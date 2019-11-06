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 На ділянці розведення сил у Катеринівці перебуває 150 осіб, зокрема 7 дітей, - Верещук

На ділянці розведення військ у Катеринівці перебуває 150 осіб, серед яких 7 дітей.

Про це на брифінгу членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки за результатами візиту в Золоте розповіла член комітету, представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На ділянці розведення №2 є два населені пункти - Катеринівка і Золоте-4. В селі Катеринівка проживає 217 осіб. З них 11 дітей. В потенційний ділянці розведення перебуватимуть 150 осіб, з них - 7 дітей. Разом дворів 122, потрапляє в зону розведення - 86. Щодо Золотого-4, раніше Партизанське. Проживає 531 особа, з них - 76 дітей, в районі розведення не перебуватиме. Отже, розведення стосується лише населеного пункту Катеринівка, Золоте-4 в районі розведення не перебуватиме", - сказала Верещук.

За її словами, охочих станом на сьогодні залишити місце проживання Золоте, Катеринівка, немає.

Вона також додала, що населені пункти Золоте 1, 2, 3, 4 перебувають під контролем української влади.

"Золоте 5, куди, власне, незаконно здійснив свій приїзд депутат Держдуми Журавльов, що було предметом обговорення в засобах масової інформації, є непідконтрольним українському уряду і військам", - зазначила Верещук.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158135
 
 
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Ага.. а тут слугі народні в повній екіпіровці.
Безпека На ділянці розведення сил у Катеринівці перебуває 150 осіб, зокрема 7 дітей, - Верещук - Цензор.НЕТ 1534
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