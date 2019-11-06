 Російській актрисі, яка виступала в окупованому Криму, заборонено в'їзд в Україну на 3 роки, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"В аеропорту "Бориспіль" серед пасажирів рейсу з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства. Нею виявилася громадянка РФ - актриса, яка прилетіла в Україну на зйомки. Однак з’ясувалося, що у 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів", - йдеться в повідомленні.
За порушення вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" актрисі заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.
"Загалом з початку року виявлено понад 5 тисяч фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій. За це порушення (за ст.204-2 КУпАП) складено 4 251 адмінпротокол", - зазначили в Держприкордонслужбі.
Крім того, за це правопорушення 1314 іноземцям відмовлено у перетинанні державного кордону, а стосовно майже 915 – прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну. Також від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 43 іноземці з числа діячів культури та мистецтва.
Не, ну если сказала бы что не знала и оназамир, то конечно наказывать не нужно, мы же миримся али как?
"нож" то не затупится? Или..... , ну, знае.те, как Каддафи (за)кончил? Тоже любил кого-то куда-то "пускать" то
корова сдохнетвсе будет хорошо
я не обязан быть таким как публика у Антиколорадоса в блоге, но и не обязан ничем - любить януковощей.
ты тут кричишь за кого-то одного, точно так же как и твои враги, но если сбоку посмотреть, то это два вида застоя, один - сразу взад, а другой - ни туда ни сюда.
и альтернативы нету, только там типо мол какие-то пиночеты, что вообще смешно получится то.
Я говорю - а **** наши к ним лезли и заразили правослабием то? "мирно", ага. Так и ответить надо бы - они ответку приносят и приносят, а мы получаем и получаем - "карма", сэр.
"зри в корень". никто просто так не получает горе, как правило.
вон, Бельгия, ее там чет в ПМВ немцы наказали. плачут бельгийцы, ну а то шо они сами в Конго творили.... =
"Мы говорим о том, что кацапня делала раньше и делает сейчас. Оккупировала часть территории суверенного государства, убила уже более 13000 людей, внесла несуществующий языковый конфликт да много чего и не перечислишь. Ну ладно затесался в кремль идиот это еще пол беды, но абсолютное большинство кацапни на мордоре его поддерживает и считает, что он сделал и делает правильно. Вот о чем я."
смотри в корень. наших князьков кто-то просил лезть туда?
ну так че ты возмущаешься то? гордись предками.
тогда - как раз наши дураки полезли туда и резали их, ну а теперь....
почти не бывает чтоб на паиньку ВНЕЗАПНО напал злой чикатила(по применению к народам)
но я про "карму" написал как пример - во что вылилось насаждение правослабия. они теперь тупо прикрываются чем? - общ. норот, общ. вера., общ. ысторыя.
если бы не лезли - было бы по-другому. наверное.
хотя, есть судьба, так что я даже не осуждаю шо наши туда лезли. ну вот - с Пушкиным, типо предсказание. сколько бы он еще высрал поэм, или что он там выблевывал то?
как-то так.
Я бы чет определил как что-то глобальное, ибо трампа Респ. партия не должна была допускать и на выстрел полевого ховитцера к власти, а оно во кака вышло та
Но у нас - ваще без партии тупо на высерах: я добрый, а они злые - вышел с ошеломительным рейтингом такой же деятель.
че-то как-то мне немного-то кажется(не перехерщусь - так как нормальный) шо это составляющая чего-то большего, все эти зели-трампы-микроны.
Старушка Меркель только держится, но на нее по-любому есть много чего у "кого надо", как говорят мышебратья то.
"карма" не слыхал?
Новость дня!
Бесфамильной актрисульке захотелось приехать в Украину. Так пустите её, нехай погуляет, украинцев посмотрит, себя покажет. Может известной станет. Если портнову можно, то почему ей нельзя? Где логика?