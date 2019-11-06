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 Київські новини
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Все про:КМДА (735) Київ (6742) затори (53) транспорт (394)

 В'їзд фур до Києва в години пік заборонять

З 7 листопада буде поступово обмежено в'їзд вантажних автомобілів з масою понад 4,5 тонни в Київ в години пік з 7:00 до 10:00 ранку і з 17:00 до 20:00.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, впроваджувати зміни почнуть на в'їзді з боку Житомира, а згодом і на інших в'їздах.

"Йдеться про те, що в години пік – вечір та ранок, – ми будемо обмежувати в’їзд: тобто фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста. Як тільки міський транспорт доїде на роботу, ми почнемо пускати фури", – розповів начальник Управління патрульної поліції в м. Києві Юрій Зозуля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух на Броварському проспекті в Києві частково обмежать на тиждень через ремонт

За даними радника київського міського голови Максима Бахматова, за добу в Київ в’їжджає до 50 тис. вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екології. Окрім того, більша частина транзиту проїжджає саме через київський Південний мостовий перехід, навантаження на який сьогодні у 6 разів перевищує проєктне.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158134
 
 
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с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00.

А фуры -- они ж токо воздух возят, водил в кабинах и солярку в баках!
...в Регенсбурге такое недавно было... -- пока яйца из продажи не пропали и иски не пошли от поставщиков и получателей...
-- популизм он такой -- от слова "попа"...*)
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точно,а стоянки ожидания для них построили?или по обочинам будут ждать?
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