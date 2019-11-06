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 Суспільство
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Все про:законопроект (842) Philip Morris (2)

 "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049

Уже цього місяця платежі компанії за тютюновим акцизом зменшаться на 32%.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" вимушена зменшити обсяги виробництва у листопаді через невизначеність щодо поправки № 8 до законопроєкту №1049, якою передбачене встановлення розподілу торговельної націнки.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає УНІАН.

Скорочення обсягів виробництва призведе до зниження обсягів сплати акцизу внаслідок зменшення викупу акцизних марок. Таким чином, прогнозується, що обсяг сплати акцизного податку у листопаді 2019 р. порівняно із середньомісячними платежами зменшиться на 32%. За жовтень 2019 р. компанією сплачено 1,3 млрд грн акцизного податку. На сьогодні ПрАТ "Філіп Морріс Україна" є одним з найбільших виробників сигарет та лідером тютюнового ринку України. За 2018 рік Компанія сплатила до бюджетів і державних цільових фондів понад 16,3 млрд гривень податків і зборів, у тому числі 12,8 млрд гривень акцизного податку.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася з офіційним листом до Президента України Володимира Зеленського із проханням не підписувати законопроєкт №1049 через скандальну поправку №8 до цього законопроєкту. - Зазначена поправка... призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизу на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом. У підсумку – подорожчання сигарет в середньому на 13 грн, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі – заявили в Асоціації "Укртютюн". - Просимо Вас, шановний Володимире Олександровичу, невідкладно втрутитися в ситуацію і не допустити кричущого порушення вимог законів України в частині обмеження конкуренції на ринку тютюнових виробів і забезпечити виключення поправки №8 з законопроєкту №1049 – йдеться у зверненні. Інші тютюнові компанії вже заявили про призупинення виробництва і відкликання раніше замовлених акцизних марок. Так, British American Tobacco вже зупинила виробництво сигарет на заводі в Прилуках, відкликала 25 мільйонів попередньо замовлених акцизних марок на суму більш як 505 мільйонів гривень. Компанія Japan Tobacco International відкликала приблизно 16 мільйонів акцизних марок на загальну суму 350 мільйонів гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158136
 
 
 Топ коментарі
 
Одного кацапского дебила дубинского хватило шоб уничтожить украинскую табачку.
Мотороле такой успех и не снился...
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Скоро на экране Г+Г денег нет но вы держистесь 🙋
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Падение бюджетных поступлений за октябрь составило 9,86%. Практически по всем показателям доходной части за исключением налоговых платежей населения.
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Не вяжется с обещанным +40% роста экономики в скором времени. Или волшебник на самокате уже укатил куда-то ))
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Прайм, как цирюльник из Севильи, пришел и ушел...а песдюлей-то огребет шут в роли президента... и ведь не отшутится... и назад не вернуться... На столичную сцену путь заказан...на Турцию денег не хватит... на ********* - прямиком в матроскаютишыну... вот и останется Бердычев, Трускавец и пригород Светловодска и Золотоноши...
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Одного кацапского дебила дубинского хватило шоб уничтожить украинскую табачку.
Мотороле такой успех и не снился...
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А нащо вони ?
Вчителям $4000 вистачає.
Нащо їм такі нікчемні джерела податків?
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Скоро на экране Г+Г денег нет но вы держистесь 🙋
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Вот что Порошенко вытворяет... ай -яй-яй "Филип Моррис" снижает производство в Украине из-за скандальной поправки к законопроекту №1049 - Цензор.НЕТ 2982
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За здоровье наріТу сетуют "слуги". Вместо того, чтобы курить можно глянуть "сватов", создатели которого явно что-то курили. Как пассивное курение сойдет.
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ЗЕльонским контрабасом из ЛУГАНДЫ будете теперь травиться,

"петины" папиросы остались в ваших липких липецких мечтах
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"Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 9127
таки да! по крайней мере Филип работал и копеечку в казну приносил
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зебіли і ваша зекомандА аматоров во главе с ВошьдЬом (прилукским зебилам отдельный привет), это - джекпот.. вы сделали это вместе, убогие сватоводы-квартал-овцы..
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Пока ещё не поздно нам сделать остановку,Володя нажми на тормоза.
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Нічого, навезуть кацапських цигарок. Гроші наших курців будуть наповнювати бюджет мокшів
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Так и тебя дефолт коснется, если ты не кацапская вонючка!
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ниче здюжим, это оплата за представление как такие вонючки как ты будут расплачиваться за выбор земафии
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Антимонопольний комітет оштрафував на загальну суму 6,5 млрд гривень дистриб'юра тютюнових виробів ТОВ «ТЕДІС Україна» та його партнерів - тютюнові компанії "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 6668 за створення штучних бар'єрів на ринку первинного продажу сигарет. "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 6668 "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 6668

...АМКУ оштрафував великі тютюнові компанії на 6,5 мільярда
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Голова АМКУ назвав суми штрафів:"ТЕДІС Україна" - 3,4 млрд грн; «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн» - 366 млн грн; "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 9251 «Філіп Морріс Україна» - 814 млн грн; «Джей Ті Інтернешнл Україна» - 434 млн грн; «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» - 488 млн грн; «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» -167 млн грн; «Імперіал Тобако Юкрейн» - 292 млн грн; «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» - 80 млн грн; АТ "Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» - 448 млн грн "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 9251 .... Тереньєв пояснив, що "порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім «ТЕДІС», потенційними дистриб'юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку", зауважив голова антимонопольного відомства. "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 9251
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Уже мазать не перемазать.
Переживаю, хватит ли Зелебобикам хлеба.
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Акциз на одну пачку 15 грн.Оптовая цена 30 грн.Себестоимость 1 пачки 3 грн.Чистая прибыль 12 грн.С 12 грн общая сумма налогов 6 грн.,т.е. в 2.5 раза меньше акциза.Значит табачники при помощи Грановского украли как минимум 3.5 млрд.Очень сильное табачное лобби,все комментарии за них.
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