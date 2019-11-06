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 Політика України
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Все про:Азербайджан (109) МЗС (1941) Пристайко (239)

 Україна й Азербайджан активізують двосторонню співпрацю на всіх напрямах взаємного інтересу, - МЗС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і глава МЗС Азербайджану Ельмар Мамед'яров на зустрічі в Стокгольмі обговорили перспективні напрямки співпраці в політичній, торговельно-економічній, енергетичній та інших сферах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорили графік візитів на найвищому та високому рівнях, а також питання взаємної підтримки у рамках міжнародних організацій. Міністри підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому поглибленні всеохоплюючого двостороннього співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі з обох сторін було підтверджено тверду та беззаперечну взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Також читайте: Баку готовий розширити військову співпрацю з Києвом, - міністр оборони Азербайджану

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158056
 
 
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купляють водафон.
треба нового оператора шукати.
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Как Лукашенко бегают по перифериям бывшего СССР...
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Не Україна і Польща не Україна і Угорщина чи Чехія про Німеччину чи Австрію промовчу - а Україна і Азербайджан! Хай живе і процвітає СОВОК!!!
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бензин сокар набагато крще сраного вога, йзери вміють товари втюхувати
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Вот Украине как раз пришло время вмешаться в карабах, своих проблем уже нет Украина и Азербайджан активизируют двустороннее сотрудничество по всем направлениям взаимного интереса, - МИД - Цензор.НЕТ 7367
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