 Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano"

Про це повідомляє пресслужба фракції "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
Перше – заява представниці "Слуги народу" Галини Третьякової про те, що учасники бойових дій "проїдають" державну допомогу і воюють заради пільг. Наступне – відведення української армії з позицій, які були відвойовані ціною життя і здоров’я українських героїв – і на фоні цього відверто хамська поведінка Зеленського, який у стилі "тітушки" спілкувався з добровольцями. Далі – відкриття справ проти українських моряків, звільнених з полону. І ось – обшуки у підприємстві, яке було створене для того, щоб давати ветеранам надію і перспективу на реалізацію у цивільному житті. Це дуже схоже на цілеспрямовану кампанію для провокування ветеранського середовища.
Нагадаємо, засновник Veterano Group Леонід Остальцев заявив про те, що в піцерії на Софіївській, 8 відбувся обшук.
Чи не з фуйлом бува домовились...
А я ще вчора думав,тільки геращенко ірка або якасб друга псяча хвойда вилізе з цією темою,так і знай,шо це їхня провокація
Про кожного повідомляють в соцмережах.
Зараз я бачу, тобто читаю, як добровольців пресують.
http://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/u-kyyevi-zaareshtuvaly-veterana-ato-innu-gryshhenko-pumu/?fbclid=iwar31cmtbftkiobqrl10euy17tploawuiebdgfjq0do6pjlag09bh_hom1fs
РФ и Антимайдану нужно убрать тех, кто никогда не допустит капитуляцию Украины и будет ожесточенно сопротивляться!
скажи мне, вазелиновый, почему порох уже не при власти, а рошен все так же процветает, новые магазы строит? почему он враз не обанкротился?
https://sky.zp.ua/spustosheni-prilavki-ta-chergi-yak-sprijnyali-zaporizhczi-vidkrittya-firmovogo-magazinu-roshen/
Спустошені прилавки та черги: як сприйняли запоріжці відкриття фірмового магазину Рошен
15.10.2019
У Запоріжжі нещодавно відкрили фірмовий магазин Roshen. В магазинах довжелезні черги. Причина цьому: наплив відвідувачів. Люди масово скуповують усе, тому полиці пусті. Про це написала у соціальній мережі місцева мешканка:
"А скільки було перед відкриттям магазину Roshen волання про те, що ніхто туди не буде ходити. А по факту черги, і порожні полиці з тортами, і зефіра мені не залишили", - написала вона.
в то время как зебилы, по привычке, жрали свою любимую СОЮ
т.е. кого то злить можно, а кого-то нет ?
кто решает? арьев ?