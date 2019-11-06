 У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження. ДОКУМЕНТ

Фотографію документа оприлюднило з посиланням на джерело видання УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.
За словами джерела, "сьогодні серед відділів та управлінь ДБР розповсюдили графік привітання директора ДБР з днем народження", і документ нібито називається "Привітання директора".
"У ньому розписано, о котрій годині який відділ має прийти до кабінету Труби з тим, щоб привітати його. Зокрема, на привітання центрального апарату ДБР відводиться час з 10 до 12 години. Там детально розписано, який відділ та управління, о котрій годині та хвилині має зайти до Труби", - зазначило джерело.
На привітання автори цього документа відводять по 5 хвилин.
Співрозмовник агентства розповів, що такий документ роздали по всіх відділах та управліннях, проте Труби сьогодні на роботі немає. Він взяв вихідний.
"Досі у нас таких графіків не було. Якщо знаєш, що у когось день народження, то хочеш вітай, хочеш - ні. Труби сьогодні на роботі немає, взяв вихідний. Очевидно, вітатимуть завтра. Ймовірно, ініціатором цієї ідеї став хтось із помічників директора", - додав він.
Сьогодні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба святкує день народження. Йому виповнилося 45 років.
В чергу с..діти ..в чергу !
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А прикиньте, как какой-нибудь Турчинов в Раду приходит в часах за 10 килобаксов - какой вой был-бы. Но нет, тишина.
Лучший коммент:
Зелебобы молчат или защищают бубочку не потому, что они ему верят до сих пор, а потому, что им не хочется признать, что на выборах их нае@ала марионетка из телевизора. Это вызывает когнитивный диссонанс. Ну и само собой во всё мозг использует защитный механизм, что тоже когнитивное искажение - предвзятость подтверждения. Не буду указывать, но по некоторым юзернеймам это особо заметно.
Это общечеловеческие когнитивные искажения, никакого подвоха искать не нужно. Так мозг работает. Но если есть критическое мышление, мозг не зомбирован, то лучше это раньше осознать, чем позже.
Вас использовали, Зеленский ломает то, что было достигнуто, не выполняет свои предвыборные обещания, даже наоборот полностью поступает: сколько уже тут постов было с фактами и цитатами самого Зеленского и его команды? Хоть чему-то есть оправдания, кроме порохоботы виноваты? Про дайте время уже и никто не говорит, потому что самому стыдно.
Затягивать можно, конечно, но тогда вместо лечить зуб его придётся удалять, а это гораздо больнее.
🤔
Или - это лажа, или - график на завтра....
Пусть залазят и вылазят через неё.
Будет символично!