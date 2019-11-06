 Україна й Азербайджан активізують двосторонню співпрацю на всіх напрямах взаємного інтересу, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Глави зовнішньополітичних відомств обговорили графік візитів на найвищому та високому рівнях, а також питання взаємної підтримки у рамках міжнародних організацій. Міністри підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому поглибленні всеохоплюючого двостороннього співробітництва", - йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі з обох сторін було підтверджено тверду та беззаперечну взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів.
треба нового оператора шукати.