 Студент-іноземець загинув через падіння футбольних воріт на стадіоні в Одесі, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
Попередньо встановлено, що 23-річний іноземець прийшов з приятелями на стадіон пограти у футбол. Стоячи на воротях, хлопець вирішив виконати гімнастичну вправу на їхній металевій конструкції. Унаслідок падіння воріт постраждалий зазнав травм, від яких помер до приїзду "швидкої".
Нині тіло загиблого направлено на експертизу. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
дурак просто рёшил повыпёндриваться - че, Пристайко должен провозгласить День Африки из-за того что дурак какой-то обосрался?
Жаль людей, уже и спортом заниматься опасно
Как говорил классик: досить скиглити, треба брати лопату и убивать труху.
(с) Марк Порцій Катон Старший
Если расеянен - то и не жалко.