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Все про:день народження (65) привітання (434) чиновник, урядовець (510) керівництво (18) Труба (169) ДБР (603)

 У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження. ДОКУМЕНТ

Серед співробітників Державного бюро розслідувань розповсюджують графік привітання директора бюро Романа Труби з днем ​​народження.

Фотографію документа оприлюднило з посиланням на джерело видання УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, "сьогодні серед відділів та управлінь ДБР розповсюдили графік привітання директора ДБР з днем народження", і документ нібито називається "Привітання директора".

"У ньому розписано, о котрій годині який відділ має прийти до кабінету Труби з тим, щоб привітати його. Зокрема, на привітання центрального апарату ДБР відводиться час з 10 до 12 години. Там детально розписано, який відділ та управління, о котрій годині та хвилині має зайти до Труби", - зазначило джерело.

На привітання автори цього документа відводять по 5 хвилин.

У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко привітав з днем народження "директора Києва" Столара, дружбу з яким публічно заперечував. ВIДЕО

Співрозмовник агентства розповів, що такий документ роздали по всіх відділах та управліннях, проте Труби сьогодні на роботі немає. Він взяв вихідний.

"Досі у нас таких графіків не було. Якщо знаєш, що у когось день народження, то хочеш вітай, хочеш - ні. Труби сьогодні на роботі немає, взяв вихідний. Очевидно, вітатимуть завтра. Ймовірно, ініціатором цієї ідеї став хтось із помічників директора", - додав він.

Сьогодні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба святкує день народження. Йому виповнилося 45 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158086
 
   
 Топ коментарі
 
Не по теме.
А прикиньте, как какой-нибудь Турчинов в Раду приходит в часах за 10 килобаксов - какой вой был-бы. Но нет, тишина.

В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения - Цензор.НЕТ 1968

Лучший коммент:

Зелебобы молчат или защищают бубочку не потому, что они ему верят до сих пор, а потому, что им не хочется признать, что на выборах их нае@ала марионетка из телевизора. Это вызывает когнитивный диссонанс. Ну и само собой во всё мозг использует защитный механизм, что тоже когнитивное искажение - предвзятость подтверждения. Не буду указывать, но по некоторым юзернеймам это особо заметно.

Это общечеловеческие когнитивные искажения, никакого подвоха искать не нужно. Так мозг работает. Но если есть критическое мышление, мозг не зомбирован, то лучше это раньше осознать, чем позже.

Вас использовали, Зеленский ломает то, что было достигнуто, не выполняет свои предвыборные обещания, даже наоборот полностью поступает: сколько уже тут постов было с фактами и цитатами самого Зеленского и его команды? Хоть чему-то есть оправдания, кроме порохоботы виноваты? Про дайте время уже и никто не говорит, потому что самому стыдно.

Затягивать можно, конечно, но тогда вместо лечить зуб его придётся удалять, а это гораздо больнее.
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Товарищи! Третий месяц Трубы дюймового размера валяются во дворе, а Зеленскому хоть бы хны! А зима не загорами, товарищи, готовь сани летом а..

У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 8976
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Охрініти... Одне лише запитання - Чому не вказана 4 графа - "Сума в гривнях/валюті". Не порядок 😕
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Товарищи! Третий месяц Трубы дюймового размера валяются во дворе, а Зеленскому хоть бы хны! А зима не загорами, товарищи, готовь сани летом а..

У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 8976
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Совок какойта. Даже зеленского так на днюху не поздровляют. Лысый отработает и все...
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А фуршет ?
В чергу с..діти ..в чергу !
....
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Димон, вангую кароче, расследование Bihus.Info. Днюха Трубы. Часы за 50 000 $, портянки дольче и габана, ну дальше ваша фантазия. Может этих псевдо-журналистов после этого закроют. Не красиво со Свинарчуками они сделали...
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Охрініти... Одне лише запитання - Чому не вказана 4 графа - "Сума в гривнях/валюті". Не порядок 😕
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Ця графа банально в об'єктив не вміщалася. І цей хм... дядько грозиться посадити "корупціонера" Порошенка?
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Підтримую, але маю претензії до організаторів, щодо відсутності тлумачення в якій позі стояти, наскільки низько кланятись та як прогинатись, щоб під час обціловування не перешкоджати іншим (руки, ноги інше?)
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а ми дивуємось, чого ушколах так само. усім хочеться бути баріном.
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А това"гищ Пойтнов гИде? А бубАчка что, *********** не будет? И если такая "авария" Трубы, почему "Киевэнерго" аварийку не подогнало?..
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Не по теме.
А прикиньте, как какой-нибудь Турчинов в Раду приходит в часах за 10 килобаксов - какой вой был-бы. Но нет, тишина.

В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения - Цензор.НЕТ 1968

Лучший коммент:

Зелебобы молчат или защищают бубочку не потому, что они ему верят до сих пор, а потому, что им не хочется признать, что на выборах их нае@ала марионетка из телевизора. Это вызывает когнитивный диссонанс. Ну и само собой во всё мозг использует защитный механизм, что тоже когнитивное искажение - предвзятость подтверждения. Не буду указывать, но по некоторым юзернеймам это особо заметно.

Это общечеловеческие когнитивные искажения, никакого подвоха искать не нужно. Так мозг работает. Но если есть критическое мышление, мозг не зомбирован, то лучше это раньше осознать, чем позже.

Вас использовали, Зеленский ломает то, что было достигнуто, не выполняет свои предвыборные обещания, даже наоборот полностью поступает: сколько уже тут постов было с фактами и цитатами самого Зеленского и его команды? Хоть чему-то есть оправдания, кроме порохоботы виноваты? Про дайте время уже и никто не говорит, потому что самому стыдно.

Затягивать можно, конечно, но тогда вместо лечить зуб его придётся удалять, а это гораздо больнее.
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То что он в таких котлах это нормально. То, что зубожилые проголосовали даже не спросив-смешно!
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Так на графике (вверху) стоит дата - 07.11.2019....!!!???
Или - это лажа, или - график на завтра....
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Совок рулить! Я поняття не маю коли там начальство має днюхи! Стидоба! Рагулі!
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І що, йому підлеглі подарунки носять?! -Це ж відверте хабарництво!
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Ми повинні рапортувати навіть коли нам запропонують (!) каву! Каву!!!! Які ніфіг подарунки?! Найбільше що ми маємо-це кава і солодке придбане шефом за свій рахунок(!) які нафіг подарунки державному службовцю-це кримінал!!!!
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Надо ещё проложить к его двери трубу.
Пусть залазят и вылазят через неё.
Будет символично!
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А жопа в нього не злипнеться від стількох поздоровлень?
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У графіку немає секретарів і помічників. Пропустили або не поважають?
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Постепенно ДБР превращается в тоталитарное мини-государство, а друг Портнова - Р. Труба постепенно превращается в царька наподобие пшонки при Януковиче....
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почти что англицкая королева итить колотить расписание доступа к телу У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 8744
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Люди ледь виживають, а ці князьки ніяк не можуть зупинитися. Чи скоро знайдеться така сила щоб зупинила горлохватів та ледарів?!!
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Не уходи, не уходи, совок с башки не уходи.....Но так везде!
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Нестыковки по датам. На "документе" дата поздравления 7.11. Сегодня (6.11)? у Трубы день рождения и он взял отпуск?
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