 "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" вимушена зменшити обсяги виробництва у листопаді через невизначеність щодо поправки № 8 до законопроєкту №1049, якою передбачене встановлення розподілу торговельної націнки.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає УНІАН.

Скорочення обсягів виробництва призведе до зниження обсягів сплати акцизу внаслідок зменшення викупу акцизних марок. Таким чином, прогнозується, що обсяг сплати акцизного податку у листопаді 2019 р. порівняно із середньомісячними платежами зменшиться на 32%. За жовтень 2019 р. компанією сплачено 1,3 млрд грн акцизного податку. На сьогодні ПрАТ "Філіп Морріс Україна" є одним з найбільших виробників сигарет та лідером тютюнового ринку України. За 2018 рік Компанія сплатила до бюджетів і державних цільових фондів понад 16,3 млрд гривень податків і зборів, у тому числі 12,8 млрд гривень акцизного податку.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася з офіційним листом до Президента України Володимира Зеленського із проханням не підписувати законопроєкт №1049 через скандальну поправку №8 до цього законопроєкту. - Зазначена поправка... призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизу на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом. У підсумку – подорожчання сигарет в середньому на 13 грн, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі – заявили в Асоціації "Укртютюн". - Просимо Вас, шановний Володимире Олександровичу, невідкладно втрутитися в ситуацію і не допустити кричущого порушення вимог законів України в частині обмеження конкуренції на ринку тютюнових виробів і забезпечити виключення поправки №8 з законопроєкту №1049 – йдеться у зверненні. Інші тютюнові компанії вже заявили про призупинення виробництва і відкликання раніше замовлених акцизних марок. Так, British American Tobacco вже зупинила виробництво сигарет на заводі в Прилуках, відкликала 25 мільйонів попередньо замовлених акцизних марок на суму більш як 505 мільйонів гривень. Компанія Japan Tobacco International відкликала приблизно 16 мільйонів акцизних марок на загальну суму 350 мільйонів гривень.