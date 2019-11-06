EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2111  9
Все про:Кличко (751) Богдан Андрій (209) Бахматов (1)

 З боку Банкової спроб "звалити" Кличка більше не буде, - радник Кличка Бахматов

Радник мера Києва Володимира Кличка Максим Бахматов стверджує, що команда президента більше не буде намагатися відправити главу КМДА у відставку.

Про це він заявив в інтерв'ю Bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні команда Кличка не є командою Зеленського, але я б не сказав, що вона опонує. Є Зеленський, законно обраний і народний президент, реально дуже крутий, у нього частини команди, різні полюси, і є пан Кличко - законно обраний мер 5 років тому ... "- сказав Бахматов.

Те, що відбувалося в публічному і непублічному просторі між главою ОП Андрієм Богданом і Кличком, Бахматов назвав фарсом і дешевим виступом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка

"Кличко - це мер, а Богдан - це керівник Офісу президента, чому він має тролити мера? І взагалі, що таке тролити? Ти маєш давати факти, прокуратура має давати якісь запити, СБУ тощо ... все інше - це такий феєрверк без результату", - пояснив він.

Бахматов вважає, що більше спроб "звалити" Кличка з боку Банкової не буде - "Вже є чим займатися".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158090
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та богдан ему в пупок дышит. Если Ваня Баканов выбил зуба буряту, то что с ним сотворит Кличко даже страшно себе представить:
Противостояния с офисом Кличко больше нет, - советник Кличко Бахматов - Цензор.НЕТ 3831
 показати весь коментар
 
 
от есси б Виталя пришиб зебила при встрече...пожизненно мєром бы выбрали. тому гному одного удара хватит
 показати весь коментар
 
 
Этому четырежды откосившему от военкомата дрищу одного замаха хватило бы, чтобы он, тихонько пукнув, героически испустил дух.
 показати весь коментар
 
 
Не люблю богдана, но комментарии штатных порохоботов это верх кретинизма. Они так часто писали слово "зебили", что на своих шкурах постигли смысл понятия - "нейро лингвистическое программирование". З боку Банкової спроб "звалити" Кличка більше не буде, - радник Кличка Бахматов - Цензор.НЕТ 911
 показати весь коментар
 
 
Нарешті, зійшлися на ціні, а то якісь жалюгідні $ 20 млн.
 показати весь коментар
 
 
Авторитет зе-власти тает быстрее льдов Гренландии.
Им не в диктаторы, в сторожа бы
 показати весь коментар
 
 
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина (цитата из к/ф Место встречи изменить нельзя).
Нет у нелоха и его шайки проходного кандидата, которого бы поддержали киевляне.
Пробовали пропихнуть Сашу Ткаченко, но он настолько токсичен, что поняли - Киев его не примет.
В общем, блиц-криг по захвату Киева им не удался.
 показати весь коментар
 
 
таки уже сели на киевские потоки зелины люди.
кличко уже свой командный игрок
клоунада
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору