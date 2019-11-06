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 Кабмін планує провести перепис населення впродовж листопада та грудня 2020 року

Кабінет Міністрів України узгодив терміни проведення Всеукраїнського перепису населення, призначивши його на листопад і грудень 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу омбудсмена України в Facebook.

"В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення Всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться в листопаді-грудні наступного року", - повідомив офіс.

Як повідомляється, нещодавно відбулася робоча зустріч представника уповноваженого у сфері захисту персональних даних Миколи Смука з представниками Держслужби статистики. Під час зустрічі сторони узгодили терміни проведення перепису.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158054
 
 
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можете ставити мінус два. на той час мене уже в цьому раю не буде остаточно
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Слава Україні!!!Може і Порося в Україні вже не буде,як Луцика з його відьмою))
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В Лугандоні вже переписали,ось тільки результати будуть через рік.
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Если вдруг выяснится, что нас уже меньше 20 млн., вот смеху то будет!
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Из них 11 млн пенсов и 6 млн несовершеннолетних).
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Пенсию выделяют 12 млн, учителей 500 тыс, учеников школ 4 млн, детей дошкольного возраста 2 млн = 18,5 млн.
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Перепись проведут с помощью РРО Кабмін планує провести перепис населення впродовж листопада та грудня 2020 року - Цензор.НЕТ 2383
Если к тому времени еще будет, кого переписывать Кабмін планує провести перепис населення впродовж листопада та грудня 2020 року - Цензор.НЕТ 2715
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спешка, нужно пилить бабло , пока при власти
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