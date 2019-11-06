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Все про:Зеленський (3476) Харків (1542) Укроборонпром (541)

 Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що був шокований інформацією про те, що ДП "Завод імені В.О. Малишева" з 2009 року випустив лише один танк для Збройних сил України.

"Я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами, один танк для ЗСУ. А статистика така, що в радянські часи було 900 танків на рік", - сказав він у середу в Харкові на нараді з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що відбувається з нашими підприємствами?" - обурився Зеленський.

Зеленський зауважив, що на заводах оборонно-промислового комплексу є заборгованість із зарплати до 4 років і рівень зарплат дуже низький, а взимку, наприклад, люди працюють у приміщенні, де температура 0 градусів.

Також читайте: Зеленський вирушив до Харкова, де відвідає "Завод ім. Малишева" і представить нового голову ОДА

"На авіаційному заводі - 3500 гривень. Як може людина працювати на державу і просто може називатися людиною в таких умовах?" - сказав президент.

"Вибачте, ми як до худоби до людей ставимося - а потім хочемо, щоб вони поважали владу, щоб вони поважали Україну і нікуди не виїжджали", - додав Зеленський.

Президент вважає, що прем'єр-міністр України має зібрати весь Кабінет міністрів і представників правоохоронних органів щодо цієї проблеми. "Щоб ми розуміли, хто у нас замовник, чого, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України не робимо. Чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, тільки ми нічого не виробляємо і нічого не літає?" - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укроборонпромі" на сьогодні вже замінили ТОП-10 чиновників, - Абромавичус

Всього в Харківській області є 18 підприємств "Укроборонпрому".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158119
 
   
 Топ коментарі
 
Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.

Понятие "управление" для Зеленского абсолютно чуждо. В его понимании управление - это снимать и назначать. Контроль, анализ, изучение вопроса - все это просто для него не существует. Объявляемые еще вчера "сверхактуальные" вопросы, завтра забываются и отбрасываются.

Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
И желание по своему сыграть его финал...
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А для чого думати? Через рік побачимо статистику скільки танків (нових!) було виготовлено малишева для українського Війська.
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Для идиотов. Выпуск определяется целесообразностью. Если за те же деньги можно модернизировать три-пять танков, то нахрена выпиливать новый из цельного куска металла?
Еще один зедебил собрался в наступление, а ему танка не хватило.. Печалька. Щас Буратина ему нарисует.
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А де ж П. Рошенко брав ті десятки "новітніх танків", урочисту передуачу яких ВСУ так ******** відзначати? Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові - Цензор.НЕТ 1447

Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові - Цензор.НЕТ 1288
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То перефарбований старий радянський металобрухт. Переозброєння армії новими озброєннями він не проводив. Проводив мобілізації. Намагався закидати ворога м"ясом.
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то, **********, були модернізовані Т64, і не гірші від тих дировських, або й кращі. В гуглі кацапів вже забанили, скільки модернізовано сам вже і не найдеш?
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То для повних дебілів, бо танк наступова зброя. Петя хіба збирався кудись наступати ?
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А Зе собирается? Если нет то чего ноет как баба?
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то, зебіле. були модернізовані танки, які дуже непогано палили рашистські танки. Ящо виробництво одного Оплоту коштує як модернізація 10 Т64, то під час війни вам шашечки. ілі єхать?
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Ви, *******, цю пісню вже п'ять років співаєте, а про те, що більш-менш ******* техніку відправляєте кудись у далекі краї або сумнівеним клієнтам, передаючи "і без того найбоєздатнішій армії" лиш підфарбований металобрухт "з гідністю" мовчите.
Недавно тут повідомили, що обладнання для лінії з виробництва крупнокаліберних ***********, яке Главпедро урочисто відкрив минулогог року, так і не надійшло в Україну.
І що характерно - мережеві ******* навіть не придумали, як це гідно пояснити. Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові - Цензор.НЕТ 7117
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так його один і зробили, для зйомок з Петінгом
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"Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух". С добрым утром, дебил.
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Там он с барбитураторами перебрал.. Нехорошо получилось.. Может и Гепа поднес чего-то забористого в Харькове
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я так понял Янелоха будут все оставшиеся 4 года возить по Украине, он будет прозревать и охать от действительности и страны, в которой дебилы выбрали его Президентом. Со сцены квартала и из лондонской квартирки видно плохо было, что тут происходит. А теперь бубочка выросла и ей стало интересно все
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FOXO @sly4x 18 ч
Ми тут в компанії вирішили покращити людям умови праці. А саме: вибили одному зі структурних підрозділів, нове приміщення з ремонтом, замість убитого старого. Єдина складність, що потрібно переїхати, а це за 10 км від старого місця дислокації. Як ви думаєте, що зробили ці ******?
Мало того, що вони почали нам ставити палки в колеса, оголосили бойкот та відмовилися готуватися до переїзду. Хоча перед цим (!) ми провели опрос і вони всі надали письмову згоду (!) на переїзд. Ці клоуни написали листа до Зеленського з проханням зупинити цей "проізвол" #рукаліцо

Коротше, структурний підрозділ тепер нікуди не переїжджає, ми його з нового року скорочуєм. Хай тепер з біржі праці пишуть листи своєму клоуну. Меньше ідіотів - меньше проблем у компанії! А все так добре починалось, тільки у ідіотів були інші плани...

Саме цікаве, чому вони вирішили написати того листа: "Ми хотєлі вас попугать" (с) Ага, налякали їжака голой жопой.
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а что, перед поездкой клоуну впадлу было заглянуть в бюджет, тряхнуть своих охеренных финансистов и военных и посмотреть, сколько денег выделено на следующий год этому заводу по оборонзаказу для выпуска танков?
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А скажи ЗЕ сколько денег выделялось заводу ежегодно из бюджета и куда они исчезали?
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зеля, тебе мвф денег не даст, крупные компании слиняют с налогами - и этого заплатить не сможешь, и так бюджет уже дырявый
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За 5 лет Парашенка провел перевооружение армии. Один танк готов к отражению полномасштабной российской агрессии.

Все эти Парашенки, Гонтаревы, Яценюки, Омеляны, Аваковы и прочее ворье знали, что в случае полномасштабного наступления РФ они успеют добежать до аэропорта. Больше их ничего не интересовало.

На следующий год будет нормальный бюджет на Минобороны. Начнется перевооружение.
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а если не будет? Откуда денюх взять. если все уйдет на строительство моста в Станице луганской и на пенсии по инвалидности абдраченцам ? Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові - Цензор.НЕТ 5243
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Шоколадным правда не нужна.
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Вот те на. Ну-ка любители лизнуть шоколад между булками, расскажите чем ваш пеця занимался все это время?
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тем, что позволил тебе сидеть и дальше на диване на твоей обосранной заднице ровно Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові - Цензор.НЕТ 5046
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Аргумент. Это наверно благодаря тем патриотам, которые сидят по окопам 5 лет и все, что им позволил пеця, это дожидаться смерти от прилетевшего снаряда, пока он с братвой пилит схемы, в том числе и по военке. За эти заслуги образовалась секта любителей шоколадного анилингуса?
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а петро вещал что заводы завалил заказами, армию скотина отстроил, В АБУ ДАБИ очередь за нашими танками на выставке, а там в реале сортиры позамерзали от холода. ну и гнида, куда там рыгам до петра-брехла
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так он и завалил...там где бабло наваривал, продавая армии российские МАЗы...
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МАЗ выпускают белорусы на Минском автозаводе. Это так, для справки.
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не намагайся втовкмачити зебуїну очевидні реальності - не дійде. Даремна справа...
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Ти промитий ідіот нацисько-порошенківський, відразу тикаєш пальцем в іншого за помилку, готовий задушити його за це, а сам до кінця не розібрався, ми так нормальну Україну не побудуємо. Ти спочатку розберись , що таке ЯМЗ і як воно зв'язане з МАЗом.
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дебіл, ти що, пропонуєш двіжки на МАЗи ставити, приміром, МАNовські?
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ныякоъ помилки...на МАЗах, крім гуми - все российське...основа - листовий прокат, якого в Білорусі немає...
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99% комплектующих - российские...в Белоруси нет листового проката, впрочем как и всего остального, кроме резины...
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Результат работы Петинга-мальдивского...
Лапша, навешанная им на уши порохоботов - мешает осознать всю ущербность и вред от его пиар-политики, на протяжении 5 лет брехни...
Он армию построил НОВУЮ, только забыл построить при этом один самолёт и хотя-бы два танка...
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Порох закрывал дыры во время войны в армии из своего кармана (есть платежки это подтверждающие), принял от янучары разва ленную армию, а оставил клоуну армию с Джавелинами, Стугнами, тепловизорами, контрбатарейными радарами и ударными беспилотниками. Злебобики такие зелебобики.
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Джавелины или тепловизоры он лично создал?
Неизвестно, сколько их было у нас при другом руководителе...
Контрбатарейные радары?...хоть один результат с их использованием...
Ударные беспилотники?
где?...Хоть один результат...Когда их предполагается использовать? Пять лет воюем!!!
Педропес ты тупой!!!
Это всё лирика, пиар НИКАК не повлиявший на сохранение жизни военнослужащих!!!
Возможно тепловизоры , за бабло немерянное купленные и Стугны(противотанковые комплексы, которые некоторые тупые бараны используют не по назначению) !!!
Зато мы помним два котла, на ровном месте им организованные и ложь сплошную!!!
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Давай платёжки - в студию...поржём над масштабом!!!!
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у старой власти не было выдающегося экономиста и организатора производства Коломойского. С ним двухтуровый что Юлий Цезарь- Пришёл, увидел , победил.
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зато был гиперлупа строитель. выдающийся прохиндей
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яких вам нафік реформ танків не вистачає?
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Чомусь пригадалось як Парашенка проводив мобілізацію за мобілізацією. Намагався закидати ворога м"ясом. Новий танк грошей вартує, а нових солдатів баби ще понароджуют. Так міркував барига. Навіщо витрачати гроші на новий танк, якщо пару десятків мобілізованих заміняють собою танк. Гроші ж можна хапнути і в оффшори вивести. Нащо ж їх на танки витрачати.

Коли корумпована держава хоче, щоб ти віддав за неї своє життя, вона завжди говорить про патріотизм і називає себе Батьківщиною.
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Не может быть, что такая низкая зарплата!!!
Брешут!!!
У ник у всех, как у Коболева в Нафтогазе, Укрзализныце, Укрпочте, прокуроров, судей и прочих!!!
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Я в шоці з 1991 року від всіх твоїх гнид попередників і тебе блазень.
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А танки по контракту с Таиландом. Сообщалось что он выполнен в полном объеме. Другое дело, если бы ты Вова (сам просил тебя так называть) сказал, что деньги и не малые от его реализации украли. Тогда второй вопрос, почему виновные не сидят. За почти 7 месяцев можно бы было разобраться. Прокурор на 100% свой же.
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Порошенко был занят. Томосом.
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Пока Порошенко был занять томосом, кое-кто одним местом на рояле играл.
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Целый танк и всего за один год? Это прорыв, господа!
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Надо подождать, Сивохо войдёт в курс дела и всё разрулит. Будут и танки и ,, Вільха" и ,, Нептуны".
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шо там с анализами? ты нам зубы не заговаривай!
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Hellis




@13Hellis_13
а кто обратил внимание, что бюджет урезан именно на ВСУ,
а силовые структуры Авакова остались в фаворе?
Так вот я обращаю ваше внимание на это.
Активно идет строительство полицейско-силового государства.
Не говорите потом, что ничего не поняли.
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Обычный п#здешь рассчитанный на зелёный лохторат))))
Ага... счас порядок наведёт!
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"А якби на моєму місці був якийсь дурачок?" (С)



Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові - Цензор.НЕТ 6789





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еге ж, постбільшовизм приходить ув шоуобгортках...
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А как же патужный соевый говнокомандующий, который, по словам его шоколадных холуев, невиданно разбудував наши Вооруженные Силы? Неудивительно, что на выборах армия послала мальдивского генералиссимусса накуй!
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Маладец номерной, высрался. Зато теперь выбрали окуительного спеца - уклониста, прям новый Манштейн.
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Надо внести ясность для зеленых *********.
Завод имени Малышева на протяжении нескольких лет выполнял свои обязательства, соответственно и обязательства Украинской Стороны по внешнеэкономическому контракту на поставку 49 танков "Оплот" в Таиланд. Этот контракт Украина выиграла у русских тварей в напряженной борьбе. Несколько раз враг-моксели пытались сорвать этот контракт в том числе используя "полезных идиотов" типа зеленых дибилов. Но Украина доказала всему миру ,что мы являемся надежным партнером и выполняем как государство все свои международные обязательства, а это критически важно, так как валюта, полученная от реализации внешнеэкономических контрактов идет в том числе и в бюджет в виде налогов. Источников наполнения бюджета валютой после нападения врага на Донбасс и упадка промышленности было несколько - зерно, металл, подсолечное масло и продукция ВПК.
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Прикольно выходит у соевой мрази - воюющая страна изготовляет танки не для себя, а для чужого дяди. Почему так случилось, очевидно - к гадалке не ходи, основная часть валюты по контракту с таиландом была разворована соевыми мародерами
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У путенюгенда, косящего под зелебобика еще прикольнее выходит. Когда русско-фашистский мордор напал на Украину, нужно было из разворованного зэком бюджета либо полгода олин танк строить, либо за те же деньги бронежилеты для тысяч солдат ВСУ покупать. И если бы выбрали строить танк, моторыла уже был бы в Харькове и Киеве. И то, что для постррйки одного танка для ВСУ нужно либо забрать у пенсионеров либо продать три танка на экспорт, зелебобикам слишком мложно понять. А путлерогнидам лишь бы Пороха лишний раз говном полить.
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И только в 2018 году мы отправили последнюю партию танков в Таиланд, а с начала 2019 года вокруг завода происходят странные вещи, например местная про-российская криминальная публика угрожает директору, блокирует вход на территорию и т.д.
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Ты дурак? Контракт для Тайланда быз завершен еще 2-3 года назад.
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Ясність ти вніс не зебілам, а нормальним. А от, глянь, що зебілам ніяк не доходить очевидна істина, що отримує готову продукцію той, хто платить за неї бабло....
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Госпредприятие "Завод им. Малышева" (Харьков) по итогам работы в 2016 году существенно увеличило объемы производства продукции по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает пресс-служба танкового завода. Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові - Цензор.НЕТ 8408.
Согласно сообщению, в 2016 году темпы роста производства товарной продукции ГП "Завода им. Малышева" составили 319,3% по сравнению с 2015 годом, доход от реализации продукции увеличился на 178%. Это лучший показатель работы предприятия за последние пять лет, уточняет пресс-служба.https://www.segodnya.ua/economics/enews/tankovyy-zavod-imeni-malysheva-v-razy-narastil-obemy-proizvodstva-786051.html
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Зюзя , ты точно на заводе Малышева был ?? Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові - Цензор.НЕТ 4427 .
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Дааа, по статистике у нас зарплати по всей Украине средняя 12000грн. Написать можно что угодно, но реальную картину можно увидеть только "вживую". Взять и приехать!?
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"Я в шоке...... с 2009 года один танк построили мы с вами..."

-- Зеля -- строитель танков, которые он с нами не построил! ... -- я в шопе! *)
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ооо, типа глаза открылись и раньше он этого не знал?
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бо раніше він займався іншою справою - грою на роялі на корпоративах. У всяк випадку - політикою можливо, цікавився; але практики державного керівництва не мав...
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Зелю надо на купюрах печатать и в монетах чеканить! -- ...и потом и про него поэты наваяют -- про Зеленина, как про Ленина!

Андрей ВознесенскийУберите Ленина с денег
Я не знаю, как это сделать,
Но, товарищи из ЦК,
уберите Ленина с денег,
так цена его высока!
Понимаю, что деньги - мера
человеческого труда.
Но, товарищи, сколько мерзкого
прилипает к ним иногда…
Я видал, как подлец
мусолил по Владимиру Ильичу.
Пальцы ползали малосольные
по лицу его, по лицу!
В гастрономовской бакалейной
он хрепел, от водки пунцов:
«Дорогуша, подай за Ленина
два поллитра и огурцов».
Ленин - самое чистое деянье,
он не должен быть замутнён.
Уберите Ленина с денег,
он - для сердца и для знамён.
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Луиза Чкалова @luiza_4kalova
Когда был Вова маленький

С кудрявой головой
Он был чуть больше валенка,
И бил его любой.
Под бабушкиной юбкою
Он прятался, дурак.
И только с мясорубкою
У Вовы был контакт.
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Дед-astronaut

@_Dead_Astronaut

Он с той мясорубкой ложился,
он с той мясорубкой вставал.
Любые еду и напитки
он через неё проганял.
Заметили даже соседи,
что вова конкретный дебил,-
Видать кто-то той мясорубкой
ему между рог зарядил.
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Когда был Вова маленький,
Ходил он на горошок.
Любила Вову маменька,
Хоть ******* чуток.
В итоге воспитания,
Хоть он и ест и пьёт --
У Вовы с детства мания--
Не ссыт он и не срёт!
Грызёт интоксикация
Весь вовин организм.
В крови мутнеют фракции,
Крепчает дебилизм.
Ему бы сдать анализы,
Хоть в жилах порошок.
Но Вова сцыт анамнеза
И хочет на горшок...
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При распаде СССР Украине досталось свыше 6500 танков, их значительная часть была проданы в Африку и на Ближний Восток.Сейчас в войсках числятся 500 танков.
Состояние Коломойского 8 млрд. Коломойский вместо украинской земли покупает завод
Малышева , выпускает танки как сосиски и показывает Путину кузькину мать.
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Ну ОК, папередники все развалили. А какая сумма выделена в проекте бюджета на 2020 год на приобретение новых танков для ВСУ, изготовленных на заводе Малышева? Сколько танков можно на нее закупить? 900? 100? 50? 10? Судя по тому, что расходы на оборону сокращаются, готов поспорить, что этих денег и на один танк ее не хватит, если вообще в бюджете что-то выделено для этого.
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Дірєктор шось своє балакав, Зєля щось своє почув - так і народилась нова порція дебільного "шеф всьо пропало" для зеленого лохторату. Одразу видно, що гідрант 5 років війни хєром по роялю хляпав.
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Подонок зеЛя еще что-то вякает там!
тебя упыряку народ уже хейтит хуже яныка!а он все шоу делает!
нах пошел!
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с радостью ждём от Вошьдя хотя бы триста "Оплотов" и сотню АН178 в год для наших ангелов-хранителей - ВСУ.. пацан сказал - пацан сделал???..
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Те кто уехал в Лондон и ТД должны тоннами полоний жрать. За 10 лет завод Малышева выпустил всего один танк.
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Ще маразм, розрахований на повних лохів, якими Зєля вважає більшість українців.
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В совецкие времена ? Это у нас теперь мерило успеха и благополучия ?
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Зеля, так ты же сам недавно подписал урезанный (!!!) госбюджет для оборонпрома! Зеля, какие надбавки к зарплате заложены на 2020-й год для военнослужащих? РОВНО НОЛЬ вот какие - и ты еще "в шоцi"? Пи@дуй на свои корпоративы выступать, "президент" х@ев.
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Вопрос один - шо оно курит? Забористая штука, видать. "Мы с вами не построили ни одного танка".Зеля, я свой последний танк построил еще тогда, когда тебя на свете р не было. В Евпатории, на пляже, из песка.
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О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.

Даже Пушкина не читал, а полез в пиризиденты.

Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,Шевченко
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ЗЕ в данном случае все правильно сказал. Проблема только в "дороги" и "дураки" и от констатации факта результаты "почему то" автоматом не появляются. Это не клоунскую репризку залобать...
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