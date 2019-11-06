 Для притягнення до відповідальності причетних до злочинів проти журналістів немає політичної волі, - Сущенко

Таку думку 6 листопада висловив журналіст, колишній політв'язень Роман Сущенко з трибуни Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Незаперечним фактом залишається відсутність політичної волі належним чином розслідувати і притягати до відповідальності осіб, які вчинили злочини проти журналістів. Сьогодні Україна в умовах конфлікту не має можливості ефективно розслідувати такі злочини і притягувати злочинців до відповідальності на неконтрольованих територіях", - сказав він.
Сущенко вважає, що потрібно створити нові механізми для притягнення до відповідальності за такі дії представників авторитарних режимів, "серед іншого шляхом введення санкцій".
Він також закликав народних депутатів України посилити кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з розслідуваннями журналістів.
У Пети вообще всё было...
Вы помните с каким вдохновением рассказывал о своих планах "страны в айфоне" президент Зеленский.
"Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. И внедрение четырех уровней: информация о государстве - первый уровень, коммуникация с государством - это второй уровень, транзакции с государством - третий уровень, вовлечение в управление государством - это четвертый уровень"
Об этом писали говорили и спорили. Под это фигуранта журналистского расследования о возможных нарушениях порядка финансирования избирательной кампании Мишу Федорова,
назначили целым вице-премьер-министром Украины - министром цифровой трансформации.
И... Шоу исчерпало себя. Электоральные сливки сняты, Настало время созидать. И выполнять обещанное. А этого нынешняя власть не умеет в принципе.
Вопрос свернут и забыт. "На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен " о чем радостно сообщил в Фейсбуке министр цифровой информации.
Мы пишем это не для того, чтобы еще раз укусить власть. Мы пишем это для того, чтобы наши читатели лучше и яснее понимали психологию и методологию действия нынешней власти. От понимания или не понимания зависит будущее этой страны.
Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.
Понятие "управление" для Зеленского абсолютно чуждо. В его понимании управление - это снимать и назначать. Контроль, анализ, изучение вопроса - все это просто для него не существует. Объявляемые еще вчера "сверхактуальные" вопросы, завтра забываются и отбрасываются.
Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
И желание по своему сыграть его финал...
Мы знаем, о чем мечтают кукловоды этого шоу. Как говорил один интересный персонаж "Хаос - это не конец. Хаос -