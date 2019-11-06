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Все про:держбюджет (256) Держприкордонслужба (2302) СБУ (4858) Баканов Іван (70)

 Баканов незадоволений фінансуванням СБУ в Держбюджеті-2020: "Буду звертатися до парламентського комітету з питань нацбезпеки"

Глава СБУ Іван Баканов заявив про недостатнє фінансування відомства для проведення реформ.

Як пише ВВС, найбільшу незгоду з рішенням РНБО про розподіл коштів Держбюджету на наступний рік висловив керівник СБУ Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

На засіданні РНБО він вступав у жорстку дискусію з міністром оборони Андрієм Загороднюком і намагався довести, що таке рішення несправедливе. Адже на порядку денному - реформа СБУ, яка вже перезріла і вимагає фінансів.

У коментарі він підтвердив, що незадоволений таким фінансуванням, оскільки гроші є тільки для зарплат, а на розвиток передбачили лише 5%. "Буду звертатися до парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони", - сказав керівник спецслужби.

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У проєкті бюджету на спецслужбу передбачили майже 12 млрд гривень, це на 2 мільярди більше ніж минулоріч. Але мінімальна потреба, за даними спецслужби, становить 15,5 млрд. Тобто СБУ не вистачає 3,5 млрд гривень, щоб прожити наступний рік і запустити реформу.

Не дуже райдужні перспективи і в прикордонної служби, яка сподівалася в 2020 році зрівняти зарплати до рівня військових Збройних сил, які в 2019 році отримали підвищення на третину.

З цим проєктом бюджету це зробити неможливо, адже грошей дали значно менше потреби. Наприклад, сьогодні в зоні ООС прикордонник в середньому отримує на 7 тис. гривень менше за військового ЗСУ. З новим бюджетом ця різниця трохи зменшиться, але повністю її не здолати.

Тому масовий відтік кадрів з кордону триває. За даними відомства, в 2017 і 2018 роках показник звільнень збільшився вдвічі порівняно з попередніми роками (в 2015 і 2016 роках звільнилися 1300 контрактників, в 2017 і в 2018 році - 2912 і 2557).

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За десять місяців цього року зі служби вже пішли 2200 контрактників, до кінця року цей показник, прогнозовано, буде ще більше. Тобто за рік прикордонна служба ризикує втратити близько 3 тис. військовослужбовців, що може стати рекордним показником за всю її історію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158116
 
 
 Топ коментарі
 
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слуги урода недовольны выделенным кешем?))
изза это баканов побил богдана или богдан побил баканова?))
Обострение взаимоотношений Зеленского и Баканова не в последнюю очередь связано с операцией против "лоббистов" (мы писали), которую провело СБУ. Нюанс состоит в том, что в ней было задействовано и управление первого заместителя СБУ Бухарева, но сам Бухарев силовым решением Баканова был из нее выведен. Потому Зеленский собственно и узнал о ней постфактум.

Клоунада Богдана замещающего свою невостребованность информационными поводами камуфляжем с выбитыми зубами и следами побоев, прекрасно иллюстрирует уровень власти в стране. президент зе!ЛОХ, найдите работу своему главе администрации, а то он от безделья дурью мается. Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 2960
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Зебіли преЗедента вибрали,як на побачення сходили Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 982
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слуги урода недовольны выделенным кешем?))

изза это баканов побил богдана или богдан побил баканова?))
Обострение взаимоотношений Зеленского и Баканова не в последнюю очередь связано с операцией против "лоббистов" (мы писали), которую провело СБУ. Нюанс состоит в том, что в ней было задействовано и управление первого заместителя СБУ Бухарева, но сам Бухарев силовым решением Баканова был из нее выведен. Потому Зеленский собственно и узнал о ней постфактум.

Клоунада Богдана замещающего свою невостребованность информационными поводами камуфляжем с выбитыми зубами и следами побоев, прекрасно иллюстрирует уровень власти в стране. президент зе!ЛОХ, найдите работу своему главе администрации, а то он от безделья дурью мается.
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Я, говорит, ещё поймаю этого бурята !
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Ваня, нужно буряту больше зубов выбить, глядишь и финансирование увеличат Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 2050
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Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности"
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Це, напевно, через "недофінансування" СБУ по києву почали вільно вештатись московські пропагандони та й решта сєпарня.
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слуги урода недовольны выделенным кешем?))
изза это баканов побил богдана или богдан побил баканова?))
Обострение взаимоотношений Зеленского и Баканова не в последнюю очередь связано с операцией против "лоббистов" (мы писали), которую провело СБУ. Нюанс состоит в том, что в ней было задействовано и управление первого заместителя СБУ Бухарева, но сам Бухарев силовым решением Баканова был из нее выведен. Потому Зеленский собственно и узнал о ней постфактум.

Клоунада Богдана замещающего свою невостребованность информационными поводами камуфляжем с выбитыми зубами и следами побоев, прекрасно иллюстрирует уровень власти в стране. президент зе!ЛОХ, найдите работу своему главе администрации, а то он от безделья дурью мается. Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 2960
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реформа состоит в увеличении финансирования?
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Не вистачає на закупівлю смоли для казанів, у яких будуть кипіти "еті чЄрті" (с) Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 213
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Ну, что такое! И этим нужны деньги и время на реформы! А я уже почти поверил зраде, что деньги время для реформ не нужны...
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Экзорцист Баканов за бесплатно чертей гонять не хочет. Дайте ему денег.
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баканов хоче більше красти і стати мільярдером.
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