 Кабмін планує провести перепис населення впродовж листопада та грудня 2020 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу омбудсмена України в Facebook.

"В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення Всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться в листопаді-грудні наступного року", - повідомив офіс.

Як повідомляється, нещодавно відбулася робоча зустріч представника уповноваженого у сфері захисту персональних даних Миколи Смука з представниками Держслужби статистики. Під час зустрічі сторони узгодили терміни проведення перепису.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Держстаті, - Дубілет