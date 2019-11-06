EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1894  29
Все про:злодійство (287) запізнення (2) потяг (331) Укрзалізниця (841)

 Кілька потягів спізнюються через крадіжку кабелів під Києвом, - "Укрзалізниця"

На перегоні Підгірці - Нові Безрадичі в Київській області невідомі вкрали два магістральні кабелі зв'язку. Через це кілька поїздів приходять із запізненням.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт "Укрзалізниці".

"Зокрема, наразі затримуються в дорозі поїзди: № 11 Новоолексіївка – Київ на 50 хв. та № 103 Маріуполь – Київ на 2 год. Також із затримкою близько 2 годин вже прибули до місця призначення поїзди №9/10 Маріуполь – Київ, № 80 Дніпро – Київ", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" перестане зберігати паливо на складах, щоб його не розкрадали під час зберігання, - Кравцов

Крадіжку кабелів виявили минулої ночі. Залізничники звернулися в поліцію. На ділянці тривають відновлювальні роботи.

"Укрзалізниця" просить вибачення у пасажирів за незручності. Актуальний час прибуття поїздів можна уточнити на вокзалах та станціях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158072
 
 
 Топ коментарі
 
Спорим те кто украли кабеля голосовали за бубочку? Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 1053
 показати весь коментар
 
не обзывай пецю бубочкой.
 показати весь коментар
 
Представляешь-провода надежней )
Их не возьмет глушилка и от сотовой вышки не зависит.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А що Баканов? Кінець ери "зубожіння" анонсував сам Зєлєнскій. Дехто сприйняв це, як керівництво до дії і не став чекати допомоги держави. Хоч красти недобре, та й гріх, але тішить, що поліпшили фінансовий стан не лише олігархи і їхні слуги, вибачте, Слуги Народу.
 показати весь коментар
 
 
Спорим те кто украли кабеля голосовали за бубочку? Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 1053
 показати весь коментар
 
 
идем от противного:

"больше как ЗЕлебобам некому" Кілька потягів спізнюються через крадіжку кабелів під Києвом, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 1705
 показати весь коментар
 
стосовно розкрадання державного майна то ригам і сої рівних немає.
 показати весь коментар
 

Чудо-ВаЩе
@compdemon
·
35 хв

"Простий нарід" (tm)

Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця"

 показати весь коментар
 
С кражей кабелей нужно что-то делать. У нас городской телефон уже четыре года не работает. Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 539
 показати весь коментар
 
Років 20 не користувався, а куда дзвоните по міському?
 показати весь коментар
 
Вот когда пополченцы в твоем городе разгромят базовую станцию мобильной связи ты что будешь делать, как на связи будешь?
И кстати по городскому не обязательно кудато звонить есть еще интернет, там правда скорость не ахти, максимум мегабит 20, и это еще зависит от качества самой линии связи. Но для некоторых нету альтернативы (провайдер еще не дошел и тд)
 показати весь коментар
 
в поликлинику, в городские всевозможные учреждения. Можно конечно и через мобилу позвонить, но тогда деньги со счета летят. А за стационарный платить было недорого. И иной раз он нужен. Хотя можно конечно и без него жить.
 показати весь коментар
 
Зачем в 21м веке городской телефон? У всех же мобилы. Хотя у меня тоже есть городской от укртелекума, на случай войны позвонить, по этому вопрос риторический Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 1158
 показати весь коментар
 
 
В них якась гарантія на випадок війни, проведіть краще польовий.
 показати весь коментар
 
Представляешь-провода надежней )
Их не возьмет глушилка и от сотовой вышки не зависит.....
 показати весь коментар
 
 
Если расхреначат здание укртелекома где происходит вся комутация, то и провода не спасут...
 показати весь коментар
 
 
"украли два кабеля связи. Из-за этого несколько поездов приходят с опозданием." І глушилка не потрібна
 показати весь коментар
 
А сколько незаконных пунктов приёмки металла закрыл за 5-ть лет по стране "эффективный" министр Аваков???
В итоге - шерше ля кабель.....
 показати весь коментар
 
 
О у нас в позапрошлом году тоже электрички пару дней не ездили, кто-то ночью украл 12 метров кабеля. Причем его в машину запихнуть не получится, такой кусочек во-первый по обьему в легковушку не влезет, во-вторых он весит пару сотен кг.... Зачем воруют, еще можно понять, там медь, но как именно воруют, не понимаю...
 показати весь коментар
 
 
Розвела держава гопоти в країні, а тепер кабелі пропадають і потяги запізнюються!
 показати весь коментар
 
Яка держава саме розвіла?
Гопота заполонила вулиці як ще совок не встиг здохнути, з тих пір такий "нарід" і маємо.
 показати весь коментар
 
потяг затримався на 1.5 години..
крадії вкрали не тільки сам кабель,
але і неймовірну кількість часу у людей..

з нашим паралельно стояло ще три потяги, які
були далеко не пусті
 показати весь коментар
 
Цыгане продолжают своё шествие по планете, странно, что рельсы оставили.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору