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 Політика України, Економіка
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Все про:перевезення (196) Польща (1979) Криклій (37)

 Українські перевізники отримають додаткові 5 тис. дозволів на автомобільні вантажні перевезення товарів до Польщі, - Криклій

Міністерство інфраструктури України домовилося з польським урядом про видачу українським перевізникам додаткових 5000 дозволів на здійснення перевезень товарів до Польщі у листопаді 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook сповідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"У листопаді для стабілізації ситуації українські перевізники додатково отримають 5 000 польських дозволів та 10 000 дозволів з попереднього обміну дозволами на 2020 рік для використання в 2019 році. Обмін дозволами будемо проводити виключно на дзеркальних умовах", - повідомив Криклій.

Він зазначив, що переговори з Польщею про врегулювання ситуації з дозволами на здійснення перевезень тривають.

"Попередній обміну дозволів на 2020 рік поки погоджено на рівні 2019 року - 160 000. Я наполягав і наполягатиму над встановленням квоти на рівні 200 000. Наступна зустріч з Міністром інфраструктури Республіка Польща - наприкінці листопада. Будемо тиснути далі та інформувати вас", - додав Криклій.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук телефоном обговорив з прем'єр-міністром Польщі Моравецьким автомобільні вантажні перевезення.

Українські перевізники отримають додаткові 5 тис. дозволів на автомобільні вантажні перевезення товарів до Польщі, - Криклій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158060
 
 
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Чомусь тут не всім подобається польська мова. Навіть ввічливі слова.
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Наших лоховозов скоро в Польше бить будут, за их расценки)
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додаткові дозволи...з 2020 року.....
стоять від вересня...на слідуючий рік стануть з літа...
рєшали курво...
і ще подають як здобуток...
ну то для зеботів мабуть Українські перевізники отримають додаткові 5 тис. дозволів на автомобільні вантажні перевезення товарів до Польщі, - Криклій - Цензор.НЕТ 2305
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