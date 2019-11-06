EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  3554  65
Все про:Ар'єв (238) ветерани (421) військовослужбовці (2564) Остальцев_Леонід (3) Європейська Солідарність (148)

 Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano"

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв вважає, що, обшуки в приміщенні піцерії "Ветеран" цілком логічно вкладаються в події останнього місяця.

Про це повідомляє пресслужба фракції "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Перше – заява представниці "Слуги народу" Галини Третьякової про те, що учасники бойових дій "проїдають" державну допомогу і воюють заради пільг. Наступне – відведення української армії з позицій, які були відвойовані ціною життя і здоров’я українських героїв – і на фоні цього відверто хамська поведінка Зеленського, який у стилі "тітушки" спілкувався з добровольцями. Далі – відкриття справ проти українських моряків, звільнених з полону. І ось – обшуки у підприємстві, яке було створене для того, щоб давати ветеранам надію і перспективу на реалізацію у цивільному житті. Це дуже схоже на цілеспрямовану кампанію для провокування ветеранського середовища.

Читайте також: В Україні реалізується технологія розколу через "95 Квартал", - Ар'єв

Нагадаємо, засновник Veterano Group Леонід Остальцев заявив про те, що в піцерії на Софіївській, 8 відбувся обшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158154
 
   
 Топ коментарі
 
Та я так бачу, ще трішки і ЗЕ почне масові посадки наших захисників.
Чи не з фуйлом бува домовились...
 показати весь коментар
 
ну не игровые же автоматы им обыскивать,в самом деле ..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Та я так бачу, ще трішки і ЗЕ почне масові посадки наших захисників.
Чи не з фуйлом бува домовились...
 показати весь коментар
 
 
Не переймайся- їх вже Петро Олексійович посадив!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Певно, ні.
 показати весь коментар
 
 
торнадівці таки не злочинці якщо вони сидять у тюрмі а сепари на волі гуляють
 показати весь коментар
 
 
Масові посадки добровольців та військових почалися з 2015 року.Хіба ти не знала.
А я ще вчора думав,тільки геращенко ірка або якасб друга псяча хвойда вилізе з цією темою,так і знай,шо це їхня провокація
 показати весь коментар
 
 
Де вони масові ?
Про кожного повідомляють в соцмережах.
Зараз я бачу, тобто читаю, як добровольців пресують.
 показати весь коментар
 
 
Почему их доси не отпустили? И на сколько они были массовыми? Тут как то писали про тысячи а то и десятки. Просто интересно.
 показати весь коментар
 
 
В Киеве арестовали ветерана АТО Инну Грищенко (Пуму)
http://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/u-kyyevi-zaareshtuvaly-veterana-ato-innu-gryshhenko-pumu/?fbclid=iwar31cmtbftkiobqrl10euy17tploawuiebdgfjq0do6pjlag09bh_hom1fs
 показати весь коментар
 
 
Портнов с ДБР собираются устроить ветеранам "ночь длинных ножей" (как советовал укр.власти на росТВ пропагандист Соловьев). Портнов - "Одновременно нужна облава по всей территории страны" -с 54:00 https://www.youtube.com/watch?v=la39gvCw49I
РФ и Антимайдану нужно убрать тех, кто никогда не допустит капитуляцию Украины и будет ожесточенно сопротивляться!
 показати весь коментар
 
 
Зеля доиграется . Украина - это не лига смеха .
 показати весь коментар
 
 
была бы фабрика рошен, мы бы уже пол мира колонизировали
скажи мне, вазелиновый, почему порох уже не при власти, а рошен все так же процветает, новые магазы строит? почему он враз не обанкротился? Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 9401
 показати весь коментар
 
 
зебилы такие .. зебилы влажные))
https://sky.zp.ua/spustosheni-prilavki-ta-chergi-yak-sprijnyali-zaporizhczi-vidkrittya-firmovogo-magazinu-roshen/

Спустошені прилавки та черги: як сприйняли запоріжці відкриття фірмового магазину Рошен
15.10.2019
У Запоріжжі нещодавно відкрили фірмовий магазин Roshen. В магазинах довжелезні черги. Причина цьому: наплив відвідувачів. Люди масово скуповують усе, тому полиці пусті. Про це написала у соціальній мережі місцева мешканка:



"А скільки було перед відкриттям магазину Roshen волання про те, що ніхто туди не буде ходити. А по факту черги, і порожні полиці з тортами, і зефіра мені не залишили", - написала вона.
 показати весь коментар
 
 
Щось сказати хотів, чи так- повітря зіпсувати?
 показати весь коментар
 
 
наверное всё скупили порохоботы...
в то время как зебилы, по привычке, жрали свою любимую СОЮ Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 7578
Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 5370
 показати весь коментар
 
 
Зайвохромосомне- у світі є багато справжніх солодощей, на відміну від того лайна!
 показати весь коментар
 
зебилы - против рошен? Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 1736 поддержка зе!лоха зашкаливает?))

Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 3795
 показати весь коментар
 
 
Слабо палаєш, за таке тобі не заплатять!)))
 показати весь коментар
 
 
«Слабо палаєш»?)))- *****, Гугл перекладач рулить!))))
 показати весь коментар
 
 
але не по кацапському закону і не по їхніх хотєлках.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Буть ты ветерано или коломойско все обязаны придерживаться закона.Если ветеран АТО то законы для не писан?
 показати весь коментар
 
 
Вряд ли нужно серьёзно относится к ментовским и налоговым инструкциям
 показати весь коментар
 
Да , только когда лет пять тебе зачтут в АТО , тогда сделаешь вывод . А так , сиди на диване и пи@ди .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ага не *****,по твоему если теперь в бандитскую или воровскую группу взять ветерана из стажем 5 лет то бандюки должны быть неприкасаемыми?
 показати весь коментар
 
 
Так сиди и не пи@ди , идиот диванный .
 показати весь коментар
 
 
ну не игровые же автоматы им обыскивать,в самом деле ..
 показати весь коментар
 
 
У калозеленинских безпроигрьішньій вариант...или реальная гражданская война, либо дефолт, с тем же результатом. А про логичность отделения от зекраиньі как минимум западньіх областей я писал еще в 2014-ом году. Зачем фактическим европейцам єти азиатские разборки донецких с днепропетровскими?
 показати весь коментар
 
 
Ветеранам и волонтерам которые за 5 лет войны не пересрались друг с другом нужно партию создавать. Назвать ее "Партия войны" или "хунта". Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 7104
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А затримані ветерани в кайданках і на колінах в снігу на площі перед Верховною Радою 3-тього березня 2018 року - цього вгодованого петіного прихвостня не бентежили?
 показати весь коментар
 
 
Сволочь ты кремлевская, озаботился, зеленоопый о ветеранах. Ты бы их сам бы пересажал, мокшанский раб. Тебе же нужен мир-жвачка с рашей. Так и едь туда, конченный. Кого посадил Порох- а ну перечисли нам тут, грамотный ты наш? Можно только назвать некоторый торнадовцев, которые сами наперебой рассказывали , как занимались пытками и киднепингом. А что твой у..бень клован творит- это по твоим любимым сталинским законам- расстрел уже 120 раз за предательство страны
 показати весь коментар
 
 
Чому ти так натужно репетуєш? Чому ти такий нечемний і невихований?
 показати весь коментар
 
 
Ленька, а как с цапами в твоем лице общаться?
 показати весь коментар
 
Кацапа - ти запитуєш українця як спілкуватись з кацапами? З кацапами спілкуйся, кацапа , кацапською..
 показати весь коментар
 
Чуєш, кремлівська троляка, не репетуй тут, тут не твоя московія, тут люди зібрались. Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 8138
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Арьєв ветеран, чи військовослужбоваць? Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 7346
 показати весь коментар
 
 
так зєлєбєніне кодло для цього робить все можливе!!! А після заяви МВФ про повернення вкраденого коломойшею,- точно будуть форсувати події! Бо бєню вони не віддадуть американському правосуддю!!!Що сказав рябошапка конкретно!. А без грошей МВФ-капець Україні, плюс те, що ця влада робить з військом та патріотами, економікою, що стрімко лізе знову в обійми тайожного союзу....Стільки зусиль, роботи всередині держави та на міжнародній арені,- все зєлєбєні під хвіст...на радість путлєру...і це розведення точно до біди, коли послаблені наші позиції звідусіль...
 показати весь коментар
 
 
от безнаказанности они могут все , и давно не секрет , все чт о он сказал , правда и все её знают.
 показати весь коментар
 
 
Бубочка хочет добра Украине, но есть беда - он ватный дебил.
 показати весь коментар
 
 
Андрюшенька, кацапа меченый, он хоть и подстилка УВАЖАЕМОГО человека в УКРАИНЕ, а кто ты, и что ты? Иди бухай, время пришло.
 показати весь коментар
 
 
Ну если подключился Арьев,то вероятнее всего часть денег от 34 млн дол. Порошенко,отоваривалась и раздавалась здесь.
 показати весь коментар
 
"для провоцирования ветеранского среды"_______________я так понимаю, если "закрыть" этого козла, то и прекратится "провоцирование"!!
 показати весь коментар
 
 
ну **** опять у нас каста неприкасаемых, без разницы как они называются, ветераны или президенты или секс меньшины. ордер на обыск выдает судья, значит что то искали?
 показати весь коментар
 
 
забавно, арьев еще тот говорун.
т.е. кого то злить можно, а кого-то нет ?

кто решает? арьев ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору