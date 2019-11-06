 Щеплення від грипу зробили вже понад 90 тис. українців, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 39 395 осіб, а від початку епідемічного сезону щеплення зробили 90 774 особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень (28.10-03.11.2019) ГРВІ в Україні захворіло 147 499 осіб, з них 67,0% діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 385,7 на 100 000 населення, що на 19,1% менше епідемічного порогу по Україні.

У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічному рівні.

За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

У МОЗ нагадали, що грип - це гостре респіраторне захворювання, викликане вірусом, який легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт.

Найкращою профілактикою грипу є щорічна вакцинація.

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