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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Харківщина (803) дифтерія (34)

 Другий випадок захворювання на дифтерію зафіксовано в Харківській області, - Департамент охорони здоров'я ОДА

Дифтерії не було в області сім років.

У Харківській області зафіксували два випадки захворювання на дифтерію. Про це на брифінгу розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Наталія Куфтеріна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Упродовж семи років у Харківській області не було жодного випадку захворюваності на дифтерію. Зараз зареєстровано два випадки: перший був наприкінці жовтня, другий - учора, і цей випадок ще не підтверджений лабораторно", - розповіла чиновниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні немає серйозної епідемії дифтерії, все під контролем, - Скалецька

Куфтеріна повідомила, що зараз в області вистачає вакцин. Вона закликала жителів пройти безкоштовну процедуру вакцинації в лікарів, з якими вони уклали декларації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158078
 
 
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ПРи савке дифтерия посещала регулярно.От Производства посылали прививаться.Просто сейчас пришла пора эпидемии.От 50 до 20% заболевших умирают.Профилактики нет в государстве и не было.
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Просто бубочка привил украинцам любовь к шаурме. А кто готовит шаурму? Отож. Они там и руки не моют ибо коран запрещает!!! От сюдапищевые отравления, дифтерия, на очереди холера!!!!
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Дифтерия передаётся воздушно -капельным путём .Причём тут уважаемые арабы?На Барабашке я с удовольствием покупаю узбекские блюда.А вот шаурму -никогда,даже когда голоден.Специи делают блюда безопасными.
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В стране где томос и мова ставится впереди здравоохранения - иного ожидать не стоит.
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Мийте руки з хлоркою перед їжею , не дотримуйтеся дієти , зловживайте алкоголем і все буде гаразд. Епідемії дифтерії, як нещодавно заявила "слуга урода" на посаді Міністра - в Україні немає. А всякі чутки про якусь там міфічну дифтерію то все лише "клєвєта папірєдніков" і не більше того 😷
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Я минулого тижня зробив щеплення АДП. За 400 грн. Заледве знайшов у Харкові за такою ціною. Дзвонив у обласну інфекційну лікарню, там немає вакцин від дифтерії. Де вони, ці безкоштовні вакцини?
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