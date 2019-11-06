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Все про:Міноборони (2904) розвідка (1491) втрати (1490)

 Кількість небойових втрат особового складу окупантів на Донбасі зросла, - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про активізацію командуванням російсько-окупаційних військ заходів щодо інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, з початку листопада зросла інтенсивність проведення ворогом інженерних робіт, у т.ч. з мінування місцевості вздовж лінії зіткнення включно з т.зв. "сірою зоною".

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Поряд з цим збільшилась кількість небойових втрат особового складу окупантів. Так, 1 листопада військовослужбовець одного з підрозділів 1 АК зазнав важких поранень внаслідок необережного поводження з протипіхотною міною під час її встановлення. Командування противника вживає заходів з приховування зазначеного інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158099
 
 
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Ну так оно и понятно, наши жеперестали стрелять. Вот они со скуки друг другамочат ибо обидно, что не прилетает ничего от укропов Количество небоевых потерь личного состава оккупантов на Донбассе возросло, - ГУР - Цензор.НЕТ 8931
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)) так, вспомнил один из советов, как избегать встречи с медведями
"- нужно себя обозначить любым способом. обычно цепляют на одежду небольшой колокольчик, звенящий при ходьбе и берут с собой перцовый спрей. ну и если встретите медвежий помёт то нужно приготовить спрей и вести себя особо осторожно.
- а как узнать, что это именно медвежий помёт?
- а медвежий помёт вы никогда с никаким другим не спутаете. он сильно оттдаёт перцовым спреем и в нём всегда полно небольших колокольчиков"
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І хто там (на бамбасі) біомасу рахує. Нових навезуть.

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Видимо, мы решили подождать, пока они сами себя перестреляют. Все-таки при Петре Алексеевиче мы им понемногу помогали (хотя и воровали).
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блазень оголосив перемирья щоб москалі краще окопатись змогли , от міратворєц курва ,
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