 Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Труханова, - САП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

"За участю прокурорів САП в Антикорупційному суді відбулося чергове судове засідання у справі про обвинувачення Одеського міського голови у декларуванні недостовірної інформації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. На засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Після чого сторона обвинувачення та сторона захисту виступили зі вступними промовами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів у справі.

Наступне засідання призначено на 10:00 22 листопада.

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Нагадаємо, 11 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру Труханову за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

Як стверджує САП, мер не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, дві машини, частки в компаніях, відсотки за вкладами в банках. У декларації за 2015 рік незадекларовані статки мера, визначені за допомогою експертиз, оцінюються на суму 33,5 млн гривень, а за 2016 рік - на 18,7 млн ​​гривень.

Все згадане майно належить колишній дружині Труханова, з якою він був в офіційному шлюбі в 1985-1997 роках. Проте, як вважають слідчі, він, як і раніше, пов'язаний з нею "спільним побутом". Крім того, одна з двох дочок пари народилася вже після офіційного розлучення.

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Сам Труханов після оголошення йому підозри заявив, що вся ця справа - "метод тиску" на нього і членів його родини.

Зазначимо, що набуття чинності обвинувального вироку суду є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.