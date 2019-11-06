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 Брюссель - Києву: Швидкість реформ має йти пліч-о-пліч з інклюзивним законодавчим процесом

В ЄС заявили, що швидкість і ефективність реформ повинні супроводжуватися інклюзивним законодавчим процесом.

Про це йдеться в повідомленні Європейської служби зовнішніх дій за результатами 5-ї зустрічі Комітету асоціації Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Це була перша зустріч Комітету від часу президентських і парламентських виборів цього року.

"ЄС привітав оновлене та амбітне прагнення до реформ в Україні, яке відображає очікування українських громадян, зокрема у сферах верховенства права та боротьби проти корупції, а щодо економічних питань, які мають прямий вплив на щоденне життя в Україні, Євросоюз визнав очікування досягти швидких результатів; однак нагадав, що швидкість та ефективність повинні йти пліч-о-пліч з інклюзивним законодавчим процесом", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що ЄС привітав значний прогрес, якого було досягнуто протягом останніх місяців у багатьох сферах.

"ЄС особливо підкреслив важливість прогресу у здійсненні судової реформи, а також реформи прокуратури та Служби безпеки", - сказано у заяві.

В ході засідання Комітету Київ і Брюссель обговорили виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС і підготовку до Ради асоціації, яка має відбутися в найближчі місяці. Делегації очолювали віцепрем'єр України Дмитро Кулеба та заступник керуючого директора Зовнішньої дипломатичної служби ЄС по Європі та Центральній Азії Люк Девінь.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158061
 
 
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Правильные указівки, туда куда мы идем, не дурні сидять
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Сообщается, что ЕС приветствовал значительный прогресс, достигнутый в последние месяцы во многих сферах. . . Источник: https://censor.net.ua/n3158061

Кокой кокой - прогресс ,, в КАКИХ схвэрах Брюссель - Києву: Швидкість реформ має йти пліч-о-пліч з інклюзивним законодавчим процесом - Цензор.НЕТ 9680 .?? Ну ка , поподробней пжалуйста ..

Эй , в Брюсселе , шо вы там курите ..? Вы точно о новой украинской владе это говорите ?
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Щось понаприймали... але чи дієздатне воно ?
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Киев - Брюсселю: Скорость вашей закупки углеводородов у террористов превысила все абсолютные скорости во вселенной.
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