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 Політика України, Київські новини
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Все про:законопроект (845) Київ (6742) Гурін Дмитро (2)

 Прозорість, залученість містян, сервіс, - нардеп від СН Гурін назвав пріоритети законопроєкту про столицю

Співавтор законопроєкту про столицю, нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін озвучив низку основних цілей, які будуть досягнуті після ухвалення документа Верховною Радою.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми переходимо на принцип прозорості. Запроваджуємо загальноміську електронну канцелярію, в якій кожен документ міста, району, рад, виконавчих органів, комунальних підприємств, суб’єктів публічного права які пов’язані з публічними грошима - будь-який документ з першої хвилини, коли його ухвалено, реєструється в канцелярії в машиночитному вигляді - як текст, а не як скан", - повідомив Гурін.

За його словами, законопроєкт про столицю також передбачає максимальне залучення киян до ухвалення рішень з питань, які стосуються їхньої життєдіяльності.

"Приймаємо принципи партисипації, залучення мешканців до ухвалення рішень. У всьому світі це цілий набір інструментів та форматів прямої демократії: публічні обговорення, сіті-холи, громадські панелі. Жодне рішення в місті не може ухвалюватись без урахування думок тих, кого воно стосується" , - додав нардеп і навів як приклад ситуацію з Протасовим Яром.

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Крім іншого, Гурін впевнений, що Київ має стати містом-сервісом для людей.

"У кожному районі ми хочемо зробити тотальне єдине вікно, де людина може отримати будь-яку послугу, з якою стикається в міському житті", - пояснив він.

Нагадаємо, законопроєкт №2143-3 про внесення змін до закону України "Про столицю - місто герой Київ" авторства нардепів від "Слуги народу" був ухвалений Верховною Радою за основу 3 жовтня.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Гуріним читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158160
 
 
 Топ коментарі
 
вот они умеют же завернуть словцо, не в бровь, а в глаз Прозрачность, партисипация, сервис, - нардеп от СН Гурин назвал приоритеты законопроекта о столице - Цензор.НЕТ 1237
* ПАРТИСИПАЦИЯ

псих. Термин Леви-Брюля. Особое психическое состояние. в котором сознание на какой-то момент под влиянием обстоятельств архаизуется до переживания своей слитности (нераздельности) с чем-либо изначально ему иноположенным.

Прозрачность, партисипация, сервис, - нардеп от СН Гурин назвал приоритеты законопроекта о столице - Цензор.НЕТ 1024
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прежде чем одевать смокинг, нужно научиться подтирать задницу... диджидурачки
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Багато високий слів,а за ними страх щодо киян. Тому забирають у київського самоврядуванняя реальну владу.
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не встиг бубочка як слід навчитися вимовляти слово "діджиталізація", а вони йому вже партісіпацію підсунули!
не бережуть видатного діяча **********
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Эксклюзив!

Где-то в ОП. Гордон, голодный Зеленский и печенье.
Прозорість, партисипація, сервіс, - нардеп від СН Гурін назвав пріоритети законопроєкту про столицю - Цензор.НЕТ 9362
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"Принимаем принципы партисипации..."

-- Кого, кого нафуй?!
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вот они умеют же завернуть словцо, не в бровь, а в глаз
* ПАРТИСИПАЦИЯ

псих. Термин Леви-Брюля. Особое психическое состояние. в котором сознание на какой-то момент под влиянием обстоятельств архаизуется до переживания своей слитности (нераздельности) с чем-либо изначально ему иноположенным.

Прозрачность, партисипация, сервис, - нардеп от СН Гурин назвал приоритеты законопроекта о столице - Цензор.НЕТ 1024
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прежде чем одевать смокинг, нужно научиться подтирать задницу... диджидурачки
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Люмпенизация, партисипация, идиотизация, диджитализация, монетизация, зебилизация, моникализация, скоморохозация, деривативация.. Все это стало реальностью в результате избрания зебуретки. Кстати, зебуретизиция. Забыл, виноват. Если чего еще не вспомнил, смело добавляйте. Будет интересно составить современный словарь недалекого, глупого, унылого существа, мозги которого глубоко увязли в смартфоне, и имя которому - зебил.
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