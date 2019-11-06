 Кабмін планує провести перепис населення впродовж листопада та грудня 2020 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу омбудсмена України в Facebook.
"В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення Всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться в листопаді-грудні наступного року", - повідомив офіс.
Як повідомляється, нещодавно відбулася робоча зустріч представника уповноваженого у сфері захисту персональних даних Миколи Смука з представниками Держслужби статистики. Під час зустрічі сторони узгодили терміни проведення перепису.
Если к тому времени еще будет, кого переписывать