть сержанты и деды"
 показати весь коментар
 
 
непредставляете какие есть лейтенанты пид-сы в плохом смысле этого слова, а на рашке так тем более.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Они прежде всего,ленивые. Зачем лентяю за что не заплатят,напрягаться ? Психология одинаковая.
 показати весь коментар
 
желдорбатовец когда то рассказывал. в Тильзите какая то часть там у них в 70х-80х была, то ли учебка?. так там были офицерьём папа и сынуля - гореликовы. солдаты на стройках ж/д рельсы в ручную таскали. и когда видно было шо ухекались сынуля вроде их любил спросить -"устали сердешные?". молодые сразу орали "да, да, да таварись литинанта!". на шо он с улыбкой отвечал -" ну хорошо. давайте отдохнём, поносим теперь шпалы" )
 показати весь коментар
 
"избивать... офицеры" ???
Игорь, статью читал или ты не в курсе значения уголовного жаргонного термина "опустить"?

офицеры его избивать и не планировали, ну если не сопротивлялся бы ... Вони обіцяли мене опустити, діватися нікуди було, - солдат-строковик армії РФ Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі - Цензор.НЕТ 8541
 показати весь коментар
 
 
пусть михалков фильмец замутит по теме
 показати весь коментар
 
Игореха, не стоит говорить о том, о чем не имеешь представления...
Мне, например, повезло - я служил срочку в авиации, механиком.( первый студенческий призыв) В эскадрильи срочников чуть больше чем офицеров и сверчков, техники с самого начала обращаются к тебе по имени. Но прямо у соседей, этажом выше (обслуга Ту16), недели без ЧП не проходило... Что твориться в автобате, роте охраны, где таджик на узбеке туркменом погоняет, где рулит несколько прапоров, пара летех и "вечный" капитан, можно было догадываться, по статистике лазарета и губы...
 показати весь коментар
 
 
насколько я помню, именно казанские полицаи первыми открыли для рассеян такое нынешнее тамошнее удовольствие, как "присесть на бутылку шампусика".
 показати весь коментар
 
 
К Герою Украины представить! Шутка ли,сам целое отделение с офмицерами положил!
 показати весь коментар
 
 
Просто красавчик!
Мужык!!! Не петух...как большинство РАБОВ
 показати весь коментар
 
 
Странно, что витеха при делах оказался ... Ну да ладно: Хороший мальчик !!!
 показати весь коментар
 
"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула - все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" - пояснил Шамсутдинов.

...
Хмуя собі дно! Ніт, це вже гуркіт знизу.
а) лейтенант сказав! Лейтенант, Карле! Офіцер знає заздалегідь про групове гомосексуальне зґвалтування - і прикриває цей факт (якщо не сказати - є співучасником)
б) блть, це вже гірше за буцигарню... якщо там півнями роблять далеко не усіх, то в кацапській армії тупо ВСІХ молодих!
Власне питання тут одне: хтось ще бажає з ОЦИМИ мишобрататися?!
 показати весь коментар
 
 
ты не понял Вони обіцяли мене опустити, діватися нікуди було, - солдат-строковик армії РФ Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі - Цензор.НЕТ 3952 ,
опускать его планировал сам лейтенант, а по сему не мог не знать о своих планах Вони обіцяли мене опустити, діватися нікуди було, - солдат-строковик армії РФ Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі - Цензор.НЕТ 3952
 показати весь коментар
 
 
По данным Международной комиссии ООН по борьбе с сексуальной эксплуатацией людей, Россия - один из лидеров по вовлечению солдат в проституцию и порнобизнес. По данным газеты «Собеседник», солдаты в России становятся проститутками по разным причинам. Одних заставляют, другие торгуют собой по собственному желанию (платя часть выручки за возможность свободного выхода из части). Удовлетворяют клиентов «салаги» (особенно «наклоняют» учившихся в вузах).
По данным международного гей-гида Spartacus, прямо в центре Москвы можно на ночь купить солдата или курсанта. Приводятся даже «комментарии бывалых», которые советуют совершить секс-тур по подмосковным воинским частям. Здесь, мол, офицеры на КПП выносят фотоальбомы, и желающий крепкой «мужской дружбы» выбирает себе бойца по вкусу.

Цены, если верить гиду, колеблются от 100 долларов до 500 долларов за ночь, пишет газета «Комсомольская правда». Позднее суд потребовал, чтобы газета опубликовала опровержение своего материала о проституции в одной из военных частей внутренних войск.
Как рассказал солдат воинской части в Щелково, «когда я стоял на посту, ко мне подошли деды и силой затащили в каптерку.
В каптерке каждый из них по очереди меня отымел. На следующий день многие стали косо смотреть в мою сторону. Я сразу просек, что слухи разлетелись по всей части. Ко мне подошел офицер и в лоб заявил: «Завтра обслужишь двух клиентов». Я понимал, что если скажу «нет», то потом буду харкать кровью, но все же ответил отказом. Услышав «нет», офицер бросил мне в лицо фотографии (деды засняли изнасилование) и сказал: «Не обслужишь - карточки увидит твоя мать».
 показати весь коментар
 
 
Петушиная армия . Вони обіцяли мене опустити, діватися нікуди було, - солдат-строковик армії РФ Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі - Цензор.НЕТ 2927 . !! Кацапы , вам что , женщин не хватает ?? Вони обіцяли мене опустити, діватися нікуди було, - солдат-строковик армії РФ Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі - Цензор.НЕТ 2927 .
 показати весь коментар
 
 
А что Ви хотели? неудивительно, это ведь ******** из страны *********.


 показати весь коментар
 
 
Это как в анекдоте...
Заходит мужык в камеру. Старшый ему сразу с порога...либо разок в туз...либо один глаз выколим.
Мужик с ходу...Ну привет пид..ы!!! Одноглазых среди вас не вижу!)))))))))
 показати весь коментар
 
 
Нет более жестокого господина, чем освобожденный раб!
Этих мразей опускали, они ведут себя так же по отношению к другим. Получается вся расейская армия в своё время была трахнута в зад херои, пля...
 показати весь коментар
 
 
Теперь ты понимаешь почему СРОЧКА готова ехать дохнуть в Сирию...Донбасс...Ливию...и прочие сраки.
 показати весь коментар
 
 
по-перше, тому що тупі, по-друге - тому що тупі, а вже потім всі інши причини: кредити, опускалово в срасєйскай арміїї, та інше
 показати весь коментар
 
 
а взагаллі то, мені здається їм не так вже і важливо, де їх трахнуть лейтенанти, на засрахє чи в Сирії.. Бо трахнуть все рівно однозначно ))
 показати весь коментар
 
 
Скрепная армия узкоглазого оленевода и покорителя картонного Рейхстага.
Интересно, а ху#ло будет наказывать своего полководца за такое безобразиво? Это же Содом и Гоморра!
 показати весь коментар
 
 
Больше чем уверен, что над ним издевались потому что он татарин...типо "чурка"... Со времена СССР дедовщину подогревал и национальный вопрос
 показати весь коментар
 
 
Смешно, в сссре в быту на национальность не загонялись, разве что в шутку. Воспитывались интернационализм и новая общность - советский человек. а дураки были, конечно, всегда, но общей тенденции они не определяли.
 показати весь коментар
 
Героя ему! Заочно. И в списки на обмен, мы ему здесь 2 автомата дадим
 показати весь коментар
 
 
« Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия : она взорвётся через несколько поколений, в ХХI или ХХII веке, когда отобранная и взлелеяная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных" /Н.Н.Никулин . Воспоминания о войне./
 показати весь коментар
 
Опущенная нация. Традиции от старшего поколения младшему передаются половым путем, причем гомосексуальным. Вот почему они с геями так шумно борются, что бы никто не заподозрил их в тотальной **********. Служил в армии РФ - значит уже пид*рас. Причем в буквальном смысле.
 показати весь коментар
 
 
бандеровец
молодца.
РАБІВ ДО РАЮ НЕ ПУСКАЮТЬ !
 показати весь коментар
 
 
Це є правда, бо навіть був колись такий анекдот про таких москалів : Говорять два москалі, один хоче казатись рлзумним, а інший старається не відставати. Один питає : "Ты паравоз видал ?" -- "Видал, канешна !". "А едал (їв тобто ) яво ?" -- " Знамо дело, едал !" -- "Врёшь, не едал, жалезный ён !" -- "А ты печенье видал ?" --"Видал ! " -- "А едал ? " -- "Э-ээ , не падманёшь , жалезное оно !..." На сьогодні вони не далеко відрізняються від своїх предків, хіба що тема розмови трохи інша .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору