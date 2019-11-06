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Все про:ГТС (95) Зеленський (3476) Нафтогаз (621) анбандлінг (5) Олексій Оржель (20) Оператор ГТС (3)

 Незалежного оператора ГТС має бути створено до кінця року, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив завершити процес анбандлінгу "Нафтогазу" і створення незалежного оператора газотранспортної системи до кінця 2019 року.

Відповідне доручення Зеленський дав міністру енергетики та захисту довкілля Олексію Оржелю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Володимир Зеленський зазначив, що міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель має завершити процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз" до 31 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас Зеленський доручив Міненерго спростити процедури приєднання українців до електричних та інших мереж.

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Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу". За це рішення проголосував 341 депутат. Водночас у парламенті зареєстрували законопроєкт про скасування цього рішення, тому президент не може підписати цей закон.

Анбандлінг "Нафтогазу" - це необхідна умова для того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

Європейські правила транзиту газу передбачають прозорий процес формування тарифів на газ і його транзит. Згідно з ними компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування, тому від України вимагається розділити свою найбільшу енергетичну компанію - "Нафтогаз" - і виділити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.

На підписанні нового договору за європейськими правилами наполягають Україна та ЄС. Це дозволить у майбутньому легше вирішувати газові спори і уникнути "політичної складової" в газових відносинах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158088
 
 
 Топ коментарі
 
" поручил завершить процесс" ))))) Давай по твоей поручилке будет солнце вставать! Этот процесс идет 2 года, и вся база наработана, а Коболев криком кричал, и объяснял дебилам, что без этого нет шансов на транзит.
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Снова до конца года! Я понимаю, что 2020-й это таки високосный год. Это потому всё хочется завершить в нынешнем? Помню, мне не советовали жениться в високосный год. Кстати- дважды. Кстати- правильно, бо оба раза я развелся.
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"Сухо статистика. Зеленский давал 252 обещания 18 уже не выполнены."
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Поскольку инаугурация Владимира Александровича состоялась 20 мая, то простая арифметика позволяет нам прикинуть, что в среднем Владимир Александрович дает 3 обещания в два дня.
И вы, ЗЕбобики, еще на что-то жалуетесь. Незалежного оператора ГТС має бути створено до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6736
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" поручил завершить процесс" ))))) Давай по твоей поручилке будет солнце вставать! Этот процесс идет 2 года, и вся база наработана, а Коболев криком кричал, и объяснял дебилам, что без этого нет шансов на транзит.
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Снова до конца года! Я понимаю, что 2020-й это таки високосный год. Это потому всё хочется завершить в нынешнем? Помню, мне не советовали жениться в високосный год. Кстати- дважды. Кстати- правильно, бо оба раза я развелся.
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Мало того что будем платить нафтогазу, так еще будем платить и независимому оператору. Зебилам Слава!!!
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"Сухо статистика. Зеленский давал 252 обещания 18 уже не выполнены."
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Поскольку инаугурация Владимира Александровича состоялась 20 мая, то простая арифметика позволяет нам прикинуть, что в среднем Владимир Александрович дает 3 обещания в два дня.
И вы, ЗЕбобики, еще на что-то жалуетесь. Незалежного оператора ГТС має бути створено до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6736
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Странно как то... Новый оператор необходим для контракта на транзит. Его надо создать до 31 декабря. И 31 декабря же истекает собственно контракт. А на заключение нового контракта сколько времени отвели? Один день? И тот предпраздничный
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Чим би дитятко не бавилось, аби не завагітніло. Незалежного оператора ГТС має бути створено до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1495
Цікаво, невже зєбєні харчуватимуться казочками усі 5 років.
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