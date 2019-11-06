 Кількість небойових втрат особового складу окупантів на Донбасі зросла, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, з початку листопада зросла інтенсивність проведення ворогом інженерних робіт, у т.ч. з мінування місцевості вздовж лінії зіткнення включно з т.зв. "сірою зоною".

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Поряд з цим збільшилась кількість небойових втрат особового складу окупантів. Так, 1 листопада військовослужбовець одного з підрозділів 1 АК зазнав важких поранень внаслідок необережного поводження з протипіхотною міною під час її встановлення. Командування противника вживає заходів з приховування зазначеного інциденту.