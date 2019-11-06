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Все про:призначення (473) ОДА (696) Харківщина (803) Кучер Олексій (2)

 Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера

Президент Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера замість Юлії Світличної.

Про це він повідомив під час робочого візиту в Харківську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я обов'язково подам нового голову Харківської ОДА", - сказав Зеленський на початку наради з проблемних питань державного концерну "Укроборонпром" і вказав на Кучера.

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Президент Володимир Зеленський представив нового главу Харківської облдержадміністрації - ним став нардеп від "Слуги народу" Олексій Кучер, пише ЛігаБізнесІнформ.

"Харків показав на початку війни відстоювання незалежності", - сказав президент і представив чиновника колективу.

Світлична обіймала посаду голови ОДА з жовтня 2016 року.

34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу", який пройшов до парламенту в окрузі №179 у Харківській області. Раніше він був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта у так званій справі "рюкзаків Авакова" (про закупівлю за завищеною ціною Міністерством внутрішніх справ 5 тис. рюкзаків для Нацгвардії).

Тепер Рада має достроково припинити депутатські повноваження Кучера і в десятиденний термін Центральна виборча комісія повинна призначити проміжні вибори в окрузі №179.

Вибори мають відбутися в останню неділю 60-денного терміну з дня опублікування рішення про їхнє призначення. Таким чином, довибори в 179-му окрузі зможуть відбутися не раніше кінця січня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158132
 
 
 Топ коментарі
 
Единственный более менее губернатор, и того сняли.
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Александр Яневский

@yanevskyy12 ч

20) Аваков, по словам Йованович, упомянул "Амбарную книгу Партии регионов", что привело к отставке Манафорта. Он также обратил внимание, что возможно не столько Россия вмешалась в выборы в США, сколько Украина.
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Луиза Чкалова‏ @luiza_4kalova

В общем, мадам Кольчуга делает то, что делала уже не раз - прицельно ****** украинских политиков, мало-мальски отстаивающих интересы Украины
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Бонус за рюкзаки. І за "ґепою" буде приглядати щоб не вставав з візка прилюдно Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера - Цензор.НЕТ 8345
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Ну, Серега, этот хоть адвокат, а не няня или свадебный фотограф. Растут зебенята, опериваются.
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нам последнее с буквы А и на л заканчивается это вс про них Слуг одного лоха...
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все люди закончились - не кто не хочет портить себе репутацию
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Единственный более менее губернатор, и того сняли.
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ето по 5 каналу она более менее. сортиры по замерзали на малышева и мост упал у более менее губернатора
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Чувак(с)! Эти претензии для луДшего мэра. Хотя с такой башкой ты не въедешь
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Зебил?😂 Це Обама з Порошенко. А ще вони вам у штані насцяли.
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та то така была... зиц-предселатель. Открывала трамвайные остановки и детские площадки. Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера - Цензор.НЕТ 264
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офигеть!.. харьковский решала, коррупционер и любитель "черного кеша" на посаду губера..
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Только и занят как назначением своих барыг на все места. Да до опы эти все назначения! Вы как друзья все не садитесь, а в музыканты хер годитесь.
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Мудрость зебобиков:
Видимость деятельности - то же деятельность.
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Де намічаєтся фуршет і ми тут як тут
​Зеленский назначил главой Харьковской ОГА нардепа от СН Кучера - Цензор.НЕТ 6738
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Надежный кадр. Свой в доску.

"34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.
Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Нацгвардии."

Источник: https://censor.net.ua/n3158132
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"Єсть тєлєвізєр? Падайтє трєбуну..!"
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Як сказано в РУСЬКІ приказці "Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая". В перекладі на українську, ця приказка звучить так,- "Дебільні ХАХЛИ, ви вибрали це гівно і тепер в цьому гівні і живіть". Можу добавити ще для ХАХЛІВ слова з знаменитого вірша М.Горкого "Песня о соколе", - "Рожденный ползать, летать не может"
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Кацапюра--не тобі судити про українців. Не забувай,що ще в радянські часи один український солдат рівнявся пяти кацапам. ЗАПАМЯТАЙ ЦЕ!
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От, зачем это делать.
Сейчас Добкин-младший или Святаш полезут на этот округ...
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Адвокати--це ланцюг корупції між обвинуваченим і суддею. Цей тип людей який працює тільки за гроші. Я вже не говорю,що він немає ніякого досвіду керувати складним міським хозяйством і великою масою людей. Клоун ,думає, що "рішали" все вирішать і Харьків заживе по новому.
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В декларации за 2018 г. доходов - НОЛЬ!
Валюта есть, недвижимость, крутые тачки и т.п., а доходов - НОЛЬ!
Ноль, Карл!!!
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