 Україна й Азербайджан активізують двосторонню співпрацю на всіх напрямах взаємного інтересу, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорили графік візитів на найвищому та високому рівнях, а також питання взаємної підтримки у рамках міжнародних організацій. Міністри підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому поглибленні всеохоплюючого двостороннього співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі з обох сторін було підтверджено тверду та беззаперечну взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Також читайте: Баку готовий розширити військову співпрацю з Києвом, - міністр оборони Азербайджану