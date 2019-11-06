 У РФ запропонували сформувати поіменний список колаборантів серед кримських татар у Другу світову війну

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КримSOS, про це Бальбек заявив в ефірі окупаційного ЗМІ.

"Якщо ми говоримо про чистоту історичної науки, то ми не маємо тиражувати міфи, які недостатньо вивчені. Якщо взяти цифри, які є в доповідній записці заступника наркома держбезпеки СРСР Богдана Кобулова на ім'я Лаврентія Берії, там було сказано про 20 тисяч кримських татар, які нібито воювали на боці німецько-фашистських загарбників. І 14 тисяч - це ті, хто воював проти партизан. Але поіменних списків немає", - заявив Руслан Бальбек.

У зв'язку з цим "депутат" пропонує науковцям вивчити архіви і створити документ з поіменним списком колабораціоністів.

"Ці дані потрібні для експертної спільноти, а не для публічного розголосу, щоб прибрати спекуляцію на цій темі. Потрібно зрозуміти, наскільки німецько-фашистські окупанти використовували національне питання у своїх цілях. Упевнений, що як тільки ми отримаємо істинний документ з поіменним списком колабораціоністів, то будемо розуміти, з якою правдою ми працюємо", - зазначив Бальбек.

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