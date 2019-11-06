 Кабмін створив Національну комісію зі стандартів державної мови, - нардеп Гончаренко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат (фракція "Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін створив Національну комісію зі стандартів державної мови. Національна комісія буде мати статус органу центральної виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра освіти і науки", - розповів нардеп.
Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з ним, володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків мають президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств та відомств, державні службовці та посадові особи всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.
Законом передбачається створення Національної комісії зі стандартів державної мови і введення посади уповноваженого із захисту державної мови. Так, уповноважений розглядатиме скарги і зможе штрафувати суб'єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.
3 год · Только сейчас наткнулась на ослепительное "синяки под глазами и голодный". Смеялась.
Не в последнюю очередь потому, что вспомнила анекдот "ручки тоненькие, ножки тоненькие, *** ее и плачу".»
моторола хоть враг(был, слава ФСБ или кто там зачистил биомусор этот), но прямой, а это.... этому говну руки норм. мужик бы не подал.
врагу - можно, когда нужно запросить тишину, или забрать своих, но таким двуличным мразям - нет. Хотя, если он не был православным, а теперь ВНЕЗАПНО стал, то можно и Гончаренку подать.... гранату без чеки.
отпетый рыгоанал тебе щас станет очень добрым....
хотя, если он православный, то тогда значит очень добрый и просто прикидывался тварью, а так он просто - фей(фея-мужик)
але то шо він звєрски був за ригоаналів - то типу таке маскування було, еге ж?
..... вірю, чо, спецагент, нє?
самому тобі не смішно? пристосуванця відбілюєш.
До тих пір, доки русскіє не загарбали Крим, і не почали вбивати українців на Донбасі, в ДАПі, Іловайську, Дебальцево, Маріуполі....
Ти розумієш, що у нас тупо нема кому правити?
Ну, типу депутатами бути. Кожне лайно хоче: а шоб всі не крали, але шоб Вася "порішав" якшо шо.
Чи ти думаєш шо тепловізори волонтерські крисили марсіяни, га? Чи харчі крали прапорщики з Місяця?
Чи твого сусіда б.ють у відділку альдебаранці? Чи твоїй жінці на дорозі нахамив бразилець?
Реально те що (не особливо дивився серіал) - істина десь посередині.
Не буває що дуже добрі РАПТОВО опинились під ударом дуже злих.(якщо ти не хворий на ПГМ, звісно)
Так, у нас нема Шумахера.
Але це не привід саджати за кермо велосипедиста.
у нас багато бидла, але й нормальні, ставши перед Батьком-коритом, приймають позу - хвіст догори.
я не бачу виходу. чи ти по людях теж не бачиш??
Ну не може вже тут нічого доброго бути!
Кожен, кожен "простий", коли присмоктується, стає - "перший депутат який з народом"(ліпить лавочку для бабок), а переобравшись = той же риг, або як була "Свобода".
Так, я знаю, що Творец є.
просто біблопітеки настільки тупі, що думають шо Зевс - це Яхве
(посміємось зі стада?)
Віктор Яценко
@Silantiy993 ч
******* у мордокнижчі:
"Була корупція, а тепер немає її. Куди ж тій корупції із піздєцом тягатись".
Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 ноября.
«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», - сказал он.
https://lenta.ru/news/2019/11/05/waroflanguage/»
Зєбобікі впєрьод ! «Ви порохоботи, что вєрітє етому сумасшедшему?»