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 Студент-іноземець загинув через падіння футбольних воріт на стадіоні в Одесі, - Нацполіція

Одеські правоохоронці розслідують обставини загибелі студента-іноземця на футбольному полі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 23-річний іноземець прийшов з приятелями на стадіон пограти у футбол. Стоячи на воротях, хлопець вирішив виконати гімнастичну вправу на їхній металевій конструкції. Унаслідок падіння воріт постраждалий зазнав травм, від яких помер до приїзду "швидкої".

Нині тіло загиблого направлено на експертизу. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Студент з Африки загинув в Одесі від удару ножем у груди: вбивцю затримали. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158156
 
   
 Топ коментарі
 
Putredine delenda est! (Труха має бути знищений!)
(с) Марк Порцій Катон Старший
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Застрели труханова и сделай нам хорошую новость.
Как говорил классик: досить скиглити, треба брати лопату и убивать труху.
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Несчастный случай, что тут обсуждать. Занимайтесь спортом в безопасных для этого местах.
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Вляпались ... Нам ещё этого не хватает .
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хтозна, то точно не росфіянин був? їх весь час десь полазити тягне...
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а чего случилось то?
дурак просто рёшил повыпёндриваться - че, Пристайко должен провозгласить День Африки из-за того что дурак какой-то обосрался?
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Цей випадок не є таким, що може спричинити якісь дипломатичні трабли.
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Из Одессы сплошной негатив. Дайте хоть одну хорошую новость , например, что труханову влепили лет десять тюрьмы, или ворота упали на брындака.
Жаль людей, уже и спортом заниматься опасно
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Застрели труханова и сделай нам хорошую новость.
Как говорил классик: досить скиглити, треба брати лопату и убивать труху.
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Putredine delenda est! (Труха має бути знищений!)
(с) Марк Порцій Катон Старший
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Пусть его посадят и пусть он возместит украденное городу для начала
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Надеюсь на это, антикоррупционный суд вынесет правильно решение. Ты имеешь что-то против?
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Пффф, а я-то как рада, что ты рада, что я рада.
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Несчастный случай, что тут обсуждать. Занимайтесь спортом в безопасных для этого местах.
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Еще одна премия Дарвина.
Если расеянен - то и не жалко.
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Сколько таких случаев уже было с воротами.....
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