 Незалежного оператора ГТС має бути створено до кінця року, - Зеленський

Відповідне доручення Зеленський дав міністру енергетики та захисту довкілля Олексію Оржелю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Володимир Зеленський зазначив, що міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель має завершити процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз" до 31 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас Зеленський доручив Міненерго спростити процедури приєднання українців до електричних та інших мереж.

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Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу". За це рішення проголосував 341 депутат. Водночас у парламенті зареєстрували законопроєкт про скасування цього рішення, тому президент не може підписати цей закон.

Анбандлінг "Нафтогазу" - це необхідна умова для того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

Європейські правила транзиту газу передбачають прозорий процес формування тарифів на газ і його транзит. Згідно з ними компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування, тому від України вимагається розділити свою найбільшу енергетичну компанію - "Нафтогаз" - і виділити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.

На підписанні нового договору за європейськими правилами наполягають Україна та ЄС. Це дозволить у майбутньому легше вирішувати газові спори і уникнути "політичної складової" в газових відносинах.