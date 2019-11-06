 У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський на парламентських слуханнях про безпеку журналістів.
За його словами, у законодавство планують ввести поняття "маніпулювання суспільною думкою" та його критеріїв.
Бородянський наголосив, що за здійснення маніпулювання суспільною свідомістю та замовлення такого маніпулювання можуть запровадити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.
"Останнім часом у мене відбувається чимало дискусій щодо свободи слова і грані між її захистом та маніпуляціями. Так, ми розуміємо і знаємо, що ця грань дуже тонка, і я розумію, що надважливе завдання держави – вибудувати цей баланс між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова. Саме тому захист журналістів та відповідальність за спотворення громадської думки — це нерозривні частини", — сказав Бородянський.
Водночас він наголосив, що, насамперед, завдання влади — забезпечити захист журналістів та гарантувати умови, за яких вони можуть чесно та професійно виконувати свою роботу.
Міністр також вважає, що має бути посилена відповідальність за оприлюднення даних журналістів. Відповідні зміни, за його словами, планують внести до законодавства.
Усе те що притаманно справжній журналістиці. Залишаться тільки діктори які будуть зачитувати цедульки від Зеленського ІнформБюро.
Конкретные примеры помогут продемонстрировать применение этих законов в реальной судебных процессах.
Ждем.
Соціологічні опитування показують, що українці кардинально змінили ставлення до того, що відбувається в країні, відразу після президентських виборів. Ми й раніше висували гіпотезу, що негативна оцінка життя та подій, які відбувалися в країні за попередньої влади, пов'язана не так із реальністю, як із тим, що показують на телеканалах, які, нагадаємо, належать олігархам. Ми вирішили перевірити, як змінилося співвідношення негативу й позитиву в одній із найвпливовіших телепрограм - ТСН. Також дослідили, в якому контексті в ефірах згадували Порошенка та Зеленського під час вибрів. - http://texty.org.ua/pg/article/Oximets/read/97732/Pisla_prezydentskyh_vyboriv_TSN_pochav_vzhyvaty_menshe
А як же тоді писати про мародьора, що вкрав мільярди в ОФШОРИ?
Реально це десь коло ±30% від ВСІХ.
До речі, твій пост чергова маніпуляція, чи ні?
Так хто бреше та маніпулює
Яким боком РНБО до бюджету.Бюджет формує нинішній уряд ,до якого петя нема ніякого відношення,а ось уряд гроймана,про який написав мимосрав,мав безпосереднє і заклав 201 млрд,так шо обтікай
Одним словом, НАХ, зЕбіле, НАХ. І то не тільки я кажу, скоро вас НАХ мільйони гнати будуть, тварюк брехливих таких.
не шуми
Кроме Шапошнікова на ютьюбе правды больше нет, от слова совсем
Кстати сегодня Зеля там какой-то комитет создал по защите журналистов, а этот совершенно обратный закон предлагает...
За правдивость информации настоящий журналист обязан отвечать на все сто и свобода слова здесь ни причем тем более что в этом свобода слова и заключается а здесь пытаются втюхивать в обсуждении что журналюга имеет право безнаказано лгать,оговаривать и вводить общество в заблуждение.
там саме таке законодавство і комфортабельні автозаки.
вам сподобається.
Це ж політична сатира, яка вбиває репутацію політика ефективніше ніж журналістика.
теж ряжений...під українця