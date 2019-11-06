 З боку Банкової спроб "звалити" Кличка більше не буде, - радник Кличка Бахматов

Про це він заявив в інтерв'ю Bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні команда Кличка не є командою Зеленського, але я б не сказав, що вона опонує. Є Зеленський, законно обраний і народний президент, реально дуже крутий, у нього частини команди, різні полюси, і є пан Кличко - законно обраний мер 5 років тому ... "- сказав Бахматов.

Те, що відбувалося в публічному і непублічному просторі між главою ОП Андрієм Богданом і Кличком, Бахматов назвав фарсом і дешевим виступом.

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"Кличко - це мер, а Богдан - це керівник Офісу президента, чому він має тролити мера? І взагалі, що таке тролити? Ти маєш давати факти, прокуратура має давати якісь запити, СБУ тощо ... все інше - це такий феєрверк без результату", - пояснив він.

Бахматов вважає, що більше спроб "звалити" Кличка з боку Банкової не буде - "Вже є чим займатися".