EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  674  14
Матеріали за темою:
Все про:журналістика (906) Крим (7670)

 Закликаємо спростити процедуру доступу до окупованого Криму для іноземних журналістів, - глава Центру прав людини Печончик

Глава правління організації "Zmina. Центр прав людини" Тетяна Печончик під час виступу у Верховній Раді України 6 листопада закликала Кабінет Міністрів спростити процедуру доступу іноземних журналістів до окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Звертаємося із закликом спростити процедуру доступу до Криму для іноземних журналістів і правозахисників, тому що зараз вона занадто бюрократизована", – сказала Печончик під час парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України закликає іноземців та осіб без громадянства в'їжджати до анексованого Росією Криму винятково відповідно до законів України і норм міжнародного права.

Крім того, іноземним журналістам для роботи в анексованому Криму необхідно отримати дозвіл в Міністерстві інформаційної політики України. Станом на 2017 рік українське відомство узгодило в'їзд на територію півострова близько 70 іноземних журналістів.

При цьому Міністерство закордонних справ Росії також акредитує іноземних журналістів для роботи в Криму.

Читайте також: У ГПУ можуть створити підрозділ для розслідування злочинів проти журналістів, - нардеп Ткаченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158131
 
 
 Топ коментарі
 
Украина думает правильно,путин х*ло,рф -оккупант и Крым Украинский!
 показати весь коментар
 
Наоборот запретить вообще въезд журналистов в Крым. А то будет как с Марковым, их там пристрелят или ещё чего, а за это посадят кого то из украинцев.
 показати весь коментар
 
думаю процедура должна быть такой же как и на всей территории Украины,не пойму в чем вопрос?согласится ли ФСБ пускать,вот в чем проблема
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
думаю процедура должна быть такой же как и на всей территории Украины,не пойму в чем вопрос?согласится ли ФСБ пускать,вот в чем проблема
 показати весь коментар
 
 
Так в том и дело, что независимо от того что думает и делает Украина, разрешение надо получить у ФСБ.
 показати весь коментар
 
 
Украина думает правильно,путин х*ло,рф -оккупант и Крым Украинский!
 показати весь коментар
 
 
Пусть думает и делает как считатет нужным, но факт есть факт (даже с миллионом справок, аккредитаций, разрешений от властей Украины) разрешение от ФСБ надо получить, чтоб заниматься журналистской деятельностью в Крыму.
 показати весь коментар
 
 
...хм... -- немцы не рекомендуют ездить туристам в Украину, а США закрыли Кубу для туризма.
-- а тут -- в закрытый Крым рекомендуют...
-- откуда эти все люди, чья это дача? *)
 показати весь коментар
 
 
Для вас туризм=журналистская деятельность???
 показати весь коментар
 
Авжеж, екстремальний туризм - українська журналістика. Невже не так?
 показати весь коментар
 
Тут такое дело, что туристам не надо получать аккредитацию на туризм, а вот журналистам надо.
 показати весь коментар
 
Наоборот запретить вообще въезд журналистов в Крым. А то будет как с Марковым, их там пристрелят или ещё чего, а за это посадят кого то из украинцев.
 показати весь коментар
 
 
Ну вы и сказочник. Когда это трупы смогли что то написать?
 показати весь коментар
 
"Zmina". Щось дуже схоже на польську прокацапську "Zmiana".
Утім, може я помиляюся і це милі люди.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору