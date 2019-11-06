EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  876  7
Все про:підприємці (138) Федоров Михайло (18) Мінцифри (4)

 Уряд запустить онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу, - глава Мінцифри

На платформі можна буде отримати консультації з питань запуску бізнесу, побудови менеджменту, маркетингу, продажів та HR. Консультації надаватимуть спеціально навчені люди.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У лютому ми запускаємо онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу. Кожен охочий зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу, побудови ефективного менеджменту, цифрового маркетингу, продажів, HR, впровадження CRM/HR-систем та інших важливих функцій і напрямів", - написав він.

За словами Федорова, йдеться не просто про набір порад. Платформа – це "можливість отримати допомогу від реального консультанта, який глибоко розуміє своє питання. Онлайн, відеозв'язком", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2020 не передбачає коштів на "державу в смартфоні", - Федоров

Міністерство вже розробило "карту проблематики" малого і середнього бізнесу. Зараз триває робота над онлайн-платформою і методологією навчання консультантів.

"Сьогодні найшвидший спосіб росту бізнесу — використання IT-інструментів. Більше підприємців - більше робочих місць, зростання економіки, просто людське щастя від результату зростання", - пише Федоров.

Крім того, він анонсував зміни до закону про державно-приватне партнерство. "Адже придумали цікавий формат масштабування консалтингових зон по всій країні", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти

Уряд запустить онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу, - глава Мінцифри 01
Уряд запустить онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу, - глава Мінцифри 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158129
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
опять дижитализация, для выбора языка нажмите - 1 .. для .. нажмите - 100, пи... пи... пи...
 показати весь коментар
 
 
На платформе можно будет получить консультации по вопросам запуска бизнеса, построения менеджмента, маркетинга, продаж и HR.

...а так же, на платформе можно получить: продукты питания, предметы первой необходимости и билет без места до следующей станции...
 показати весь коментар
 
словоблудие красивыми словами с нулевой эффективностью
 показати весь коментар
 
Лучше бы пересмотрели требование об обязательном использовании токенов...
Дубилет-младший обещал это фигную отменить, но боюсь что будет как обычно - сначала таки введут, поставят всех раком, а потом торжественно отменят.
 показати весь коментар
 
После усложнения ведения бизнеса для ФОП - это выглядит издевательски.
 показати весь коментар
 
 
дурному не нудно й самому.
Цікаво питання "Що ще утнути?" у влади кожного ранку чи частіше виникає?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору