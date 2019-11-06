 Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові. ВIДЕО

"Я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами, один танк для ЗСУ. А статистика така, що в радянські часи було 900 танків на рік", - сказав він у середу в Харкові на нараді з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що відбувається з нашими підприємствами?" - обурився Зеленський.
Зеленський зауважив, що на заводах оборонно-промислового комплексу є заборгованість із зарплати до 4 років і рівень зарплат дуже низький, а взимку, наприклад, люди працюють у приміщенні, де температура 0 градусів.
"На авіаційному заводі - 3500 гривень. Як може людина працювати на державу і просто може називатися людиною в таких умовах?" - сказав президент.
"Вибачте, ми як до худоби до людей ставимося - а потім хочемо, щоб вони поважали владу, щоб вони поважали Україну і нікуди не виїжджали", - додав Зеленський.
Президент вважає, що прем'єр-міністр України має зібрати весь Кабінет міністрів і представників правоохоронних органів щодо цієї проблеми. "Щоб ми розуміли, хто у нас замовник, чого, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України не робимо. Чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, тільки ми нічого не виробляємо і нічого не літає?" - підкреслив він.
Всього в Харківській області є 18 підприємств "Укроборонпрому".
Еще один зедебил собрался в наступление, а ему танка не хватило.. Печалька. Щас Буратина ему нарисует.
Недавно тут повідомили, що обладнання для лінії з виробництва крупнокаліберних ***********, яке Главпедро урочисто відкрив минулогог року, так і не надійшло в Україну.
І що характерно - мережеві ******* навіть не придумали, як це гідно пояснити.
FOXO @sly4x 18 ч
Ми тут в компанії вирішили покращити людям умови праці. А саме: вибили одному зі структурних підрозділів, нове приміщення з ремонтом, замість убитого старого. Єдина складність, що потрібно переїхати, а це за 10 км від старого місця дислокації. Як ви думаєте, що зробили ці ******?
Мало того, що вони почали нам ставити палки в колеса, оголосили бойкот та відмовилися готуватися до переїзду. Хоча перед цим (!) ми провели опрос і вони всі надали письмову згоду (!) на переїзд. Ці клоуни написали листа до Зеленського з проханням зупинити цей "проізвол" #рукаліцо
Коротше, структурний підрозділ тепер нікуди не переїжджає, ми його з нового року скорочуєм. Хай тепер з біржі праці пишуть листи своєму клоуну. Меньше ідіотів - меньше проблем у компанії! А все так добре починалось, тільки у ідіотів були інші плани...
Саме цікаве, чому вони вирішили написати того листа: "Ми хотєлі вас попугать" (с) Ага, налякали їжака голой жопой.
Все эти Парашенки, Гонтаревы, Яценюки, Омеляны, Аваковы и прочее ворье знали, что в случае полномасштабного наступления РФ они успеют добежать до аэропорта. Больше их ничего не интересовало.
На следующий год будет нормальный бюджет на Минобороны. Начнется перевооружение.
Лапша, навешанная им на уши порохоботов - мешает осознать всю ущербность и вред от его пиар-политики, на протяжении 5 лет брехни...
Он армию построил НОВУЮ, только забыл построить при этом один самолёт и хотя-бы два танка...
Неизвестно, сколько их было у нас при другом руководителе...
Контрбатарейные радары?...хоть один результат с их использованием...
Ударные беспилотники?
где?...Хоть один результат...Когда их предполагается использовать? Пять лет воюем!!!
Педропес ты тупой!!!
Это всё лирика, пиар НИКАК не повлиявший на сохранение жизни военнослужащих!!!
Возможно тепловизоры , за бабло немерянное купленные и Стугны(противотанковые комплексы, которые некоторые тупые бараны используют не по назначению) !!!
Зато мы помним два котла, на ровном месте им организованные и ложь сплошную!!!
реформтанків не вистачає?
Коли корумпована держава хоче, щоб ти віддав за неї своє життя, вона завжди говорить про патріотизм і називає себе Батьківщиною.
Брешут!!!
У ник у всех, как у Коболева в Нафтогазе, Укрзализныце, Укрпочте, прокуроров, судей и прочих!!!
@13Hellis_13
а кто обратил внимание, что бюджет урезан именно на ВСУ,
а силовые структуры Авакова остались в фаворе?
Так вот я обращаю ваше внимание на это.
Активно идет строительство полицейско-силового государства.
Не говорите потом, что ничего не поняли.
http://hubs.ua/authority/poroshenko-poobeshhal-partiyu-oplotov-dlya-vsu-114165.html
Ага... счас порядок наведёт!
Завод имени Малышева на протяжении нескольких лет выполнял свои обязательства, соответственно и обязательства Украинской Стороны по внешнеэкономическому контракту на поставку 49 танков "Оплот" в Таиланд. Этот контракт Украина выиграла у русских тварей в напряженной борьбе. Несколько раз враг-моксели пытались сорвать этот контракт в том числе используя "полезных идиотов" типа зеленых дибилов. Но Украина доказала всему миру ,что мы являемся надежным партнером и выполняем как государство все свои международные обязательства, а это критически важно, так как валюта, полученная от реализации внешнеэкономических контрактов идет в том числе и в бюджет в виде налогов. Источников наполнения бюджета валютой после нападения врага на Донбасс и упадка промышленности было несколько - зерно, металл, подсолечное масло и продукция ВПК.
Согласно сообщению, в 2016 году темпы роста производства товарной продукции ГП "Завода им. Малышева" составили 319,3% по сравнению с 2015 годом, доход от реализации продукции увеличился на 178%. Это лучший показатель работы предприятия за последние пять лет, уточняет пресс-служба.https://www.segodnya.ua/economics/enews/tankovyy-zavod-imeni-malysheva-v-razy-narastil-obemy-proizvodstva-786051.html
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Зюзя , ты точно на заводе Малышева был ?? .
-- Зеля -- строитель танков, которые он с нами не построил! ... -- я в шопе! *)
Андрей ВознесенскийУберите Ленина с денег
Я не знаю, как это сделать,
Но, товарищи из ЦК,
уберите Ленина с денег,
так цена его высока!
Понимаю, что деньги - мера
человеческого труда.
Но, товарищи, сколько мерзкого
прилипает к ним иногда…
Я видал, как подлец
мусолил по Владимиру Ильичу.
Пальцы ползали малосольные
по лицу его, по лицу!
В гастрономовской бакалейной
он хрепел, от водки пунцов:
«Дорогуша, подай за Ленина
два поллитра и огурцов».
Ленин - самое чистое деянье,
он не должен быть замутнён.
Уберите Ленина с денег,
он - для сердца и для знамён.
Луиза Чкалова @luiza_4kalova
Когда был Вова маленький
С кудрявой головой
Он был чуть больше валенка,
И бил его любой.
Под бабушкиной юбкою
Он прятался, дурак.
И только с мясорубкою
У Вовы был контакт.
Дед-astronaut
@_Dead_Astronaut
Он с той мясорубкой ложился,
он с той мясорубкой вставал.
Любые еду и напитки
он через неё проганял.
Заметили даже соседи,
что вова конкретный дебил,-
Видать кто-то той мясорубкой
ему между рог зарядил.
Ходил он на горошок.
Любила Вову маменька,
Хоть ******* чуток.
В итоге воспитания,
Хоть он и ест и пьёт --
У Вовы с детства мания--
Не ссыт он и не срёт!
Грызёт интоксикация
Весь вовин организм.
В крови мутнеют фракции,
Крепчает дебилизм.
Ему бы сдать анализы,
Хоть в жилах порошок.
Но Вова сцыт анамнеза
И хочет на горшок...
Состояние Коломойского 8 млрд. Коломойский вместо украинской земли покупает завод
Малышева , выпускает танки как сосиски и показывает Путину кузькину мать.
тебя упыряку народ уже хейтит хуже яныка!а он все шоу делает!
нах пошел!
Даже Пушкина не читал, а полез в пиризиденты.
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,Шевченко