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Все про:Збірна України (107) спорт (778) футбол (781) Ракицький Ярослав (2)

 "Футбол став великою політикою", - захисник російського "Зеніту" Ракицький заявив про завершення кар'єри в збірній України

Захисник санктпетербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький вирішив припинити виступати за збірну України з футболу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

"10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі Збірної України. Я чекав виклик у Команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Я чекав виклик у команду протягом усього 2019 року, але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?", - йдеться в повідомленні.

30-річний футболіст виступав за збірну України з футболу з 2009 року. З 2006 по 2019 рік Ракицький грав за донецький "Шахтар".

Нагадаємо, 28 січня 2019 року стало відомо, що український футболіст перейшов у пітерський "Зеніт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не схвалюємо, але за приціли і спальники дякуємо!" - ультрас "Шахтаря" потролили Ракицького

Футбол став великою політикою, - захисник російського Зеніту Ракицький заявив про завершення карєри в збірній України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158115
 
 
 Топ коментарі
 
Мудак. Вне политики оно. После 14 тысяч убитых едет играть за самую кацапскую команду и при этом шланг из себя изображает "не пригласили его" видите ли.
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От блін, а нах ти здався був. Хлопці й без тебе справились. А може й тому, що без тебе?
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+1...
Звичайний скулеж обіженої хвойди!
Хай йде геть!
Під..ок пітерскій
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Ва всем вінавати ПАЛИТИКИ!
Ах тиж сученок Ахметовский
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От блін, а нах ти здався був. Хлопці й без тебе справились. А може й тому, що без тебе?
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+1...
Звичайний скулеж обіженої хвойди!
Хай йде геть!
Під..ок пітерскій
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На шортах треба обачно передбачити відсік для ПЛЯШКИ!
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До речі, багатьох в збірну не взяли. Тренери самі вирішують, хто їм потрібен, з ким вони будуть працювати, щоб був результат. По-факту вибір на всі 100. Але кацап є кацап, ну не може, щоб не насрати. Ну не взяли, то чого ж ти паскудо тут політику приплело?
До речі, був на грі з сербами - ЦЕ БУЛО ЩОСЬ! Два дні говорити вголос не міг, так охрип, але то вартувало!
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Мудак. Вне политики оно. После 14 тысяч убитых едет играть за самую кацапскую команду и при этом шланг из себя изображает "не пригласили его" видите ли.
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Якщо Селезньов з Тимощуком стали уродами з 14 р., то він мудаком був ще до війни.
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Почитал комменты по матчу с Лейпцигом, которые ЗЕнит 2:0 уделали. Так и раССеяне обсырают рахицкого: "старый, одноногий, бесполезный". Вот она ему мышебратская любовь для предателей "вне политики", которых любят везде.
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Рахицкий, домбаское быдло... Едь на домбас-арену играющим тренером воротарем моталой "Футбол стал большой политикой", - защитник российского "Зенита" Ракицкий заявил о завершении карьеры в сборной Украины - Цензор.НЕТ 3256
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Каким моталой? У нас уже есть один нелох пассажир, а этот на поле просто - пешеход.
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Жизнь меня к такому не готовила... Сижу, реву...
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A что кто-то его приглашал ? За 10 лет один куплет Гимна не в состоянии выучить.
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Ну прям сльози радості мешают мне скорбіть разом з ним!)))
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Усі хто отримує кацапські гроші розповідають про "поза політикою". Цікаво, а вони самі у це вірять?
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Вчера Лейпиг ох и хорошо зенитушку на пуйло-арене поимел...
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Да, действительно. Почитал, поржал. 0:2 и это они в 5 защитников играли! Удивительно, как эти бревна-миллионеры за женщинами и детьми еще на воротах не спрятались. А в комментах и раССеяне обсырают рахицкого почитал: "старый, одноногий, бесполезный". Вот она ему мышебратская любовь для предателей, которых "любят" везде.
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Блін, причому тут політика? Ярік в минулі роки постійно морозився і видумував собі травми перед неважливими або товаристськими матчами збірної... А потім через пару днів виходив на поле в матчах Шахтаря!

Ну і да, захисник із Яріка лайняний... В підерському зєніті він постійно лагає і голи привозить - от вчора саме через ляпи Яріка зєніт влетів німцям 0:2. А весною саме через Яріка зєніт із єврокубків вилетів, бо він на рівному місці помилявся і привіз 2 голи.

P.S. а ще коли він жив у Даунєцку, то в його домі був золотий унітаз...
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"В підерському зєніті він постійно лагає і голи привозить - от вчора саме через ляпи Яріка зєніт влетів німцям 0:2. А весною саме через Яріка зєніт із єврокубків вилетів, бо він на рівному місці помилявся і привіз 2 голи."

Дык, может он казачок засланный? Ведет подрывную деятельность в стане врага, на благо Украины? "Футбол став великою політикою", - захисник російського "Зеніту" Ракицький заявив про завершення кар'єри в збірній України - Цензор.НЕТ 5226 Или просто... ногожоп.
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Давно слід було повернутися в московію.Родина ж без батька.
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проміняв збірну на гроші оккупантів ще вистачає "розуму" нити про те щось хтось там "боїться" йго муд..ка визвати.
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Хай від Шефа передадуть йому зіркового копняка по куприку!
А від фанів збірної...ляща на весь дурнуватий лоб!
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Если,еще на всяких бразильцев и других легионеров в составах рассейских команд могу смотреть,то на украинцев в рассейских командах не могу смотреть.Пойдет по стопам "великого интеллигента " А.Дзюба,который физически становится похожим на Валуева. Вчера получил огромное удовольствие,когда обули Зенит дома,в ленинграде. Ну и конечно же шедевральные проигрыши Краснодара",ЦСКА и Локомотива,-без улыбки нельзя вспомнить! А без Ракицкого можно обойтись,-и конечно обойдутся.
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деньги не пахнут и кров и слезы с них не капает Вроде взрослый мужик а мозгов не было и нет Как был дебилом дебилом и помрет
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Как мне нравятся высеры всяких недоумков типа "искусство вне политики", "спорт вне политики", "наука вне политики" и проч.! Как мне хотелось бы, чтобы их дома сгорели, родные передохли извалялись в пыли и кетчупе, города были разграблены и разрушены! И только после этого если кто-нибудь из этих дегенератов заявит, что что-то у них там еще осталось вне политики, - я радостно поверю.
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Блиин! Я щас буду плакать.Слёзы так и...Не могу...Сердце сжимается.Ну всё-сборной без него капец!
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Для окацапленных манкуртов обьясняю Нельзя уйти оттуда где тебя нет. Дебил Питерский имя Ракицкому .
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Рак завершил то, чего нет, а именно карьеры в сборной. Всегда подозревал что он слабоумный. Ну ничего, в сборной ДыНыРы он будет суперзвездой
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Глупо играть под флагом страны,которую ненавидишь
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Зебілізм в останній стадії в нього. Називається - колабораціонізм. Хоча рік тому був на стадії сепаратизму.
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На 5 год войны даунецкий эстонец что то наконец стал подозревать...
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Обиделось оно, ЧМО, ты для себя закрыл дорогу назад как только согласился поехать туда
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До речі хреновий ти захісник Зеніта , бо вчора у Лейпцигу просрали 0-2 (Ліга чемпіонів )
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Та й просрали кому ??)) RB ******* !) То не Баварія Мюнхен явно !)
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і як тепер українцю жити без гниди ракицької?..)
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пфф, откуда ты уходишь, если тебя не пригласили?
пипец, звезда обиделась, шожеделать!
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Сколько слов любви ракицкому. Очевидно стоит сразу идти на хутина
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***** іди підкацапнику, скоро будеш тільки в сизрані грати
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Ой, горе ж то яке. Ой біда, ой біда; дід Ракицький не буде виступати за збірну України.
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Если он не в курсе то его карьера в сборной Украины закончилась ровно тогда, когда он перешел в клуб страны оккупанта и начал говорить их риторикой
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Булоб гарно,щоб ти в Україну не повертався. "Футбол став великою політикою", - захисник російського "Зеніту" Ракицький заявив про завершення кар'єри в збірній України - Цензор.НЕТ 8576
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