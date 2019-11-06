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 Засідання у справі пропагандиста Вишинського перенесли на січень 2020 року, - прокуратура

Слухання справи за підозрою керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського в державній зраді перенесли на 14 січня наступного року.

Таке рішення ухвалив Подільський районний суд Києва. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі прокуратури АР Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 листопада 2019 року, керівник "РИА Новости-Украина" вкотре не з'явився на судове засідання. За словами сторони захисту, неявка пов'язана з перебуванням на лікуванні", - зазначили у прокуратурі.

У зв'язку з цим Подільський районний суд міста Києва переніс судове засідання на 14 січня 2020 року.

Раніше сьогодні пропагандист Вишинський заявив, що не приїде до Києва на засідання суду. "Сьогодні вранці виписаний з Першого меду (Першого державного медичного університету ім. Сеченова. - Ред.), де проходив медичне обстеження. І просто фізично не можу опинитися (в Києві)", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Вишинський став виконавчим директором "России Сегодня"

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

7 вересня в рамках обміну його було доставлено в Росію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158141
 
 
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Только силенок им хватит на турнике разве что поболтаться или на рее... Кому как больше по душе.
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«Олена Монова
1 год ·

Пока мы позапрошлой ночью спали и пускали слюни на подушку, у нас случился рекорд: Украина импортировала из РФ рекордное количество электроэнергии. ******** событие, особенно если учесть, что благодаря этому рекорду произошло вынужденное отключение «зеленых» электростанций от энергосистемы. Почему? Потому что в системе переизбыток, все «лишнее» отключили............»
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...компенсації коломИйському. Саме для цього він посадив блаЗЄнського на посаду президента. Їжте, хохлобидло.
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Тіки мене не плюсуй до зебілів,хай Господь милує.
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"Заседание по делу пропагандиста Вышинского перенесли на январь"

До Нового Года работают...
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Я пунш не предлагаю. Не угроза это, а чьи-то там рассуждения из "слуг".
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