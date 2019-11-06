 Баканов незадоволений фінансуванням СБУ в Держбюджеті-2020: "Буду звертатися до парламентського комітету з питань нацбезпеки"

Як пише ВВС, найбільшу незгоду з рішенням РНБО про розподіл коштів Держбюджету на наступний рік висловив керівник СБУ Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

На засіданні РНБО він вступав у жорстку дискусію з міністром оборони Андрієм Загороднюком і намагався довести, що таке рішення несправедливе. Адже на порядку денному - реформа СБУ, яка вже перезріла і вимагає фінансів.

У коментарі він підтвердив, що незадоволений таким фінансуванням, оскільки гроші є тільки для зарплат, а на розвиток передбачили лише 5%. "Буду звертатися до парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони", - сказав керівник спецслужби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нинішні та ексспівробітники Служби безпеки за $9 тис. незаконно прослуховували телефонні розмови, - СБУ. ФОТО

У проєкті бюджету на спецслужбу передбачили майже 12 млрд гривень, це на 2 мільярди більше ніж минулоріч. Але мінімальна потреба, за даними спецслужби, становить 15,5 млрд. Тобто СБУ не вистачає 3,5 млрд гривень, щоб прожити наступний рік і запустити реформу.

Не дуже райдужні перспективи і в прикордонної служби, яка сподівалася в 2020 році зрівняти зарплати до рівня військових Збройних сил, які в 2019 році отримали підвищення на третину.

З цим проєктом бюджету це зробити неможливо, адже грошей дали значно менше потреби. Наприклад, сьогодні в зоні ООС прикордонник в середньому отримує на 7 тис. гривень менше за військового ЗСУ. З новим бюджетом ця різниця трохи зменшиться, але повністю її не здолати.

Тому масовий відтік кадрів з кордону триває. За даними відомства, в 2017 і 2018 роках показник звільнень збільшився вдвічі порівняно з попередніми роками (в 2015 і 2016 роках звільнилися 1300 контрактників, в 2017 і в 2018 році - 2912 і 2557).

Читайте: Держбюджет-2020 не передбачає коштів на "державу в смартфоні", - Федоров

За десять місяців цього року зі служби вже пішли 2200 контрактників, до кінця року цей показник, прогнозовано, буде ще більше. Тобто за рік прикордонна служба ризикує втратити близько 3 тис. військовослужбовців, що може стати рекордним показником за всю її історію.