 З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", член бюджетного комітету Верховної Ради України Олексій Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"На презентації бюджету Гончарук заявив, що видаткова частина українського бюджету становитиме 1 трильйон 195 мільярдів гривень. А в поданому до Верховної Ради документі зазначено чорним по білому, що видаткова частина – 1 трильйон 180 мільярдів гривень. Тобто з 11.00 (час презентації) до 21.30 (коли проєкт бюджету нарешті з’явився на сайті ВР) фінансовий кошторис країни "всох" на 15 мільярдів гривень", – зазначив народний депутат.

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Олексій Гончаренко підкреслив, що це або свідома маніпуляція, або груба фахова помилка, неприпустима для уряду технократів.