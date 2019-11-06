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Все про:грип (168) Київ (6742) ГРВІ (87) Поворозник (27)

 Понад 10 тисяч киян захворіли на грип та ГРВІ, - КМДА

Щеплення проти грипу станом на сьогодні зробили 22 870 жителів столиці.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської адміністрації.

За його словами, в столиці за 44-й тиждень 2019 року зареєстровано 10 292 хворих на грип та ГРВІ. Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, і додаткових заходів вживати не потрібно.

"У структурі захворюваності діти становлять 63,8%, а на попередньому тижні – 65,7%. Серед школярів захворюваність знизилася на 17,2%: 2 511 випадків, що становить 24,4% від загальної кількості захворілих дітей і 32,8% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів Микола Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щеплення від грипу зробили вже понад 90 тис. українців, - МОЗ

Він зазначив, що до медичних закладів за 44-й тиждень госпіталізовано 161 особу, із них 141 – дитина.

"Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 22 870 осіб", – додав Микола Поворозник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158142
 
 
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У нас в Одесской еще + 23, дождей почти не было,сухо и тепло,квиточки ще квитнуть ,лето продолжается .
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Надо меньше покупать социальный дрожжевой хлеб (с грибком) и будет меньше гриппа.
Кто не покупает эту дрянь, тот не реагирует на вирусы гриппа.
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а если перестать смотреть всякую ху№ню по телевизору, то можно до 100 лет дожить Более 10 тысяч киевлян заболели гриппом и ОРВИ, - КГГА - Цензор.НЕТ 2519
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доктор ху№ в ж0_опу собирает свою жатву! Более 10 тысяч киевлян заболели гриппом и ОРВИ, - КГГА - Цензор.НЕТ 5547
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