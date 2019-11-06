 Дату тристоронніх консультацій щодо газу ЄС-Україна-РФ ще не узгоджено, - Єврокомісія

Про це вона сказала в середу на брифінгу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Заступник голови Єврокомісії (Марош Шефчович. - Ред.) зустрівся вчора із заступником прем'єр-міністра України. Переговори тривають на двосторонньому рівні. Але не було ухвалено інших рішень, немає дати майбутньої (тристоронньої. – Ред.) наради", - сказала Падурару.
Зі свого боку голова служби офіційних представників ЄК Міна Андрєєва зазначила, що в ЄС "рішуче налаштовані продовжувати ці переговори (у тристоронньому форматі. – Ред.)".
Московити сказали 31 грудня, отже 31 грудня, навіщо репетувати.
Одне точно, Україна повинна памятати 2008 рік і Йулькіни вибрики. Аби повтору не було.
Лизання дупи Європі не підвищить статус України. Як була приживалкою - так і залишатиметься, доки перестане торгувати власними інтересами.
Люби питання з Росією необхідно вирішати через деокупацію території України. Спочатку Росія виводить свої війська з території України, а після цього тільки розглядати якість питання. Наприклад питання газу, води, транзиту. Це повинно бути правилом.
Теперь по суті. Росія збиралася в 2019 році закінчити СП2 і припинити взагалі транзит газу через Україну. Дякуємо Данії, процес будівництва СП2 затягнувся і не буде завершеним в 2019 р. А договір на транзит російського газу через Україну кінчається 1.01.2020р. Потрібно Росії заключати новий договір. Європа може взимку 2020 року залишитися без Російського газу. Доведеться Росії платити багато мільйонні штрафні санкції. Тому Росія з імперськими замашками пропонує Україні списати борги Газпрому і тоді вона згодна продовжити договір з Україною ще на один рік на транзит свого газу в Європу. Потрібен час на добудову СП2.
Україна може виграти в цій ситуації. Вона повинна наполягати деокупацію своїх територій, на погашенні боргу Газпрому - Україні і на підписання довгострокового договору на транзит газу через Україну, наприклад на років 10-15. В іншому випадку Україна не дозволити транзит російського газу в Європу. Нехай Європа мерзне. Природно зараз Європа почне гризти Путіна. Тому потрібні ці так звані тристоронні консультації.
Будемо спостерігати газову війну, шантаж і розв'язку.
Слава Україні!