EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1101  10
Все про:Кличко (751) звільнення (708)

 Кличко звільнив шістьох радників, які працювали на громадських засадах

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив шістьох радників, які працювали на громадських засадах.

Про це йдеться в розпорядженнях №932 та №934 від 1 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, столичний мер звільнив лідера групи "Воплі Відоплясова" Олега Скрипку, який обіймав посаду радника з питань культури із серпня 2014 року, та режисера і куратора проєкту Art United Us Гео Лероса, який працював радником з питань утілення культурних арт-проєктів.

Також звільнено радника з питань запобігання та виявлення корупції блогера і бізнесмена Карла Волоха, радницю з питань взаємодії з депутатським корпусом Київради Лесю Дутку, радника з питань взаємодії із земляцтвами Миколу Колесника та радника з питань житлово-комунального господарства Андрія Черевка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко підтримав Філатова в питанні термінового вирішення проблеми "втоми" житлового фонду в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158079
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Для зебілів Порох випустив нові конд. вироби Кличко звільнив шістьох радників, які працювали на громадських засадах - Цензор.НЕТ 5944 Кличко звільнив шістьох радників, які працювали на громадських засадах - Цензор.НЕТ 7684
 показати весь коментар
 
Все эти культурные работники,немеют во власти. Парадокс...
 показати весь коментар
 
"у меня два зама(или помощника), четверо из которых....."
что то такое Виталя уже произносил, а потом уволил шесть! Так сколько их было?
 показати весь коментар
 
 
похоже возьмет вместо шести целый прославившийся хор
 показати весь коментар
 
-Я сегодня уволил 6 советников ,7 из которых лежали у меня на столе!
 показати весь коментар
 
по вопросам предупреждения и выявления коррупции блогер и бизнесмен Карл Волох

как такая истеричка может шо то выявить?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору