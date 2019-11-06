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 Політика України
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Все про:держбюджет (256) Федоров Михайло (18) діджиталізація (9)

 Держбюджет-2020 не передбачає коштів на "державу в смартфоні", - Федоров

У проєкті Державного бюджету на 2020 рік не передбачені додаткові витрати на проведення цифровізації в Україні та впровадження проєкту "держава в смартфоні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На державу в смартфоні (додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових навичок та ін.) бюджет не закладено. Є 30,8 млн на підтримку поточних систем (сайти, сервери, шини), які працювали і раніше", - повідомив міністр.

За його словами, кошти на реалізацію цифрових проєктів уряду планують отримувати від міжнародних партнерів як технічну допомогу.

"У нашому напрямку, на цьому етапі розвитку країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталлізація - це ефективність, трансформація та, сподіваюсь, вплив на збільшення бюджету на 2021 рік", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Країна в смартфоні" вже працює, - Гройсман

Раніше Президент Володимир Зеленський розповів про плани зробити з України "державу в смартфоні", коли кожен громадянин за допомогою телефону зможе контролювати владу та її дії.

Як позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Федоров заявляв, що проєкт електронного уряду активно розвивається в Україні останні чотири роки, протягом яких було створено багато електронних сервісів. Він виступив за впровадження єдиної системи авторизації та ідентифікації для отримання онлайн-послуг.

Колишній перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів 31 травня заявляв, що в Україні онлайн надають 125 публічних послуг.

Держбюджет-2020 не передбачає коштів на державу в смартфоні, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158066
 
   
 Топ коментарі
 
Чергове бла-бла від криворізького брехуна. Госбюджет-2020 не предусматривает средств на "государство в смартфоне", - Федоров - Цензор.НЕТ 4474
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Ой. У вас экономічний прорив порвався.
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Блин, как же так, что же теперь будет? А производители смартфонов так этого ждали...
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Олигархов ведь уже нет? Надеюсь законодательная инициатива в каждый сельсовет увидит свет? А то народ начинает что то подозревать, "сватов" смотреть не хочет...
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Стая недоумков, в которой нет ни единого человека, который в своей биографии руководил бы коллективом более 50 человек. Не усвоив науку "Теория государства и права", твой уровень -начальник ЖЭКа. Мы живем в эпохе под названием "революция быдла".
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А быдло нужно макать мордой в дерьмо, и как можно чаще, что и происходит на пост совковом пространстве последние 28 лет. Прибалты вовремя проскочили...
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Це теж була "шютка". Але нає..., вибачте, обман у тому, що це була також передвиборна фішка, на яку купили я певна кількість виборців. Ось такі вони, "Слуги Народу", "шютники", одним словом. У всьому. Нарід мав би дико сміятися і веселитися. Щось не чути.
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Дальше смешнее...
...В компании «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из России, поскольку не могут ограничить импорт. Об этом заявил руководитель департамента развития рынка электроэнергии «Укрэнерго» Никита Вишневский, сообщает "Главком"....
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Мало того, как этого ждали зЕбилы всех уровней умственного развития!
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"Государство в смартофоне" везут по "европейским дорогам с 1 ноября" Госбюджет-2020 не предусматривает средств на "государство в смартфоне", - Федоров - Цензор.НЕТ 3559
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Ось так - держава так і вмерла в смартфоні!!! А лапша на вухах "хохлів" продовжує висіти!!!
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Чергове бла-бла від криворізького брехуна. Госбюджет-2020 не предусматривает средств на "государство в смартфоне", - Федоров - Цензор.НЕТ 4474
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"держава в смартфоне" отменяется. для "мечтателей" будет ЗЕ в телевизоре - достаточно.
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Ну после вранья про понижение тарифов борьбу с олигархами и монополиями еще одно вранье большой погоды уже не сделает!
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задачка из учебника по математике для юных журналистов:
у Миши было 2 яблока. порох украл у миши 4 яблока.
вопрос: какая теперь у Миши собака?
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Вон Скоморох приказал разработать приложения для справок и пенсий. А тут "не предусмотрено". Так на кой ляд и кому нужна такая трансформация? Лучше закройте свою лавочку, пропадите, а сэкономленные средства отправьте в фонд или агенство энергоэффективности. Глядишь пара-тройка ОСББ поменяет трубы или залатают крыши. Все проку больше.
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Надо в смартфонах больше леди делать а не государства.
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Ой. У вас экономічний прорив порвався.
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Неправда. Ещё можно "Сватов" смотреть. Или "Слугу народа".
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Какие средства с бюджетв,все что сам закинул на пополнение вот тебе и мир и страна в смартфоне,они ведь пошутили
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государство в смартфоне, перемирие-темы далёкие от похабщины 95-го квартала и потому для Зеленского не постижимые.Его тема-это "Мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий."
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скорочуються борги - так вони і так скорочувались, недоумку
немає підвищення податків - так його і не було, недоумку
витрати на чиновницький апарат - 10% - це про регіональних чиновників, не про центральний апарат, недоумку
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Тільки зебіли можуть дивуватися цій новині.
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А хіба замовлення повій через телефон депутатами в Верховній Раді не є "державою в смартфоні"?
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Всяких бачив , але такого відвертого брехуна і недоумка на посаді "приЗєдєнта" бачу уперше . Хтось знає чи та зелена шмаркля взагалі-то колись адекватною була чи це сцикливе недорозуміння є лише "голограма" на упаковці для преЗєрвативів ? 😕
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Діджиталізатори х...ви.Збираються бюджет рятувати,продаючи стратегічні підприємства і відкриваючи казино.
А тим часом :В "Укрэнерго" признали, что отключают электростанции из-за импорта электроэнергии из России Руководитель департамента развития рынка электроэнергии "Укрэнерго" Никита Вишневский заявил, что на данный момент законодательством не предусмотрена возможность ограничения импорта электроэнергии по действующим договорам.
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Фьодоров- куратор десятків тисяч зелеботів, значна частина котрих-росіяни. Подейкують, грошики капали напряму з Кремля.
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"Госбюджет-2020 не предусматривает средств на "государство в смартфоне", - Федоров" - а я думал, что мне смартфон выдадут бесплатно.
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вместо государства в смартфоне лапша зелебобы
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Ну так скоротіть міністерства та управління ось вам і будуть гроші.
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