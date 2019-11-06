 Другий випадок захворювання на дифтерію зафіксовано в Харківській області, - Департамент охорони здоров'я ОДА

У Харківській області зафіксували два випадки захворювання на дифтерію. Про це на брифінгу розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Наталія Куфтеріна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Упродовж семи років у Харківській області не було жодного випадку захворюваності на дифтерію. Зараз зареєстровано два випадки: перший був наприкінці жовтня, другий - учора, і цей випадок ще не підтверджений лабораторно", - розповіла чиновниця.

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Куфтеріна повідомила, що зараз в області вистачає вакцин. Вона закликала жителів пройти безкоштовну процедуру вакцинації в лікарів, з якими вони уклали декларації.