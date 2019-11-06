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 Російській актрисі, яка виступала в окупованому Криму, заборонено в'їзд в Україну на 3 роки, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба України на 3 роки заборонила в'їзд в країну російській актрисі, яка в 2018 році незаконно відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"В аеропорту "Бориспіль" серед пасажирів рейсу з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства. Нею виявилася громадянка РФ - актриса, яка прилетіла в Україну на зйомки. Однак з’ясувалося, що у 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів", - йдеться в повідомленні.

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За порушення вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" актрисі заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.

"Загалом з початку року виявлено понад 5 тисяч фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій. За це порушення (за ст.204-2 КУпАП) складено 4 251 адмінпротокол", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Крім того, за це правопорушення 1314 іноземцям відмовлено у перетинанні державного кордону, а стосовно майже 915 – прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну. Також від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 43 іноземці з числа діячів культури та мистецтва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158068
 
   
 Топ коментарі
 
А прізвище у цієї "актриси" є???
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лучше бы лет на 30, и отправить взад за счет РФ, но с бутылкой взаду.
Не, ну если сказала бы что не знала и оназамир, то конечно наказывать не нужно, мы же миримся али как?
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Ну так його треба було прямо в аеропорту до "стінки" поставити.
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лучше бы лет на 30, и отправить взад за счет РФ, но с бутылкой взаду.
Не, ну если сказала бы что не знала и оназамир, то конечно наказывать не нужно, мы же миримся али как?
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Козлов, с козлами не мирятся, козлов под нож нужно.
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Конечно, товарищ Олег Блохин, конечно.
"нож" то не затупится? Или..... Російській актрисі, яка виступала в окупованому Криму, заборонено в'їзд в Україну на 3 роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8166 , ну, знае.те, как Каддафи (за)кончил? Тоже любил кого-то куда-то "пускать" то
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Запомни, кацап, за то Шо твои сородичи натворили, думаю не одно поколение українців им это никогда не простит. Не даром же на тюрском слово кацап означает мясник, живодер.
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запомни, комментатор, если ты православный, так вот - если я не кацап и я атеист, то пусть у тебя корова сдохнет все будет хорошо
я не обязан быть таким как публика у Антиколорадоса в блоге, но и не обязан ничем - любить януковощей.
ты тут кричишь за кого-то одного, точно так же как и твои враги, но если сбоку посмотреть, то это два вида застоя, один - сразу взад, а другой - ни туда ни сюда.
и альтернативы нету, только там типо мол какие-то пиночеты, что вообще смешно получится то.
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Мы говорим о том, что кацапня делала раньше и делает сейчас. Оккупировала часть территории суверенного государства, убила уже более 13000 людей, внесла несуществующий языковый конфликт да много чего и не перечислишь. Ну ладно затесался в кремль идиот это еще пол беды, но абсолютное большинство кацапни на мордоре его поддерживает и считает, что он сделал и делает правильно. Вот о чем я.
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я вот и сегодня ответил, кто то стих высрал типо напали и т.д.
Я говорю - а **** наши к ним лезли и заразили правослабием то? "мирно", ага. Так и ответить надо бы - они ответку приносят и приносят, а мы получаем и получаем - "карма", сэр.
"зри в корень". никто просто так не получает горе, как правило.
вон, Бельгия, ее там чет в ПМВ немцы наказали. плачут бельгийцы, ну а то шо они сами в Конго творили.... = Російській актрисі, яка виступала в окупованому Криму, заборонено в'їзд в Україну на 3 роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 145
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Мы сейчас об Украине говорим? Прочтите еще раз, может хоть со второго раза дойдет.

"Мы говорим о том, что кацапня делала раньше и делает сейчас. Оккупировала часть территории суверенного государства, убила уже более 13000 людей, внесла несуществующий языковый конфликт да много чего и не перечислишь. Ну ладно затесался в кремль идиот это еще пол беды, но абсолютное большинство кацапни на мордоре его поддерживает и считает, что он сделал и делает правильно. Вот о чем я."
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я тебе российским по мониторе пишу:
смотри в корень. наших князьков кто-то просил лезть туда?
ну так че ты возмущаешься то? гордись предками.

тогда - как раз наши дураки полезли туда и резали их, ну а теперь.... Російській актрисі, яка виступала в окупованому Криму, заборонено в'їзд в Україну на 3 роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8670
почти не бывает чтоб на паиньку ВНЕЗАПНО напал злой чикатила(по применению к народам)
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Козлов, те события, которые ты описываешь были около двух тысяч лет назад. Тогда мир был совсем дургой. Тогда такого понятия как государство с территориями не существовало. Но мир и цивилизация постепенно пришли к выводу, что бы прекратить всякие бойни и кровопролития поделить территории, определить границы, сферы влияния и т.п. Сейчас на дворе 21 век, все давным давно поняли, что не территория определяет уровень жизни, а экономика, наука и пр. Только кацапня еще до сих пор этого не поняла. Везде где только может там и гадит. Не лезит ***** на Аляску, ссыкотно, а кусает тех кто послабее. Почти все государства бывшего совка укусила тварь. Вспомни сколько грязи лили на прибалтов. То ИзЬик уШШимляютЬ, то памятники рушат, то границу не так охраняют то еще что. Как только прибалты вступили в НАТО сразу интерес к ним и русскАИзЬичным пропал мгновенно. Это говорит о чем? О том, что кацап как дикарь призющий только силу.
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100%,
но я про "карму" написал как пример - во что вылилось насаждение правослабия. они теперь тупо прикрываются чем? - общ. норот, общ. вера., общ. ысторыя.
если бы не лезли - было бы по-другому. наверное.
хотя, есть судьба, так что я даже не осуждаю шо наши туда лезли. ну вот - с Пушкиным, типо предсказание. сколько бы он еще высрал поэм, или что он там выблевывал то?
как-то так.
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Так ты оказывается еще и философ... Тогда ты не кацап. Кацапы так глубоко мыслить не могут Російській актрисі, яка виступала в окупованому Криму, заборонено в'їзд в Україну на 3 роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5652
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А у нас тут такая клоунада шо чем ты объяснишь то?
Я бы чет определил как что-то глобальное, ибо трампа Респ. партия не должна была допускать и на выстрел полевого ховитцера к власти, а оно во кака вышло та Російській актрисі, яка виступала в окупованому Криму, заборонено в'їзд в Україну на 3 роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3772
Но у нас - ваще без партии тупо на высерах: я добрый, а они злые - вышел с ошеломительным рейтингом такой же деятель.
че-то как-то мне немного-то кажется(не перехерщусь - так как нормальный) шо это составляющая чего-то большего, все эти зели-трампы-микроны.
Старушка Меркель только держится, но на нее по-любому есть много чего у "кого надо", как говорят мышебратья то.
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По поводу ножа. Не бОись, не затупится. Начиная еще с древних кацапсячих царей. которые всегда хотели уничтожить Украину историю которой просто хотели украсть приписав себе. Только забывают кацапы, что когда в Киеве уже печатались книги то на месте где сейчас находится мААЦковский улус орды были дикие болота где квакалил лягушки, а дикие мокши охотились с рогатинами на медведей.
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я надеюсь это такой троллинг.... ооочень надеюсь. честно.
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Вероятно, фамилия этой актриски представляет из себя государственную тайну, такую, что называть ее нельзя.
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Фамилия её- таки забавная: Аброськина. Не шучу.
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Что-то на Миротворце нет Маргариты Аброськиной.
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Учитывая, что даже имя этой "народной акторки" не назвали, ее главная роль в озвучивании сцены в эпизоде, когда кацапы свинью кололи.
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А чому,власне,не сказали,хто це така? ЇЇ ім"я що - страшна державна таємниця? Зовсім вже запрацювались..
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Это что-то новенькое- видимо , чтобы не вносилось в Миротворец или еще куда Зеленский распорядился теперь не оглашать фамилии артистов-сепаратистов, они же наверняка несут чистое и светлое в массы, даже если выступают в Крыму и на Дамбассе...Наверное Сивохо подсказал...
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Если не пустили, то в базе Миротворца она уже присутствует наверняка.
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Без имён персонажей такая информация бессмысленна. Кто-то , где-то , что-то..
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Я думаю это больше претензии к редакторам Цензора.
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Ахтунг-ахтунг!
Новость дня!

Бесфамильной актрисульке захотелось приехать в Украину. Так пустите её, нехай погуляет, украинцев посмотрит, себя покажет. Может известной станет. Если портнову можно, то почему ей нельзя? Где логика?
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Может она в новых Сватах приехала сниматься?
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