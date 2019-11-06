 З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", член бюджетного комітету Верховної Ради України Олексій Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"На презентації бюджету Гончарук заявив, що видаткова частина українського бюджету становитиме 1 трильйон 195 мільярдів гривень. А в поданому до Верховної Ради документі зазначено чорним по білому, що видаткова частина – 1 трильйон 180 мільярдів гривень. Тобто з 11.00 (час презентації) до 21.30 (коли проєкт бюджету нарешті з’явився на сайті ВР) фінансовий кошторис країни "всох" на 15 мільярдів гривень", – зазначив народний депутат.
Олексій Гончаренко підкреслив, що це або свідома маніпуляція, або груба фахова помилка, неприпустима для уряду технократів.
соотношение нормальных к дуракам 1:3
вместе с беней.
Смотрящий--Гарус.
Когда на сцене шут, следите за своими карманами.
Сами они- никада!
🤗
😁
Накрилась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалоби?
Не ти?! Да я же их читал!
- Где деньги, Зин? 😃
з посиланням на неіснуючу сторінку закону
но в итоговой сумме они учитываются
..Війну за два тижні .
Корупцію ..подолаю .
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і т. д...
леха мерзский,даже соседи по дому об этом говорят,весь в папашку костусева.
а ППР /посидели поговорили разошлись /
и так во всем