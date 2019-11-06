 Головний білоруський держканал "Беларусь-1" покаже серіал "Слуга народу" із Зеленським

Про це повідомили в пресслужбі Белтелерадиокомпании, передає Цензор.НЕТ.
"Серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95", виходив на Україні з листопада 2015-го по березень 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Трисезонний комедійний серіал загальною тривалістю 9,5 години розповідає про те, як проста людина з народу, шкільний учитель Василь Голобородько, раптово стає президентом - завдяки випадковому відеоролику, викладеному в інтернеті його учнем.
"Слуга народу" є лауреатом міжнародних кінофестивалів у США, Німеччині, Україні, Південній Кореї.
Білоруські глядачі зможуть побачити серіал з понеділка по п'ятницю о 20:00. Перша серія вийде 11 листопада.
И спросила кроха:
Папа, ты, наверно, лох-
Выбрал скомороха!
БеларусыБелоруссы не знают, что такое выборы. Они их никогда не видели.
Пятница, 8 ноября
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21:10 Вечерний квартал (18+)
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«2 КАНАЛ Могилев»
https://tv.sb.by/july/2/2-kanal-mogilev/
Вторник, 02 июля
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11:00 "Вечерний Квартал 95"
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НА Украине?)) Автор, исправьте пжл
"Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года", - говорится в сообщении.Источник:https://censor.net.ua/n3158069
Вже виправили. Було на Украине.
поражение мозгов,жаждущих что придет добрый сцарь и все сделает за них.
Беларусы перед показом каждой серии демонстрируйте рекламу лапши, которую навешал зелюкам кацапский "голо-бародька".
Їде батько Махно із синочками.
Тобі не зрозуміти.
Новое всегда - хорошо забытое старое.