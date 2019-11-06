 "Футбол став великою політикою", - захисник російського "Зеніту" Ракицький заявив про завершення кар'єри в збірній України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це футболіст повідомив у своєму Instagram.
"10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі Збірної України. Я чекав виклик у Команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Я чекав виклик у команду протягом усього 2019 року, але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?", - йдеться в повідомленні.
30-річний футболіст виступав за збірну України з футболу з 2009 року. З 2006 по 2019 рік Ракицький грав за донецький "Шахтар".
Нагадаємо, 28 січня 2019 року стало відомо, що український футболіст перейшов у пітерський "Зеніт".
Ах тиж сученок Ахметовский
Звичайний скулеж обіженої хвойди!
Хай йде геть!
Під..ок пітерскій
До речі, був на грі з сербами - ЦЕ БУЛО ЩОСЬ! Два дні говорити вголос не міг, так охрип, але то вартувало!
Ну і да, захисник із Яріка лайняний... В підерському зєніті він постійно лагає і голи привозить - от вчора саме через ляпи Яріка зєніт влетів німцям 0:2. А весною саме через Яріка зєніт із єврокубків вилетів, бо він на рівному місці помилявся і привіз 2 голи.
P.S. а ще коли він жив у Даунєцку, то в його домі був золотий унітаз...
Дык, может он казачок засланный? Ведет подрывную деятельность в стане врага, на благо Украины? Или просто... ногожоп.
А від фанів збірної...ляща на весь дурнуватий лоб!
передохлиизвалялись в пыли и кетчупе, города были разграблены и разрушены! И только после этого если кто-нибудь из этих дегенератов заявит, что что-то у них там еще осталось вне политики, - я радостно поверю.
пипец, звезда обиделась, шожеделать!