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Все про:бюджет (692) держбюджет (256) Гончарук_Олексій (242)

 З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко

З проєкту державного бюджету на 2020 рік, який у вівторок до другого читання представив прем'єр-міністр Гончарук, до вечора кудись зникли 15 мільярдів гривень видатків.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", член бюджетного комітету Верховної Ради України Олексій Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"На презентації бюджету Гончарук заявив, що видаткова частина українського бюджету становитиме 1 трильйон 195 мільярдів гривень. А в поданому до Верховної Ради документі зазначено чорним по білому, що видаткова частина – 1 трильйон 180 мільярдів гривень. Тобто з 11.00 (час презентації) до 21.30 (коли проєкт бюджету нарешті з’явився на сайті ВР) фінансовий кошторис країни "всох" на 15 мільярдів гривень", – зазначив народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2020 не передбачає коштів на "державу в смартфоні", - Федоров

Олексій Гончаренко підкреслив, що це або свідома маніпуляція, або груба фахова помилка, неприпустима для уряду технократів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158074
 
   
 Топ коментарі
 
...В компании «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из России, поскольку не могут ограничить импорт. Об этом заявил руководитель департамента развития рынка электроэнергии «Укрэнерго» Никита Вишневский, сообщает "Главком"....
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Остановите этого Порошенко, сколько можно мародерить на кровиии!!!!
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еже понятно куда бабки ушли - бубачка готовит теплое место съе...а на историческую родину в Израиль.
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Отримав ЗЕлене , гумове ділдо в срак....
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Гончаренко не рассмотрел статью бюджета мелким почерком: "Беня" З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1654
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Сан Тропе, Трускавець... А наші люди на Мальдіви не їздять.
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"Наши люди, за свои деньги на Мальдивы не ездят"
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У чуваков под тем наперстком оказалась пустота...
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нормальные люди об этом знали,но

соотношение нормальных к дуракам 1:3
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...В компании «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из России, поскольку не могут ограничить импорт. Об этом заявил руководитель департамента развития рынка электроэнергии «Укрэнерго» Никита Вишневский, сообщает "Главком"....
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Остановите этого Порошенко, сколько можно мародерить на кровиии!!!!
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ну, козломордикам бубачка должен помочь - они мозгопромывку перед выборами оплачивали.
вместе с беней.
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Не зря сериалы снимали, имеют право...
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главное, что это не "торговля на крови", как было у папередников, а бизнес. мляди.
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Это указания Коломойского, для обеспечения своих заводов более дешовой эл.энергией.
Смотрящий--Гарус.
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"1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности" - Герус https://censor.net.ua/news/3156087/1************************************************************************************
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Ни чего удивительного.
Когда на сцене шут, следите за своими карманами.
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Є версія - поки несли папку з Бюджетом 2020, випала сторінка. Шукайте в коридорах, кабінетах і туалетах, 15 лярдів не можуть так просто зникнути. Из правительственного проекта бюджета к вечеру куда-то исчезли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2685
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Правильно! Що означає "кудись пропали"? Не кудись. Це анонімна допомога збвдованим ммммм.. сиротам від влади. Тішить, що ще декілька сімей ввлчують закінчення"ери зубожіння". І нічого тут обурюватися. Все одно б'юджет дефіцитний і грошей на всіх не стане.
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это все папередники виноваты ,это Гонтарева тайком пробралась и у "честнейших" украла.
Сами они- никада!
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Б-г создал день, Б-г создал тьму. Беня придумал вечер и вечерний квартал. А что происходит вечерами и куда пропадают деньги, пока еще не придумал. Но придумает обязательно.
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При яныке лехе хорошо было. Тогда никто не крал ))
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Не надо было проект бюджета давать Бене на "Я только посмотрю".
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Це тільки проект, і проект може змінюватись як в частині доходів так і в частині видатків.. Чому альошенька не репетував , коли в псевдоблагодійний фонд петі загнали 1 млрд. гривень, та ще й маринці на "благодійність " надали.. Льоша кинув лайна на вентилятор, котре з радістю поширює цензор - так само як і з натужним плачем погорілиці-лєри..
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"Держи вора!"- громче всех орал Лешенька..
🤗
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Саньк, не прикидывайся блондинкой, в твоем возрасте и с твоей лысиной это выглядит глупо.
😁
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Уж ти, Зин, лучше промолчала би-
Накрилась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалоби?
Не ти?! Да я же их читал!

- Где деньги, Зин? 😃
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Ригівському неадеквату тільки дай обісрати і причепити жовтий заголовок))
з посиланням на неіснуючу сторінку закону
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Ну чому кудись "щезли" 15 мільярдів? Нікуди ці гроші не щезали. Просто в останню мить "слуги урода" згадали про себе "радімих" і свої плотскі "утєхі" без табу. Так що все чікі-пікі на роялі 🎹
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та, мабуть знову порошенко знущається над слугами?!
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Все очень просто,не умеют складывать в столбик.Ждали специалиста технократа ,пришел с опозданием ,отсюда и поправки.
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Гончаренко вообще скольский, Одесский тип. А в голову ему не пришло что гроши ушли на оборонку, и по закону Украины это не разлогошается.
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Почему на оборонку и почему нельзя это оглашать? Это риторический вопрос. Просто для "подумать".
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Да есть чем. Вы удивитесь. Я в нете своими мозгами гроші заробляю.
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Ще один зароБлятер знайшовся... Що, епоха зубожіння Вас не зачіпила? Чи піднялись під час "*******"?
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Юрий, Вы о чём ? Епоха зубожіння меня, так же и остальных IP разработчиков не затронула. Все сайты приносят стабильный доход.
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Самі зрозуміли, що написали? Це хто такий - IP-розробник?
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Ну вот судя по посту ниже - оборона та безпека в Украине самая дорогая статья в бюджете.
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эти статьи НЕ РАСШИФРОВЫВАЮТСЯ
но в итоговой сумме они учитываются
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а тебе вижу пришло З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9990 неразголошается
З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9572
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15 лярдов исчезли туда же куда и зарплаты учителям в 4500$ и снижение тарифов-просто работают "проффесионалы"
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Бакс по 10-ть .
..Війну за два тижні .
Корупцію ..подолаю .
.................................

і т. д... З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 622
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і т. д../ Молодец.Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки сайтов ДНР и РФ.Расти над собой.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в десять слов.
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Корочше - 15 лярдів пішли на диджиталізацію - в процесі переходу з аналогового у цифровий при дискретизації та згідно теореми Котельникова, відбулися трансверсальні зміщення цифрових масивів у зони зі спрощеною реєстрацією, ліцензуванням та льготною системою оподаткування. З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3017
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гаВчеренко продолжает гавнометания по приказу пЭцекашки,т.е. раньше разграбление гос.казны он не замечал???
леха мерзский,даже соседи по дому об этом говорят,весь в папашку костусева.
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Так ти об'ясни своїм слугам-зебілам, що красти з бюджета можна лише після того як він буде затверджений. І нехай вернуть туалетну бумагу в уборну Верховної Ради, нищеброди тупі.
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93млрд- мвс ,117 млрд оборона !Так никогда и армии не будет.
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пока будет аваков-будет мвд с вертолетами и рюкзаками
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так це ж, тіпа, просто цифри - це ж не гроші
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А может лешику просто глазоньки разуть нужно?
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мы на примере калькулятора уже увидели какие там технократы
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где депутатский запрос пана гончаренка
а ППР /посидели поговорили разошлись /
и так во всем
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93млрд- мвс ,117 млрд оборона !Так никогда и армии не будет.
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Так це добре що витрати зменшилися, що Гончаренко цьоги не розуміє?! Він не чув що буде скорочення штату вже давно нікому не потрібних держадміністрацій? Ах, як хочеться водичку помутити, від корита його трохи відтягли..
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