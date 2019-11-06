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 Політика України, Економіка
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 Ухвалення закону про деривативи вже на фінішній прямій, - незалежний член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик

На наступну середу призначено розгляд у профільному комітеті Ради законопроєкту №2284 "Про внесення змін до деяких законів для залучення інвестицій і введення нових фінансових інструментів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив незалежний член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик, висловивши сподівання, що слідом за цим документ ухвалять у сесійній залі.

"Мені дуже соромно що всі ці роки Україна ігнорувала факт, що ми живемо в капіталістичному світі, і що нам треба вчитися працювати з ринками капіталу, а не шукати свій шлях Чучхе... Закон про деривативи зможе це змінити. У наше легальне поле зайдуть такі поняття, як центральний контрагент, ліквідаційний неттінг, finality of settlement та багато інших - можна буде, нарешті, починати будувати аеродроми, на які зможуть прилітати літаки, навантажені капіталом, а не пробиратися оленячими стежками, як контрабандисти", - написав він у фейсбуці.

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Сульжик висловив сподівання, що законопроєкт №2284 (колишній №9035) буде ухвалено, і що 2020 рік стане проривним для фінансової інфраструктури.

"Я заклався з Юрієм Бутусовим, що до 2023 року ми побачимо один рік з ростом ВВП приблизно 10% - цей закон, як і ринок землі, необхідні умови для досягнення такого зростання", - зазначив експерт.

Згідно з презентацією законопроєкту, опублікованою головою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимуром Хромаєвим, він імплементує обов'язкові в ЄС вимоги актів MiFID II, MIFIR, EMIR.

У частині фінансової інфраструктури законопроєкт передбачає введення інституту оператора регульованого ринку для забезпечення централізованого укладення і виконання угод, створення торгового сховища (бази даних) для повноцінного функціонування ринків деривативів і впровадження центрального контрагента для зняття ризиків невиконання угод і розрахунку за ними.

Крім того, планується створити модель Багатосторонньої торговельної системи (MTF) - ринок для малого і середнього бізнесу і ввести гнучкий ринок облігацій і деривативних контрактів - Організовану торговельну систему (OTF).

Передбачається, що організатори торгівлі замість однієї ліцензії на фондовому ринку і відсутності таких на товарному ринку вибиратимуть із семи ліцензій на ринках капіталу і двох ліцензій - на товарному ринку.

Згідно з презентацією, в частині фінансових посередників запланована трансформація торговця цінними паперами в інвестиційну фірму за європейською моделлю, що дозволить їм офіційно надавати інвестиційні консультації. Крім того, передбачається розширити можливості таких фірм за рахунок пов'язаних агентів, які можуть діяти від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок фірми.

Проєкт закону також передбачає впровадження диференційованого підходу до ліцензування фінансових посередників, відповідно до якого менша відповідальність передбачає менші вимоги.

У частині фінансових інструментів заплановано введення деривативних контрактів, депозитних сертифікатів банків і випуск за новою процедурою більш захищених корпоративних облігацій. Крім цього, законопроєкт передбачає введення загальних правил випуску похідних цінних паперів.

Намічено також запровадити диференційований підхід до інвесторів (з поділом їх на кваліфікованих і некваліфікованих), ввести звітність щодо деривативних контрактів, а також правила остаточності розрахунків у платіжних і депозитарних системах і ліквідаційного неттінгу.

Ухвалення закону про деривативи вже на фінішній прямій, - незалежний член наглядової ради Приватбанку Сульжик 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158094
 
 
 Топ коментарі
 
Дериашто? Принятие закона о деривативах уже на финишной прямой, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 7039 какой-та новый термин, это из области диджитализации?
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https://www.youtube.com/watch?v=4n-ACDbB12w
Прощай макрофинансовая стабильность. Здравствуй инфляция и отмена безвиза с ЕС...



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https://www.youtube.com/watch?v=4n-ACDbB12w
Прощай макрофинансовая стабильность. Здравствуй инфляция и отмена безвиза с ЕС...



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Когда это Вольнов на самый сок перебрался? или просто голос похож?
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Дериашто? Принятие закона о деривативах уже на финишной прямой, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 7039 какой-та новый термин, это из области диджитализации?
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Чувак с таким лицом должен резать свиней )) А не банками управлять. Может и в жопе потому мы ? ))
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Напружила згадка про Тимура Хромаєва. "Браток" з 90-х?
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широко шагать,как бы штаны не порвать
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Я поспорил с Юрием Бутусовым что.... - цитата

да что ж вы все спорите...как скаженые...хрен пойми на что...а нам потом отдувайся...
один на мост спорил - скакать по швам не перескакать всему Днепру
другой еще на какуто хрень... - а госстату теперь напрягайся, чтоб подтянуть показатели хоть на бумаге )))))
идиотизм и азартом вперемешку
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А где груженные капиталом космолеты будешь принимать? Аэродромы вряд ли подойдут, там цемент не той марки, наверняка нужен другой. Вот только какой пока непонятно. Но Гнусавый издаст указ про изобретение нового вида цемента и нас ждет массовое строительство космопортов. А там, глядишь, и нагруженные капиталом марсиане подтянутся. Они тоже существа, им тоже хочется заработать. Вот тут деривативы наверное и пригодятся. Хотя, хз, кто сейчас и в чем может быть уверен.
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Тут нужно понимать, что часть биржевого рынка - это торговля воздухом. Заключаются тысячи контрактов на товар без намерения приобрести этот товар и без наличия товара. Например, контракты CFD и расчетные фьючерсы - волобще не предполагают продажу и покупку физического товара, а только заработок на разнице цен с момент открытия и закрытия сделки. В определенной степени это можно сравнить с букмекерством - вы не покупаете какую-то команду, а делаете ставку на счет матча (не покупаете товар, а делаете ставку на его цену).

Деривативы - это производные финансовые инструменты, а не прямой договор купли-продажи. Например, опцион - право, а не обязательство приобрести товар. Или тот же расчетный фьючерс, или CFD...
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Дериваты - это новые финансовые инструменты? Да вы шо там, совсем тронулись? Дериваты - это инструменты для разрушения финансовой системы и ограбления инвесторов! Финансовый кризис в Штатах в 2003-2008 годах разразился в томи числе и благодаря распространению этих псевдо-ценных ничем не подтверждённых т.н. "активов".
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Опять потемкинские деревни. Ну приняли вы законы для спекуляций на рынке, от этого, что в реальную экономику деньги заходить будут? "Трускавецкие" разводилы.
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