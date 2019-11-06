EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  6796  9
Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1089) Норвегія (118) Чорне море (352) карта (50) Криклій (37)

 Норвегія і Велика Британія вилучили зі своїх каталогів російські навігаційні карти територіальних вод України, - Криклій

Міжнародні гідрографічні організації PRIMAR (Норвегія) і IC-ENC (Велика Британія) вилучили зі своїх каталогів навігаційні карти Російської Федерації на води України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України з посиланням на главу відомства Владислава Криклія, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають в Мінінфраструктури, Росія незаконно реалізовувала морські електронні навігаційні карти на територію України, тим самим створюючи загрозу мореплавання в Чорному і Азовському морях.

"Регіональні центри електронних карт Міжнародної гідрографічної організації PRIMAR (Норвегія) та IC-ENC (Велика Британія) вилучають російські карти зі своїх каталогів задля забезпечення безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях та дотримання і виконання резолюції Генасамблеї ООН А/Res/68/262", - цитує прес-служба міністра .

У свою чергу, керівник Гідрографічної служби Сполученого Королівства Великобританії Тім Лоув у своєму листі зазначив, що Сполучене Королівство і наші партнери з Європейського Союзу не визнають незаконної анексії Криму Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Помпео і Меркель можуть обговорити ситуацію на Донбасі під час зустрічі, - Держдепартамент США

"Гідрографічна служба Сполученого Королівства (UKHO) є агенцією, що підпорядковується урядові Сполученого Королівства та дотримується політичного курсу, який ґрунтується на курсі ЄС щодо невизнання контролю Росії над Кримом. Курс ЄС передбачає, що держави-члени, міжнародні організації та спеціалізовані агенції не визнають жодної зміни статусу Криму або чорноморського портового міста Севастополь та утримуються від дій або відносин, які можуть тлумачитись як визнання", - цитує пресслужба Мінінфраструктура Лоува.

Також він запевнив, що політика його уряду залишиться незмінною після виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Також читайте: Росія себе представляє нейтральною стороною, хоча є активним учасником конфлікту на Донбасі, - Лінкявічюс

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158084
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нужно изменить в Конституции Украины статус Крыма и города Севастополь. Забрать у Крыма статут автономии, приравнять к Симферопольской области и отменить особый статут Севастополя. И все это на законодательном уровне. Не знаю зачем, но хуже не будет!!
 показати весь коментар
 
 
Аби не вякали про особливий статус. - От " зачем".
То для москалів сева - особливе мсто, для України звичайне портове.
 показати весь коментар
 
 
"Севастополь" - Херсонес. "Росія" - Мокша.
 показати весь коментар
 
"То для москалів сева - особливе мсто" - это точно. Город брали все, кто хотел.
 показати весь коментар
 
 
Ага, и сделать там госадминистрацию Симферопольской области, и отдельно Севастополя. Назначить там губернаторов, платить им зарплату ! Тем более шо прокуратура Крыма уже есть - несколько десятков дармоедов. Крым - оккупированная территория, это все знают и всем всё понятно. Только зачем же делать из этого цирк ? Чтобы кацапы ржали ? Так они и так ржут с прокуратуры Крыма.
 показати весь коментар
 
ось так куйня рогаті, ви лайно расіянці...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору