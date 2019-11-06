 У ГПУ можуть створити підрозділ для розслідування злочинів проти журналістів, - нардеп Ткаченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на парламентських слуханнях про безпеку журналістів заявив депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.
"Злочини проти журналістів, оскільки це є "четверта влада", мають розглядатися окремо. Принаймні на рівні генерального прокурора Рябошапки ми обговорювали питання створення спеціального прокурорського підрозділу, який буде розслідувати справи проти журналістів, на рівні міністра внутрішніх справ Авакова — про створення спеціальних слідчих груп", — сказав Ткаченко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ України готове публічно представляти щоквартальні звіти про хід розслідування злочинів проти журналістів.
Також міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що в Україні планують посилити відповідальність журналістів за поширення неправдивої або маніпулятивної інформації.
С вещами на выход !
иначе - не поверю !
"Президент України Володимир Зеленський указом від 6 листопада утворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів як «консультативно-дорадчий орган» при президентові, повідомляє пресслужба Офісу президента. Згідно з повідомленням, новий орган утворений «з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів». «Указ набирає чинності з дня його опублікування», - йдеться в повідомленні.
Раніше видання «Детектор медіа» повідомило, 16 вересня була створена Рада з питань свободи слова при президенті, до якої обрали представників медіа, громадських організацій, Національної спілки журналістів, Незалежної медіапрофспілки й Офісу президента Володимира Зеленського (всього 15 осіб). Пізніше з'ясувалося, що «без відома» у згадану раду, серед інших, було обрано журналіста Радіо Свобода (програма розслідувань «Схеми») Михайла Ткача. Журналіст згодом заявив, що відмовляється від участі в Раді з питань свободи слова і захисту журналістів при президентові, вказавши, що найімовірніше, «це буде чергова бюрократична надбудова»"
https://www.radiosvoboda.org/a/news-******-zelenskyi-rada-zhurnalisty/30255834.html
А все без толку. При зебуїнах, з-за авткратиного чи навіть диктаторського способу управління державою жодної свободи слова не буде.
Де реформи ?