 Кілька потягів спізнюються через крадіжку кабелів під Києвом, - "Укрзалізниця"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт "Укрзалізниці".
"Зокрема, наразі затримуються в дорозі поїзди: № 11 Новоолексіївка – Київ на 50 хв. та № 103 Маріуполь – Київ на 2 год. Також із затримкою близько 2 годин вже прибули до місця призначення поїзди №9/10 Маріуполь – Київ, № 80 Дніпро – Київ", - сказано в повідомленні.
Крадіжку кабелів виявили минулої ночі. Залізничники звернулися в поліцію. На ділянці тривають відновлювальні роботи.
"Укрзалізниця" просить вибачення у пасажирів за незручності. Актуальний час прибуття поїздів можна уточнити на вокзалах та станціях.
"больше как ЗЕлебобам некому"
Чудо-ВаЩе
@compdemon
·
35 хв
"Простий нарід" (tm)
Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця"
И кстати по городскому не обязательно кудато звонить есть еще интернет, там правда скорость не ахти, максимум мегабит 20, и это еще зависит от качества самой линии связи. Но для некоторых нету альтернативы (провайдер еще не дошел и тд)
Их не возьмет глушилка и от сотовой вышки не зависит.....
В итоге - шерше ля кабель.....
Гопота заполонила вулиці як ще совок не встиг здохнути, з тих пір такий "нарід" і маємо.
крадії вкрали не тільки сам кабель,
але і неймовірну кількість часу у людей..
з нашим паралельно стояло ще три потяги, які
були далеко не пусті