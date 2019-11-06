 "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" вимушена зменшити обсяги виробництва у листопаді через невизначеність щодо поправки № 8 до законопроєкту №1049, якою передбачене встановлення розподілу торговельної націнки.
Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає УНІАН.
Скорочення обсягів виробництва призведе до зниження обсягів сплати акцизу внаслідок зменшення викупу акцизних марок. Таким чином, прогнозується, що обсяг сплати акцизного податку у листопаді 2019 р. порівняно із середньомісячними платежами зменшиться на 32%. За жовтень 2019 р. компанією сплачено 1,3 млрд грн акцизного податку. На сьогодні ПрАТ "Філіп Морріс Україна" є одним з найбільших виробників сигарет та лідером тютюнового ринку України. За 2018 рік Компанія сплатила до бюджетів і державних цільових фондів понад 16,3 млрд гривень податків і зборів, у тому числі 12,8 млрд гривень акцизного податку.
Нагадаємо, раніше Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася з офіційним листом до Президента України Володимира Зеленського із проханням не підписувати законопроєкт №1049 через скандальну поправку №8 до цього законопроєкту. - Зазначена поправка... призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизу на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом. У підсумку – подорожчання сигарет в середньому на 13 грн, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі – заявили в Асоціації "Укртютюн". - Просимо Вас, шановний Володимире Олександровичу, невідкладно втрутитися в ситуацію і не допустити кричущого порушення вимог законів України в частині обмеження конкуренції на ринку тютюнових виробів і забезпечити виключення поправки №8 з законопроєкту №1049 – йдеться у зверненні. Інші тютюнові компанії вже заявили про призупинення виробництва і відкликання раніше замовлених акцизних марок. Так, British American Tobacco вже зупинила виробництво сигарет на заводі в Прилуках, відкликала 25 мільйонів попередньо замовлених акцизних марок на суму більш як 505 мільйонів гривень. Компанія Japan Tobacco International відкликала приблизно 16 мільйонів акцизних марок на загальну суму 350 мільйонів гривень.
Мотороле такой успех и не снился...
Вчителям $4000 вистачає.
Нащо їм такі нікчемні джерела податків?
"петины" папиросы остались в ваших липких липецких мечтах
таки да! по крайней мере Филип работал и копеечку в казну приносил
...АМКУ оштрафував великі тютюнові компанії на 6,5 мільярда
Переживаю, хватит ли Зелебобикам хлеба.