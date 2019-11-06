 "Слуга народу" пропонує Раді підвищити ставки екологічного податку учетверо

Відповідний законопроєкт №2367 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додаткових заходів, що сприяють зміцненню здоров'я і поліпшенню медико-санітарного забезпечення громадян, зареєстрований у Верховній Раді 1 листопада. Його авторами є депутати фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, Данило Гетманцев, Олег Бондаренко, Юрій Мисягін, Олена Шуляк, Давид Арахамія, Дмитро Наталуха, Юрій Камельчук і Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Автори законопроєкту пропонують учетверо збільшити ставки податку за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, у водні об'єкти, розміщення відходів у спеціально відведених місцях, за виробництво радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), а також за їх тимчасове зберігання виробниками понад установлений строк.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, ініціатива дозволить збільшити надходження від сплати екологічного податку до загального фонду держбюджету до 14 млрд грн.
"Ухвалення зазначеного законопроєкту дозволить докорінно змінити ситуацію негативного впливу промислового комплексу країни на довкілля і створить стимул для зниження рівня викидів, як на державному рівні, так і на рівні регіональних систем управління, а також для збільшення питомої ваги екологічно орієнтованих інвестицій та забезпечить повноцінне фінансування заходів, що сприяють зміцненню здоров'я і поліпшенню медико-санітарного забезпечення громадян України", - зазначено в пояснювальній записці.
6 год ·
Боротьба з олігархами розпочалась Першого олігарха вже затримано, майно буде роздано простому наріду.
У селі Тарашани виявили підпільний цех з виробництва кованих виробів.
Комісією з питань легалізації заробітної плати в с. Тарашани було виявлено цех з виробництва кованих виробів, в якому здійснював діяльність громадянин без державної реєстрації підприємницької діяльності та четверо осіб без укладання трудових договорів.
Довідка: С. Тарашани. Виборча дільниця #730102, Зеленський Володимир - 336 голосів, Порошенко Петро - 59
Р.С. Я виступаю за легалізацію будь-якого бізнесу і за легалізацію всіх працівників.
В цій новині все правильно. От тільки не вистачає прізвищ Коломойського, Зеленського, Кошового в яких мільйонні і мільярдні статки, а весь бізнес збитковий.
Олена Монова
2 год ·
... у нас случился рекорд: Украина импортировала из РФ рекордное количество электроэнергии. О... событие, особенно если учесть, что благодаря этому рекорду произошло вынужденное отключение «зеленых» электростанций от энергосистемы. Почему?
Потому что в системе переизбыток, все «лишнее» отключили.
Ну кому-то лишнее, а кому-то платить все равно за праздник придется.
И я даже догадываюсь, кому. Согласно закону «О рынке электроэнергии» это насильно отрезанную от системы электроэнергию ВИЭ придется оплатить государственному предприятию «Гарантированный покупатель».
В двух словах, что это за предприятие. Если совсем на пальцах, то это государственное предприятие, которое обеспечивает механизм финансирования зеленой генерации по зеленому тарифу и фиксированные низкие тарифы на электроэнергию для населения.
Сейчас 90% электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» и 35% госкомпании «Укргидроэнерго» продаются ГП «Гарантированный покупатель» (ГарПок) по фиксированным ценам - около 570 и 720 грн за МВт/ч соответственно. Для сравнения: средневзвешенная цена электроэнергии на рынке на сутки вперед в сентябре составила около 1600 грн за МВт/ч.
И вот чтобы компенсировать свои убытки от поставок населению по низким ценам, ГарПок продает оставшийся ресурс на рыночных сегментах. А прибыль от этого идет на обеспечение «зеленого тарифа» для объектов генерации из возобновляемых источников энергии. Вот такая не слишком сложная схема.
И она бы себе работала, если бы не Герус со своей поправкой, позволившей Коломойскому импортировать электроэнергию из России. И теперь этот импорт наносит прямой ущерб государству в лице предприятия «Гарантированный покупатель». Которое уже не может работать по привычной схеме, раз зеленые электростанции начинают отключать от общей энергосистемы страны.
И если вы думаете, что на этом Беня остановится, то вы напрасно так думаете, бультерьер не размыкает челюстей, пока жив. На ноябрь бабушкин трейдер «Юнайтед Энерджи» выкупил 500 МВт сечения, тем самым увеличивая доступ к импорту электроэнергии из РФ в 5 (пять!) раз.
Привыкайте к слову «убытки», оно теперь будет часто звучать.
Убытки для государства, конечно. И только Бене все на пользу.
Короче, партия неуправляемых самозванцев!
В том же кривом Роге - канцерогенка зашкаливает, но б..., ой, население, продолжает покупать яхты жирным шакалам....
Ну так - за население заступится только Гринпис(если ахметки не заплатят за молчание)))
Знаете, как оно в жизни бывает? Пришел в гости в качестве випа, разулся и надо же, конфуз. Носок дырявый. И ты уже не просто вип, а дырявый вип. Вот так произошло с Гончаруком. Покатался на самокате, а выяснилось, что он заднеприводный. Вроде бы, ничего страшного, но это не тот осадочек, когда ложечки находятся.
Такими размышлениями поделился в Фейсбуке публицист и писатель Игорь Лесев.
И вот приходится уже залечь на дно в Брюгге. Повесить сокиру Перуна обратно на стенку и не рассказывать мальчикам (девочкам, оказывается, никто и не рассказывал) о своем докторстве наук. Началась та самая мучительная неделя, когда ты вроде самый первый, а рот лучше не раскрывать.
Но это же как бы слуги народа. Всегда появится друг-дегенерат, который подставит пусть не плечо, но писюн. Всю прошлую неделю у нас лютовал Капитан Писюн. Наш Чубака Яременко с которого буквально ржали даже в Африке. В Африке. С нас. У Яременко есть пися. И он ее присовывает проституткам.
Вроде бы, ну а шо тут такоа? Ну его же личная жизнь. Жизнь то, конечно, его личная, но этот похотливый ублюдок все-таки на нашем с вами обеспечении. Это мы все ему с бюджета оплачиваем проституток. Часик - 100 баксов. Вот у моей мамы пенсия меньше. Которая не в час, а в месяц. И у большинства пенсионеров, тоже.
Ну да ладно, спалился и спалился. Ну кто из нас не без грешка? Но Капитан Писюн оказался еще и бесконечно тупым. Сначала рассказал о спецоперации. Потом протупил с пранкером (как окажется, не он один такой тупой). Потом обвинил во всем журналистов. А по итогу еще и нашел руку Москвы. Это Путин его писю направляет в проституток.
Затем была история с Богданом и Бакановым. Редкая дичь. Я вдруг понял, почему последние 5 лет перестал читать абсурдистско-политические романы некогда своего любимого Кристофера Бакли. Американец мастер стеба и выдумок на нелепицы, но они хотя бы на соплях прикреплены к реальности. А я живу в Украине. Здесь сопли и реальность давно уже не в контакте. Бакли стал скучен, потому что новости в Украине более вычурны, эпатажны и неадекватны.
Но это все смешно жителям Сенегала. Проснулся, отлил под лианой, покормил на ферме крокодилов, и зашел в инет с запросом «а шо там у х@@лов?». А у них глава разведки выбил главному по президенту зуб. А тот, что по президенту опроверг улыбкой в расцветке Хеллоуэна и предложил крутить хвосты. То ли котам, то ли китам. Там со времен Булгакова все путают этих животных. Ну вот как они там живут?
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Потом всплыл Тищенко. Наш ресторатор, бодибилдер и конкурент Кличко в рубрике «неожиданные ответы». Тищенко признался, что он - политический коррупционер. Второе явление Онищенко, которое раздает бабосы однопартийцам. Тем самым однопартийцам, которые шли в Раду под лозунгом обнуления старой коррумпированной элиты.
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И что? А нихера. Баканов занят, он крутит хвосты котам или китам. Рябошапка вообще не при делах. Чуваку надо успеть обилетить Петра Алексеевича и прочих мелких убийц. Какая тут, ****, коррупция в Раде? Еще про Медяника вспомните, черти.
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Что тут главное? Во-первых, ничего. Обычный круговорот отребья в природе. Каждый сам по себе самодостаточный дебил. Милованов подтвердит. А во-вторых, опять забыли о том, что у нас дурак во главе кабмина. А он тут же о себе напомнил.
Итак, Гончарук заявил об экономическом прыжке в… 2021 году. Вот согласитесь, на голубом глазу персонаж. Во всех смыслах. Мы ведь все знаем, что его самокат в 2021 год не въедет. Причин много, но если все их обобщить, то коротко выходит, что наш премьер-министр - тупой.
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Я ведь помню еще о 50 миллиардах долларов инвестиций за 5 лет и 40% росте ВВП. О новом городе на Черном море уже забываю, а вот об этом помню. Еще держу в уме, что Украина со следующего года наверняка перестанет быть транзитной страной. Вспоминаю ставленницу МВФ Маркарову, которая нам устроила пирамиду ОВГЗ и вымывает из страны треть бюджета. Читаю по соседству сообщение от нашего патентованного дебила Милованова, который намерен закрыть 1261 госпредприятие. Ну и всякая «мелочевка» в голове вертится о кассовых аппаратах и убитой мелкой бизнесоте.
И вот опять перечитываю слова Гончарука. «У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места…». Это такая фантазия инфантильного дрочера. Мир обязательно станет чище и добрее. А я такой иду по бульвару Лепсе и мне на встречу Ким Кардашян. Ну в случае Гончарука пусть это будет Том Круз, к тому же, он таки был в Киеве. И он меня горячо хватает за руку и у нас все запускается и появляется…
Мы пять лет были в заложниках у расистов и садистов с психическими отклонениями. Сменили их с облегченным вздохом. Я до сих пор помню 1 апреля, первый день после экзит-полов первого же тура. Утро. Вышел из подъезда. И на душе светло. Вроде, любимая команда выиграла Лигу чемпионов, только еще в 10 раз светлее. Это дорогое чувство, которое я буду помнить всю пятилетку Зеленского, чего бы он не натворил с Украиной дальше.
Но от того весеннего солнышка давно уже ничего не осталось. Нет, к расистам и садистам возвращаться не хочется. Но теперь нужно что-то решать с дебилами и извращенцами. Потому что появилось устойчивое ощущение, что очередная пятилетка идет котам под хвост. К тем самым котам, хвосты которым крутит Баканов.
***
Автор еще забыл упомянуть про перманентные похождения бравого главы ОП Богдана…