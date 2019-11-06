 Прозорість, залученість містян, сервіс, - нардеп від СН Гурін назвав пріоритети законопроєкту про столицю

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми переходимо на принцип прозорості. Запроваджуємо загальноміську електронну канцелярію, в якій кожен документ міста, району, рад, виконавчих органів, комунальних підприємств, суб’єктів публічного права які пов’язані з публічними грошима - будь-який документ з першої хвилини, коли його ухвалено, реєструється в канцелярії в машиночитному вигляді - як текст, а не як скан", - повідомив Гурін.
За його словами, законопроєкт про столицю також передбачає максимальне залучення киян до ухвалення рішень з питань, які стосуються їхньої життєдіяльності.
"Приймаємо принципи партисипації, залучення мешканців до ухвалення рішень. У всьому світі це цілий набір інструментів та форматів прямої демократії: публічні обговорення, сіті-холи, громадські панелі. Жодне рішення в місті не може ухвалюватись без урахування думок тих, кого воно стосується" , - додав нардеп і навів як приклад ситуацію з Протасовим Яром.
Крім іншого, Гурін впевнений, що Київ має стати містом-сервісом для людей.
"У кожному районі ми хочемо зробити тотальне єдине вікно, де людина може отримати будь-яку послугу, з якою стикається в міському житті", - пояснив він.
Нагадаємо, законопроєкт №2143-3 про внесення змін до закону України "Про столицю - місто герой Київ" авторства нардепів від "Слуги народу" був ухвалений Верховною Радою за основу 3 жовтня.
Повний текст інтерв'ю з Дмитром Гуріним читайте тут.
не бережуть видатного діяча **********
Где-то в ОП. Гордон, голодный Зеленский и печенье.
-- Кого, кого нафуй?!
* ПАРТИСИПАЦИЯ
псих. Термин Леви-Брюля. Особое психическое состояние. в котором сознание на какой-то момент под влиянием обстоятельств архаизуется до переживания своей слитности (нераздельности) с чем-либо изначально ему иноположенным.