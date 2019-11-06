 Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера

Про це він повідомив під час робочого візиту в Харківську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Я обов'язково подам нового голову Харківської ОДА", - сказав Зеленський на початку наради з проблемних питань державного концерну "Укроборонпром" і вказав на Кучера.
Президент Володимир Зеленський представив нового главу Харківської облдержадміністрації - ним став нардеп від "Слуги народу" Олексій Кучер, пише ЛігаБізнесІнформ.
"Харків показав на початку війни відстоювання незалежності", - сказав президент і представив чиновника колективу.
Світлична обіймала посаду голови ОДА з жовтня 2016 року.
34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу", який пройшов до парламенту в окрузі №179 у Харківській області. Раніше він був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта у так званій справі "рюкзаків Авакова" (про закупівлю за завищеною ціною Міністерством внутрішніх справ 5 тис. рюкзаків для Нацгвардії).
Тепер Рада має достроково припинити депутатські повноваження Кучера і в десятиденний термін Центральна виборча комісія повинна призначити проміжні вибори в окрузі №179.
Вибори мають відбутися в останню неділю 60-денного терміну з дня опублікування рішення про їхнє призначення. Таким чином, довибори в 179-му окрузі зможуть відбутися не раніше кінця січня 2020 року.
(тред)
Александр Яневский
@yanevskyy12 ч
20) Аваков, по словам Йованович, упомянул "Амбарную книгу Партии регионов", что привело к отставке Манафорта. Он также обратил внимание, что возможно не столько Россия вмешалась в выборы в США, сколько Украина.
В общем, мадам Кольчуга делает то, что делала уже не раз - прицельно ****** украинских политиков, мало-мальски отстаивающих интересы Украины
Видимость деятельности - то же деятельность.
"34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.
Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Нацгвардии."
Источник: https://censor.net.ua/n3158132
Сейчас Добкин-младший или Святаш полезут на этот округ...
Валюта есть, недвижимость, крутые тачки и т.п., а доходов - НОЛЬ!
Ноль, Карл!!!