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 Щеплення від грипу зробили вже понад 90 тис. українців, - МОЗ

Від початку епідемічного сезону, з 1 жовтня 2019 року, щеплення від грипу зробили 90 774 українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 39 395 осіб, а від початку епідемічного сезону щеплення зробили 90 774 особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень (28.10-03.11.2019) ГРВІ в Україні захворіло 147 499 осіб, з них 67,0% діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 385,7 на 100 000 населення, що на 19,1% менше епідемічного порогу по Україні.

У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічному рівні.

За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

У МОЗ нагадали, що грип - це гостре респіраторне захворювання, викликане вірусом, який легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт.

Найкращою профілактикою грипу є щорічна вакцинація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну поставлять майже пів мільйона доз вакцин проти грипу, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158127
 
 
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