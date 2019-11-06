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 Політика України
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Все про:журналістика (906) Бородянський Володимир (27)

 У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський

В Україні планують посилити відповідальність журналістів за поширення неправдивої або маніпулятивної інформації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський на парламентських слуханнях про безпеку журналістів.

За його словами, у законодавство планують ввести поняття "маніпулювання суспільною думкою" та його критеріїв.

Бородянський наголосив, що за здійснення маніпулювання суспільною свідомістю та замовлення такого маніпулювання можуть запровадити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

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"Останнім часом у мене відбувається чимало дискусій щодо свободи слова і грані між її захистом та маніпуляціями. Так, ми розуміємо і знаємо, що ця грань дуже тонка, і я розумію, що надважливе завдання держави – вибудувати цей баланс між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова. Саме тому захист журналістів та відповідальність за спотворення громадської думки — це нерозривні частини", — сказав Бородянський.

Водночас він наголосив, що, насамперед, завдання влади — забезпечити захист журналістів та гарантувати умови, за яких вони можуть чесно та професійно виконувати свою роботу.

Міністр також вважає, що має бути посилена відповідальність за оприлюднення даних журналістів. Відповідні зміни, за його словами, планують внести до законодавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158097
 
   
 Топ коментарі
 
В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6893 В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6893 В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6774
свобода слова, хуле!
это вам не чоколядный барыга со своей демократией!
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А ЗЕЛЕНСКОГО ПОСОДЮТ ЗА ЕГО МАНИПУЛЯЦИИ В ВЫБОРНОМ МАРАФОНЕ А АНАЛИЗЫ ВОНО ТАК МАЛИПУЛЯТИВНО И НЕ СДАЛО падло...
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Порохоботы, будете про бубочку перекручивать факты, получите ответственность!!!
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Під маніпуляцію підпаде політичнв аналітика, власні а не позичені з телебачення думки и тлумачення подій.
Усе те що притаманно справжній журналістиці. Залишаться тільки діктори які будуть зачитувати цедульки від Зеленського ІнформБюро.
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Ну тогда Вы легко приведете примеры, процитируете статьи законов, предусматривающие наказание за манипуляции, в цивилизованных странах.
Конкретные примеры помогут продемонстрировать применение этих законов в реальной судебных процессах.
Ждем.
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Пасквилянты должны отвечать за каждую запятую.
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Ого. Это значит весь полный состав Г+Г, Inter, ZIK, NewOne - все отправятся на нары за ту дикую кампанию лжи и клеветы, с помощью которой они свергли Пороха ?
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Это значит, что Кривой и 5 кАнал останутся без работы.
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Это не для быдла каналы, а для мыслящей части населения.
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ви, зебіли, жартів не розумієте зовсім. Навіть жартів на тему тарифів та цін. Навть не розумієте, що таке жарт, а що реальність. Тому навіть не намагайтесь влазити в цю сферу - обісретесь.
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хе, тут уже й базу доказів підігнали

Соціологічні опитування показують, що українці кардинально змінили ставлення до того, що відбувається в країні, відразу після президентських виборів. Ми й раніше висували гіпотезу, що негативна оцінка життя та подій, які відбувалися в країні за попередньої влади, пов'язана не так із реальністю, як із тим, що показують на телеканалах, які, нагадаємо, належать олігархам. Ми вирішили перевірити, як змінилося співвідношення негативу й позитиву в одній із найвпливовіших телепрограм - ТСН. Також дослідили, в якому контексті в ефірах згадували Порошенка та Зеленського під час вибрів. - http://texty.org.ua/pg/article/Oximets/read/97732/Pisla_prezydentskyh_vyboriv_TSN_pochav_vzhyvaty_menshe
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Есть всякие журналисты известные, малоизвестные, хорошие, посреднические, плохие и т.д. А еще есть просто журнашлюхи которых и нужно наказывать.
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а есть свобода слова,есть Конституция В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский - Цензор.НЕТ 2746
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Конституции давно нет. С момента незаконного роспуска Верховной Рады.
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Не нужно путать свободу слова с ложью. Свобода слова это свободно говорить обо всем и высказывать свое мнение. Но заниматься ложью и перекручиванием фактов это не свобода слова.
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есть суды иди и доказывай что является правдой,а что неправдой,а ограничивать СМИ никто не имеет право
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Суды?! Какие суды?! Где ты их видел? Суды, телевидение и пр. все продается и покупается. Самим людьми нужно быть в первую очередь, тогда и с судами все наладится.
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тем неменее,всякие "регуляторы СМИ" незаконны,сам выбирай,чему верить чему нет
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Еще есть соевые проститутки-писцаки, находящиеся на прямом содержании у мародера
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Да какая разница. соевые, зебильные, рыговские, кацапсячие и пр. всех, *****, к ногтю и в мусор! У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8060
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Бородянський сам маніпулює. Така відповідальність повинна бути перш за все у політиків і чиновників, які формують неправдиву інформацію. А журналісти тільки транслюють це суспільству.
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Чьи чиновники и политики закрыли контрабандную поставку товаров для военной техники из паРаши с помощью Бигуса?
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Шуфрич працюэ! Він вам ще пригадає як журналісти його писок побитий демонстрували.
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О !
А як же тоді писати про мародьора, що вкрав мільярди в ОФШОРИ?
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О, это теперь нельзя будет безнаказанно писать провокационную неправду типа "нашим запретили стрелять, потери 0 к 10, в золотое уже зашли кацапы" и прочую ложь ради подогрева паники и протестных настроений.
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А тем более призывать на форумах к свержению законно избранной власти или к принятию участия в организованных и проплаченных соевым мародером акциях
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Конечно, ведь развод на расстояние означает отсутствие передвижения, что для наступления, что для отступления иначе будет нарушена граница Лугандонии...
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рейтинг Зеленского упал с 73 до 66 %,чем ниже тем больше будет таких инициатив.Потому что его посадят.
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Ваш коментар має маніпулятивний характер - вас посадять!
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Давно пора призвать к ответу 8-ми процентную соевую мразоту, обливающую дерьмом Президента, которого поддерживает абсолютное большинство украинцев!
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Особливо вражає міф про "абсолютное большинство". Ну це ж зовсім не маніпуляція, правда ж?
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Так. Там же брались відсотки від тих хто мав право голосувати, і прийшов на вибори.
Реально це десь коло ±30% від ВСІХ.
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Так, це так БУЛО. А сьогодні? А сьогодні з того, щоб хоч половина залишилась, ну а далі і того менше.
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Залишилось лише порахувати по вашій методиці, скільки набрав соєвий мародер У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8500
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Свобода слова по Коломойскому.Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского/Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. / Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ/Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция ./Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе.
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Прои твоєї хворої уяви, ботяра кремлівська..
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Мимосралам теж би не завадило пельку прикрутити за брехню
В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9723
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На засіданні РНБО 25 квітня 2019 року на оборону у 2020 році закладено 368 млрд. грн. Повторю, якщо не зрозуміло, РНБО Порошека заклало в бюджетних пропозиціях на 2020 рік 368 млрд. грн. А сьогоднішнє РНБО ЗМЕНШИЛО цю цифру на 123 млрд. дійшло?
До речі, твій пост чергова маніпуляція, чи ні?
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167 ярдов мало порося вкрасты? У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський - Цензор.НЕТ 3944 по статейно распиши, с учётом макропоказателей которые указывали тогда и сейчас.
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Закладає уряд,голосує ВР,а РНБО тільки декларує,та ще й на три роки,це передвиборча петіна маніпуляція
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Залишимо Петю в спокої, а поговоримо про ТВОЇ маніпуляції. От чого ти приплело пропозиції Гройсмана бюджету 2019 до пропозицій РНБО бюджету 2020? От чому ти маніпулюєш? Чи вже так привикли, ніяк ви, зебіли, не спинитесь? Брехня вас вже так накрила, що взагалі тяму втрачаєте?
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Ти читало,шо написав Мимосрав Гай,заклав уряд при порошенко.
Так хто бреше та маніпулює
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Ти настілький тупий, чи просто зЕбіл? При Порошенко в бюджет 2020 року РНБО запропонувало 368 млрд. Сьогодні РНБО(!) Зеленського (!) цю цифру ЗМЕНШИЛО на 123 млрд. Залишимо збоку питання чому. Можливо це все правильно і об`єктивно, але (!) для чого ТИ тут приплів пропозиції Гройсмана бюджету 2019 року?! От що це з твого боку, якщо не брехня і маніпуляції. Тупий, не доходить?
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Ти не просто тупий петріл,ти дебіл.Вам методичку дали без пояснень і ви як тупі ідіоти шкваритесь як завжди
Яким боком РНБО до бюджету.Бюджет формує нинішній уряд ,до якого петя нема ніякого відношення,а ось уряд гроймана,про який написав мимосрав,мав безпосереднє і заклав 201 млрд,так шо обтікай
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Ну, зебіл, ну й тупий - мова не про те, хто що формує чи хто за що відповідає. Мова ПРО ТВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ! Твої, придурку, твої особисті! Це точно, зебілізм хвороба тяжка і невиліковна.
Одним словом, НАХ, зЕбіле, НАХ. І то не тільки я кажу, скоро вас НАХ мільйони гнати будуть, тварюк брехливих таких.
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гаруєш Гарсія...з останніх сил брешеш....
не шуми У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2850
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В спам берхиливый ЗЕбил раб кацапский..ждёшь уже ГУЛАгов винторогий.
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Чухай в суд петріл,там твого труху казнят,піди хоч на коврику там полеж
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Нет, будет взят за эталон, а остальные будут с ним сравнивать и если что не так, как там, то - манипуляции и брехня...
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Пипец, и так свободы слова нет
Кроме Шапошнікова на ютьюбе правды больше нет, от слова совсем
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Хороший закон и правильный.Всех фейковых журналистов пистаболов в тюрьму
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фейк и манипуляция разные вещи... Фейк легко проверить, манипуляцию доказать практически не возможно, а вот посадить неугодного журналиста запросто...

Кстати сегодня Зеля там какой-то комитет создал по защите журналистов, а этот совершенно обратный закон предлагает...
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правильна, а то и проститутку, гея и т,д спокойно заказать нельзя
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почалося!!!!! Вже і до українського чебурнета недалеко!!! нквд-ні вилупки рулять зараз! в черговий раз вітаю тих, хто обрали цю біду на голови всіх українців...
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Давно пора.Обвинить бездоказательно человека легко особенно по заказу в СМИ всего за одну заказную или сенсационную новость,и прикрываясь свободой слова журналюге за это ничего не будет.А вот на доказательство не виновности человеку нужны года а репутация запятнана на всю жизнь.
За правдивость информации настоящий журналист обязан отвечать на все сто и свобода слова здесь ни причем тем более что в этом свобода слова и заключается а здесь пытаются втюхивать в обсуждении что журналюга имеет право безнаказано лгать,оговаривать и вводить общество в заблуждение.
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що пора ? вам з віщічками на росію ?
там саме таке законодавство і комфортабельні автозаки.
вам сподобається.
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А чому Ви мене женете в кацапію?По Вашому коментарю виходить що там журналісти правдивы а в Україні брехливі і їм за брехливу інформацію ніхто і ніщо не взмозі зробити-Свобода слова,блін.
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А чи попадуть під закон квартальні виступи ?
Це ж політична сатира, яка вбиває репутацію політика ефективніше ніж журналістика.
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Да-а-а... Эти мрази не остановятся, если мы их сами не остановим.
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весь 1+1 по этому закону можно будет смело привлекать
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не привлекать а сажать на хорошие сроки в том числе и каломойшу и вечно жрущего дубинского У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський - Цензор.НЕТ 122
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Очень актуальный в сегодняшних реалиях закон! По факту имеем ситуацию, когда все изменения к лучшему в стране саботируются и тормозятся соевыми гнидами во главе с шоколадным мародером. Поскольку новая власть по непонятным причинам миндальничает со всей этой швалью, по которой давно тюрьма плачет, то хотя бы этим законом будет поставлен заслон потокам откровенной клеветы в адрес Президента
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От ти Чіп і проколовся...з лайком боту...
теж ряжений...під українця У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8441
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Цікаво,якщо журналіст мене принизить і взведе наклеп його захищає СВОБОДА СЛОВА а якщо я йому скажу що він дебіл мене можуть ще і посадити.
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т.е. при порохе можно было тонну дерьма вылить на человека а сейчас низззззяяяяя бубочку обижать вдруг анализы сдаст У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський - Цензор.НЕТ 249
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Зелена шобла завдяки маніпуляціям зараз при владі .
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Надо же, как только не дали депутатам свои сексуальные проблемы в Раде решать, сразу закон нужный продвигают, для устранения этой проблемы.
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КРемлёвских пособников ЗЕсепаров Г+Г первых нужно пересадить за манипуляции. А потом и самого клоуна за манипуляции в Голоумке.
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А ответственность для политиков, чиновников и госслужащих за манипуляции когда введут? Или только для журналистов?
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