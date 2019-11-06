 Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові. ВIДЕО

"Я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами, один танк для ЗСУ. А статистика така, що в радянські часи було 900 танків на рік", - сказав він у середу в Харкові на нараді з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що відбувається з нашими підприємствами?" - обурився Зеленський.

Зеленський зауважив, що на заводах оборонно-промислового комплексу є заборгованість із зарплати до 4 років і рівень зарплат дуже низький, а взимку, наприклад, люди працюють у приміщенні, де температура 0 градусів.

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"На авіаційному заводі - 3500 гривень. Як може людина працювати на державу і просто може називатися людиною в таких умовах?" - сказав президент.

"Вибачте, ми як до худоби до людей ставимося - а потім хочемо, щоб вони поважали владу, щоб вони поважали Україну і нікуди не виїжджали", - додав Зеленський.

Президент вважає, що прем'єр-міністр України має зібрати весь Кабінет міністрів і представників правоохоронних органів щодо цієї проблеми. "Щоб ми розуміли, хто у нас замовник, чого, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України не робимо. Чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, тільки ми нічого не виробляємо і нічого не літає?" - підкреслив він.

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Всього в Харківській області є 18 підприємств "Укроборонпрому".