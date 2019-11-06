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 Оціночна місія НАТО прибула в Україну

Сьогодні, 6 листопада, в Україну прибула місія НАТО для оцінки виконання Річної національної програми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Тренувальної місії НАТО в Україні в Facebook.

"Ще тиждень не минув після візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, а Київ знову відвідує делегація Альянсу, тепер вже на експертному рівні", - сказано в повідомленні.

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Так,  6-8 листопада оціночна місія НАТО зустрічатиметься з представниками майже усіх ЦОВВ, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік, яка є основним інструментом підготовки України до членства в Альянсі.

За результатами візиту оціночна місія підготує рекомендації до звіту про виконання РНП-2019, який буде представлено на розгляд держав-членів НАТО.

11 грудня ц.р. у штаб-квартирі НАТО заплановане проведення останнього у поточному році засідання Комісії Україна – НАТО для представлення оцінки РНП-2019 та обговорення питань підготовки РНП-2020, участь у якому візьме Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що Річна національна програма Україна - НАТО буде максимально наближена до Плану дій щодо членства в НАТО.

Оціночна місія НАТО прибула в Україну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158087
 
   
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Нато нам не надо!!! Только тайговый союз - только хардкор!!!
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По дешевке купят все равно, нема тут уже нічого Оценочная миссия НАТО прибыла в Украину - Цензор.НЕТ 5331
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А в это время порохоботы старательно везде трезвонят, что мы идем в обратном направлении.
Твари брехливые, научились у ***** все время брехать, как собаки. ПЕСы позорные, гавкучие.
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