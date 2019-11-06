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 Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, глава держави підписав Указ №808/2019 "Про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів".

Указ Президента опубліковано сьогодні, 6 листопада.

Згідно з текстом Указу, Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна входить до списку "частково вільних країн" у рейтингу "Свобода в мережі", - Freedom House

Так, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, Президент постановив:

  1. Утворити Раду з питань свободи слова та захисту журналістів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
  2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів;

персональний склад Ради з питань свободи слова та захисту журналістів.

  1. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 23 лютого 2016 року № 61 "Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова";

Указ Президента України від 12 грудня 2016 року № 552 "Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова";

Указ Президента України від 15 грудня 2017 року № 421 "Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Також читайте: "Я працюю журналістом": Портнова зробили співробітником на каналі Медведчука, видавши йому редакційне завдання. ДОКУМЕНТ

До складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів увійшли:

МІСЬКИЙ Вадим Васильович — громадський діяч, секретар Ради (за згодою)

БУРМАГІН Олександр Олександрович — юрист (за згодою)

ВЛАЩЕНКО Наталія Вікторівна — журналіст, продюсер (за згодою)

ГОРОДЕЦЬКА Ірина Олегівна — юрист (за згодою)

ГУМЕНЮК Наталія Петрівна — журналіст (за згодою)

ДУЦИК Діана Ростиславівна — громадський діяч (за згодою)

ЄЛІЗАРОВ Павло Олександрович — продюсер (за згодою)

КРЕЧЕТОВ Максим Геннадійович — журналіст (за згодою)

ЛЕБЕДЄВА Тетяна Яківна — громадський діяч (за згодою)

ОСТАПА Світлана Віталіївна — журналіст, редактор (за згодою)

ПИСАНКО Людмила Олександрівна — редактор (за згодою)

ПОПОВА Тетяна Валеріївна — громадський діяч (за згодою)

TOMІЛEHKO Сергій Антонович — громадський діяч, журналіст (за згодою)

ШЕВЧЕНКО Тарас Сергійович — юрист, громадський діяч (за згодою)

ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович — громадський діяч (за згодою).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини

Як повідомлялося раніше, за п'ять років окупації Криму правозахисники зафіксували понад 300 випадків нападів, тортур, затримань та інших форм тиску на журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158064
 
 
 Топ коментарі
 
а во главе Совета поставит Мендель Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов - Цензор.НЕТ 1734
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видно именно наоборот )))
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Це точно! Навіть «правозахисник» Андрій Портянка при ЗЄмоніці став журналістом, а при Пороху такого не було.
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По Зеленскому хорошо видно, что все 5 лет Порошенко занимался чем угодно, но только не своими прямыми обязанностями.
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Це точно! Навіть «правозахисник» Андрій Портянка при ЗЄмоніці став журналістом, а при Пороху такого не було.
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а во главе Совета поставит Мендель Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов - Цензор.НЕТ 1734
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не . с защитой журналистов только цепная овчарка Зельца справится . у нее и опыт есть . он как Андрушко защищать кидалась
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вам треба обісрати у будь-якому випадку, я так розумію.
Секретар - Вадим Міський
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бужанський. Він фахівець з вівчарства Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов - Цензор.НЕТ 2034
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А это коснется цензора?
Или цензура здесь будет процветать?
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как был отстойником таджиков-авторов с нескладухами названий Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів - Цензор.НЕТ 2570
ну и конечно порохоботских 5 копов и али хасанов ))
да забыл исландий ещё ))
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пихуй .... на этого янелоха и его дебильные "советы"....
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ты молодец - новость для свиноботов топчиковая - они учатся любить своего боха ))
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Мне нравиться как Зеленский каждый день коррупцию душит, ДУШИЛИ - ДУШИЛИ ,ДУШИЛИ- ДУШУЛИ аж две пачки маргарина в мыле
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Вот и славно. Теперь после получения корочки "корреспондент" Портнов будет надежно защищен! И самое смешное - вчера!!!
"Я работаю журналистом": Портнова сделали сотрудником на канале Медведчука, выдав ему редакционное задание.
https://censor.net.ua/news/3158009/ya_rabotayu_jurnalistom_portnova_sdelali_sotrudnikom_na_kanale_medvedchuka_vydav_emu_redaktsionnoe_zadanie
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а как там пеце-песики - им купили новые ошейнички? Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів - Цензор.НЕТ 7797 Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів - Цензор.НЕТ 7797 Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів - Цензор.НЕТ 7797 Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів - Цензор.НЕТ 7797
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Так а Соня Кошкіна де,як тролити,так всі гаразд
Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов - Цензор.НЕТ 4353
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а навіщо вони скидають переписку преза в мережу ? якась фігня..
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шо так петепесики перевозбудились от выбитых зубов? овоща вспоминают ))
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А якби заголовок звучав : "Зеленський ліквідував Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова"(що є правдою) ,новина набула б пікантного змісту.
Фактично знову відбувся фокус з перейменуванням .типу АПУ в ОПУ. І мета зрозуміла. Для контролю над бидлом,необхідний контроль над ЗМІ.
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не згоден, секретар ради - Вадим Міський - це авторитетна і порядна людина
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и руководить советом назначил портного )))))
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Не знаю обо всех в новосозданном Зе-органе, нужно искать информацию, но
Татьяна Попова и Сергей Томиленко еще те кадры, горой встанут на защиту "журналистов" Ньюсваньки, медведчуковских и лично "журналиста"-Портнова.
Этим они занимались предыдущие 5 лет.

Что связывает главу НСЖУ Сергея Томиленко со «Страной.ua».



https://detector.media/blogs/article/135910/2018-03-23-chto-svyazyvaet-glavu-nszhu-sergeya-tomilenko-so-stranoiua/



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проте тут є Міський, Гуменюк, Остапа... це шановані люди у журналістиці
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Гуменюк це та, колега якої по Хробацькому Станко писала про таємні тюрми СБУ.
Вже знайшлі ці тюрми?
Що з приводу цих гучних заяв колеги писала сама Гуменюк?
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Подекуди треба захищати і від журналістів.
Наприклад від 112 та ньзвана.
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Чому ж *порхатий свин * робив гешефти з мертвячуком ? ...П*ять років було !
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Коллеги, этот совет просто обязана возглавить та дама в окружении президента Зеленского, которая всех отталкивает от него, чтобы не мешали ему думать....
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Специально для защиты портнова....оно же теперь журналист...с ксивой...
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Не хватает в списке Пиховшека, Соловьева и Скабеевой.
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Журналиста Портнова будут защищать?
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