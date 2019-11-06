 Кабмін створив Національну комісію зі стандартів державної мови, - нардеп Гончаренко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат (фракція "Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін створив Національну комісію зі стандартів державної мови. Національна комісія буде мати статус органу центральної виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра освіти і науки", - розповів нардеп.

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Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з ним, володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків мають президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств та відомств, державні службовці та посадові особи всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

Законом передбачається створення Національної комісії зі стандартів державної мови і введення посади уповноваженого із захисту державної мови. Так, уповноважений розглядатиме скарги і зможе штрафувати суб'єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

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