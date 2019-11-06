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Все про:Труханов (186) Антикорупційна прокуратура (995) Антикорупційний суд (488)

 Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Труханова, - САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувальний акт у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

"За участю прокурорів САП в Антикорупційному суді відбулося чергове судове засідання у справі про обвинувачення Одеського міського голови у декларуванні недостовірної інформації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. На засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Після чого сторона обвинувачення та сторона захисту виступили зі вступними промовами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів у справі.

Наступне засідання призначено на 10:00 22 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Труханова щодо недостовірних е-декларацій передали до Вищого антикорупційного суду

Нагадаємо, 11 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру Труханову за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

Як стверджує САП, мер не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, дві машини, частки в компаніях, відсотки за вкладами в банках. У декларації за 2015 рік незадекларовані статки мера, визначені за допомогою експертиз, оцінюються на суму 33,5 млн гривень, а за 2016 рік - на 18,7 млн ​​гривень.

Все згадане майно належить колишній дружині Труханова, з якою він був в офіційному шлюбі в 1985-1997 роках. Проте, як вважають слідчі, він, як і раніше, пов'язаний з нею "спільним побутом". Крім того, одна з двох дочок пари народилася вже після офіційного розлучення.

Також читайте: Апеляційна палата Антикорупційного суду дасть, сподіваюся, належну оцінку доказам у справі Труханова, - Ситник

Сам Труханов після оголошення йому підозри заявив, що вся ця справа - "метод тиску" на нього і членів його родини.

Зазначимо, що набуття чинності обвинувального вироку суду є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.

Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Труханова, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158091
 
   
 Топ коментарі
 
Такой же лысый и воровитый? Сепар в душе? Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 9133
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Хоть какая то хороша новость,хотя .. оно остается при кормушке, поэтому возместит убытки быстро.
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Некрасиво говорить людям за отсутствие волос. Я ж не виноват, что все на спину перекочевало. Так была бы пышная шевелюра
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Ну а с вороватым и сепаром в душе ты согласен? Я так и знал.
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а, ну да, сепар это тот, кто хочет отколотся к паРаше, а ты значит сам из паРаши, значит не сепар. Гы.
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Украинцы и порохоботы всё жалуются, что Зеленский им чего-то не сделал.
А кто готов пойти и выиграть выборы у Труханова и воплощать в жизнь замыслы Зеленского?
Кто сможет?
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А когда выборы на пост градоначальника Одессы? Вангую следующим там какого-то проходимца из слуги нарида)
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Успокойся блаженный Лампочка он же Галантерник он же теневой "хузяин" Одессы подбрал себе из Зедебилов шавку чмокалку послушная болонка а Труханова бросил гоктазал ему в инансовой и иной поддержке скоров Одессу прийдет оця зедебильна будет Труханов в кубе ворвоать будет больше кратно раз в 40-50 а дебил будет кратно раз в 100 от Труханова я не поклонник Трухи но в сравнении с тем каких ублюдков Зедебил насаждает то....
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Соя за воров? Не удивлён. Абсолютно не удивлён. Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 106
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вкладка на ПК Цензора на данной новости открывается так "Дулю Труханова...." Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 1305 Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 4567 Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 4646
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Это у тебя абстинентный синдром. Вполне ожидаемо. Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 9295
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А ТЫ ОТКУДА ВЫСКОЧИЛО , УБОГОЕ? ИЗ АНУСА СВОЕГО БОРОВА ПЕТИ ?
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что зедебил дали подзатыльник и ты пердонуло хавальник закрой уродное...
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Это ты после назначения сепара и антимаданщика Сивохи в СНБО зеленским так воодушевился?Труханова выбирали одесситы ,у нас кацап меров не назначают
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Хоть какая то хороша новость,хотя .. оно остается при кормушке, поэтому возместит убытки быстро.
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Мера вибирают горожане, причем тут дружба- не дружба?Можешь ссылки не давать я в помойках не копаюь.
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Украинская правда для сои - помойка. Ну кто бы сомневался.
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Если для тебя гнида лещенко и клоун найем- авторитеты, то для украинцев УП-помойка, да Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 5728
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Щось у мене на цій новині по ссилці дає заголовок "дуло труханова",а ну подивиться у вас не так?
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Дуло, це як вітер дме чи дуло як у пістолета? Теж помітив очепятку
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Мабудь те шо отримав у дулотруханов, ще якшо за сепаратизм та воровство сяде то вже хочь якись позитив буде.
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Заголовок, title, да .
Дуло Труханова: Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП (06.11.19 12:40) « Политика Украины | Цензор.НЕТ
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продолжение "вручения подозрения" происходило так:

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Вообще-то труханов-мер звучит, как чикатило-воспитатель детского сада.
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При чем здесь одесситы?Кроме массовых фальсификаций и админресурса сыграло то,что власть не выставила кого-то серъезного и известного.Короче,Порох сдал Одессу местным сепарам в обмен на лояльность.Как,впрочем,и Харьков.
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А ну кто бы сомневался !!Порох виноват,сдал сепарам Оддессу , но слава богу в Одессе не случилось бамбаса, а Одесса проголосовала массово за зелю, это кляти сепары ,которым сдали Одессу , во глве с трухановым массово сфальсифицировали выборы зебобы .
Зелюки ,вы когда говорите такое впечатление что бредите.
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На секундочку я -одесситка , и мой брат ,,ветеран АТО,мы голосовали за Пороха ,но победили таки да - сепары.
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Лять, ненавижу труху, но они его типа судят за то, что сделал и зекретин...
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Точно, Зеля свою виллу и офшоры ныкал от налогов,теперь зеля пушистый ,зеля судит таких как сам , мошейник кало-мойский потирает пухлые рученки, ясно что дело сделано для умиротворения лохтората. .Правосудие от зелебобика.
Но думаю вишенка на торт еще впереди, скоро узнаем зачем зе-власть олигархата пожертвовала трухой. Мне кажется готовится какая то изумительная гадость от зели,так что сначала валидольчик ,а потом сюрприз будет .
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А че 22, всего 2 недели, судьи перетрудились или прокурорские . Лучше через 2 месяца .
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