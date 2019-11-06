 Кількість небойових втрат особового складу окупантів на Донбасі зросла, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, з початку листопада зросла інтенсивність проведення ворогом інженерних робіт, у т.ч. з мінування місцевості вздовж лінії зіткнення включно з т.зв. "сірою зоною".
Поряд з цим збільшилась кількість небойових втрат особового складу окупантів. Так, 1 листопада військовослужбовець одного з підрозділів 1 АК зазнав важких поранень внаслідок необережного поводження з протипіхотною міною під час її встановлення. Командування противника вживає заходів з приховування зазначеного інциденту.
"- нужно себя обозначить любым способом. обычно цепляют на одежду небольшой колокольчик, звенящий при ходьбе и берут с собой перцовый спрей. ну и если встретите медвежий помёт то нужно приготовить спрей и вести себя особо осторожно.
- а как узнать, что это именно медвежий помёт?
- а медвежий помёт вы никогда с никаким другим не спутаете. он сильно оттдаёт перцовым спреем и в нём всегда полно небольших колокольчиков"