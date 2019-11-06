EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2405  35
Все про:Мисягін (39) Золоте (144) розведення сил (50)

 Бійці ЗСУ відійшли на підготовлені позиції, - Мисягін

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мисягін побував у зоні розведення військ на Донбасі. Він стверджує, що українські військовослужбовці перебувають у хороших умовах, і проведено дзеркальне розведення військ.

Про це заступник голови комітету, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Окопи вириті в людський зріст, загороджувальні укріплення стоять, бліндажі з бетонними перекриттями побудовані ... Кухар готує перше, друге, третє, салат, ананаси, ківі. Люди перебувають в абсолютно нормальних людських умовах", - сказав він.

Зі свого боку позаштатний консультант комітету Юрій Федоренко зазначив, що війська від лінії зіткнення були відведені дзеркально і однієї, і другою стороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС

"Багато було спекуляцій щодо того, що відбувається відступ Збройних сил. Хочу заявити: в Золотому відбулося не що інше, як розведення: були відведені як наші Збройні сили, так і та сторона, яка відійшла на певну відстань. Відбулося дзеркальне розведення", - сказав він.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.

Пізніше стало відомо, що розведення сил у районі Петрівського переноситься через зафіксовані обстріли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158125
 
 
 Топ коментарі
 
Ми вже бачили, як кацапи вбили бійців, які облаштовували нові бліндажі.
 показати весь коментар
 
У зеленых мартышек всегда три варианта ответов - я пошутил, я вам ничего не должен, во всем виноват Порошенко.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Истинный Бедуин ему бы где то на Аравийском полустровебаранов "пилять" а нет воно шось докладает фэ какие же они все гадкие эти араборазновидные...
 показати весь коментар
 
 
Ми вже бачили, як кацапи вбили бійців, які облаштовували нові бліндажі.
 показати весь коментар
 
 
Есть подтверждение что это было на новых блиндажах или хоть бы дата записи видео сепаров, если нет то не трынди.
 показати весь коментар
 
 
У зеленых мартышек всегда три варианта ответов - я пошутил, я вам ничего не должен, во всем виноват Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Ваші слова свідчать про рівень Вашого інтелекту
 показати весь коментар
 
Еще один лоб себе зеленкой помазал...
 показати весь коментар
 
 
В чистом поле очень хорошие условия...Вот бы верховную раду направить рыть окопы...
 показати весь коментар
 
 
"Первое, второе, третье, салат, ананасы, киви..." про компот, собака, ни слова не написал
Ну как же можно быть таким забывчивым ( я уже не спрашиваю, как можно быть таким зебильнутым)
 показати весь коментар
 
давайте всех военных из АТО на зимние квартиры, в Киев !

чего там мелочиться по километру - Украина во какая большая, вторая в Европе по площади Бойцы ВСУ отошли на подготовленные позиции, - Мысягин - Цензор.НЕТ 4590
 показати весь коментар
 
янеЛох, відводь далі, щоб і ракетою не дістали.
 показати весь коментар
 
Алєх, а я казав шо його звільнятиму? Нарот Думбаса захотів до *********. Нехай тепер не скиглять від рускава міра і нафіг потрібні тут ті бібізяни. Вони такими і здохнуть. Зіпсований матеріал.
 показати весь коментар
 
 
Мисягин - щирий українець. Це видно по обличчю.
 показати весь коментар
 
 
А що ти зробив для України в порівнянні з Мисягіним?
 показати весь коментар
 
не...ну если ананасы с киви...то таки да - надо переселять туда кабмин и верховну зраду...ну чтоб далеко на селфи не ездили...
 показати весь коментар
 
 
Странно, что к их приезду еще икорки для ВСУ не подогнали
 показати весь коментар
 
 
салат, ананасы, киви. Люди находятся в абсолютно нормальных человеческих условиях



Бійці ЗСУ відійшли на підготовлені позиції, - Мисягін - Цензор.НЕТ 8722 Хочу на фронт

 показати весь коментар
 
І ананаси, і ківі, і салати. Ну прямо курорт! Так гарно, аж завидки беруть
 показати весь коментар
 
В нормальних умовах перебуває Мисягін, а люди перебувають в бойових умовах в окопах
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору