 Понад 10 тисяч киян захворіли на грип та ГРВІ, - КМДА

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської адміністрації.

За його словами, в столиці за 44-й тиждень 2019 року зареєстровано 10 292 хворих на грип та ГРВІ. Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, і додаткових заходів вживати не потрібно.

"У структурі захворюваності діти становлять 63,8%, а на попередньому тижні – 65,7%. Серед школярів захворюваність знизилася на 17,2%: 2 511 випадків, що становить 24,4% від загальної кількості захворілих дітей і 32,8% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів Микола Поворозник.

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Він зазначив, що до медичних закладів за 44-й тиждень госпіталізовано 161 особу, із них 141 – дитина.

"Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 22 870 осіб", – додав Микола Поворозник.