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Все про:Друга світова війна (119) Крим (7670) кримські татари (1465) колабораціонізм (40)

 У РФ запропонували сформувати поіменний список колаборантів серед кримських татар у Другу світову війну

Пособник окупантів, заступник голови комітету Держдуми РФ у справах національностей Руслан Бальбек запропонував розробити документ на підставі архівних даних з переліком колаборантів серед кримських татар у воєнні роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КримSOS, про це Бальбек заявив в ефірі окупаційного ЗМІ.

"Якщо ми говоримо про чистоту історичної науки, то ми не маємо тиражувати міфи, які недостатньо вивчені. Якщо взяти цифри, які є в доповідній записці заступника наркома держбезпеки СРСР Богдана Кобулова на ім'я Лаврентія Берії, там було сказано про 20 тисяч кримських татар, які нібито воювали на боці німецько-фашистських загарбників. І 14 тисяч - це ті, хто воював проти партизан. Але поіменних списків немає", - заявив Руслан Бальбек.

У зв'язку з цим "депутат" пропонує науковцям вивчити архіви і створити документ з поіменним списком колабораціоністів.

"Ці дані потрібні для експертної спільноти, а не для публічного розголосу, щоб прибрати спекуляцію на цій темі. Потрібно зрозуміти, наскільки німецько-фашистські окупанти використовували національне питання у своїх цілях. Упевнений, що як тільки ми отримаємо істинний документ з поіменним списком колабораціоністів, то будемо розуміти, з якою правдою ми працюємо", - зазначив Бальбек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російській актрисі, яка виступала в окупованому Криму, заборонено в'їзд в Україну на 3 роки, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158089
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы составили поименный список русских коллаборантов. Правда тогда бы на это пришлось бы потратить несколько лет
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Своих нельзя, циферка получится очень большая, нескрепная.
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Війна закінчилась в 1945...
А ці довб..и воюють до сих пір!!!))))
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Хороший совет о бурятах шахтерах заблукавших у Крыму и части Донбассу...
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А от цікава деталь - серед донскіх казаков процент колаборантів був набагато вищим, але чомусь їх ніхто нікуди не депортував...
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Это что "Грезы в ведьмином доме" по Лавкрафту? Новая экранизация? Какая отвратительная, криповая рожа!
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"Нужно понять, насколько немецко-фашистские оккупанты использовали национальный вопрос в своих целях"
Понять и принять на вооружение? Ведь так "депутат госдуры"?
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Давно на вооружении:
"Нужно понять, насколько рашко-фашистские оккупанты использовали национальный вопрос в своих целях."
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Лучше бы составили поименный список русских коллаборантов. Правда тогда бы на это пришлось бы потратить несколько лет
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Своих нельзя, циферка получится очень большая, нескрепная.
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РОА то чепуха, тысячи. Хиви пусть пересчитают, там за миллион может выйти.
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Війна закінчилась в 1945...
А ці довб..и воюють до сих пір!!!))))
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А может, с "русских" начать? Правда, их в сотни раз больше - бумаги больше, понадобится...
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Якщо на ньому ти збираєшся смажити, тоді так У РФ запропонували сформувати поіменний список колаборантів серед кримських татар у Другу світову війну - Цензор.НЕТ 2559
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Не в сотні, а в тисячі. Через РОА, СС тощо пройшли з два мільйони російських солдатів.
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Питання про список колаборантів вельми до речі. Якщо Зеленський хоче миру, то Україна повинна мати список колаборантів, які співпрацюють з окупантами не тільки в "лднр", але і в Криму. Потрібно знати, чого і від кого очікувати.
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Це тільки громадська ініціатива, а потрібно робити офіційно.
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Там, в ОБСЕ, тоже "колыхнули инициативу" - потребовали от Украины, на полуофициальном уровне, "Миротворец" запретить, потому что "этот сайт разжигает межнациональную рознь и препятствует урегулированию ситуации на Донбассе...".
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Ось тому і потрібна така база на державному рівні, як превентивний захід для тих, хто вагається.
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А хто це робитиме? "Булавоносний блазень"?... "Папа" не дозволить - йому треба терміново з "сонцеликим" мириться, бо пахне тим, що в разі нового "Майдану" нікуди буде тікать, його вивезуть у мішку, до ЕС, і передадуть американцям, як "громадянина Ізраїлю", що вчинив злочин на території США....".
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что, на поименный список кацабских колоборантов бумаги не хватает?
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Украине ни чего не мешает составить свой список коллаборантов и врагов Украины. Хотя да,не до этого,бабосами нужно запихиваться,пока можно.
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Ога, чи є цікаво поіменний список частин СС «казаков» з якими вела бойові дії УПА?
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Наскільки мені відомо, "кізяки", в Україні, практично, не воювали... Німці їх використовували, в основному, в Югославії, проти партизанів Тіто... Там вони "звірюкували", як мадяри - на території України...
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Трохи залучали власовців до каральних операцій в Україні... Розповідали історію, як вони десь під Києвом привселюдно сім`ю катували, а потім стратили.
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"Власовці" і "козаки" - це різні військові формування... Козаки, навіть наприкінці війни, Власову не підпорядковувалися, а були окремими військовими формуваннями... Німці до "національних особливостей" відносились дуже прискіпливо, і, попервах, навіть не строрювали окремих підрозділів, вище батальйону... Виключнння було лише для військових формувань з Західної Європи, та т.зв. "Локотської республіки" (бригада Камінського). Потім почали створювать "козачі" корпуси, та національні "легіони", кістяк керівного складу якого набирався з німців, що знали мову своїх підлеглих, "фольксдойчів" чи емігрантів часів Громадянської війни.
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А зачем что-то мудрить и что-то поднимать, взять список реабилитированных и объявить их опять врагами народа и Хрущёва приплести...
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А поименный список кизяков воевавших в армии Власова и Краснова на стороне фашиков не хотят составить ? Там далеко не 20 тыс и не 200 , а минимум 1 200 тыс . Или это свои деды и своих не трогают ?
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да не надо кизяков, за фашистов просто половина русских была вместе с генералами и героями советского союза..., надо с них начинать - например с армии! генерала власова...
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Я щось підзабув, на чиїй стороні рускій казак атаман Краснов воював?
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"В РФ предложили сформировать поименный список коллаборантов среди крымских татар во Вторую мировую войну" - надо сформировать поименный список коллаборантов и боевиков ОРДЛО. - "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО
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черпати правду із болота архівів нквд???
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Нам нужно реагировать моментально и действовать зеркально.

1. Активизировать работу по сбору данных русских террористов и их пособников, и продолжать наполнять сайт "Миротворец".
2. Создать аналогичный список коллаборантов и пособников врага - кацапов,перешедших на сторону фашистов и будучи в рядах Армии Власова, одевших георгиевские ленточки и воевавших против своей Родины.
Мокселей нужно гнобить постоянно, они никогда не успокоятся.
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А список скрепних росіян, які служили Гітлеру слабо скласти. Слабо! Бо їх було біля 800 тисяч. В 2 рази більше ніж ВСІХ татар.
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