 Головний білоруський держканал "Беларусь-1" покаже серіал "Слуга народу" із Зеленським

Про це повідомили в пресслужбі Белтелерадиокомпании, передає Цензор.НЕТ.

"Серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95", виходив на Україні з листопада 2015-го по березень 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Трисезонний комедійний серіал загальною тривалістю 9,5 години розповідає про те, як проста людина з народу, шкільний учитель Василь Голобородько, раптово стає президентом - завдяки випадковому відеоролику, викладеному в інтернеті його учнем.

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"Слуга народу" є лауреатом міжнародних кінофестивалів у США, Німеччині, Україні, Південній Кореї.

Білоруські глядачі зможуть побачити серіал з понеділка по п'ятницю о 20:00. Перша серія вийде 11 листопада.