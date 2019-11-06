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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Кличко (751) Філатов (230)

 Кличко підтримав Філатова в питанні термінового вирішення проблеми "втоми" житлового фонду в Україні

Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці підтримав колегу з Дніпра Бориса Філатова в питанні термінового вирішення проблеми критичної зношеності житлового фонду в Україні

Кличко підтримав Філатова в питанні термінового вирішення проблеми втоми житлового фонду в Україні 01

Про це передає кореспондент "НМ".

Нагадаємо, що мер Дніпра, коментуючи комунальну аварію в Києві, а також весь негатив, вилитий на київського градоначальника, заявив, що в усіх українських містах є глобальні проблеми з інфраструктурою. І в будь-який момент подібна аварія може повторитися і в Одесі, і в Дніпрі.

Кличко підтримав Філатова в питанні термінового вирішення проблеми втоми житлового фонду в Україні 02

"У Києві прорвало "семисотку". Напірний колектор.

Завтра може "втомитися" Дніпро.

Чесно.

З колектором в 1200...

Післязавтра Одеса.

Ви хіба не в курсі, які проблеми в Південній Пальмірі з дамбою?" - зазначив Філатов.

Кличко підтримав Філатова в питанні термінового вирішення проблеми втоми житлового фонду в Україні 03

Міський голова Дніпра вчергове заявив, що потрібно ухвалити Муніципальний Кодекс і розділити повноваження місцевого самоврядування та центральної влади.

"Уже чотири роки, кожен Божий день, я кричу хоч Петі, хоч Вові, що житловий фонд зношений на 80 відсотків.

Що критична інфраструктура зношена критично.

Що обвал під'їзду в Дрогобичі - це тільки початок.

Чотири роки я кричу в порожнечу...

А у відповідь Кабмін хоче пограбувати місцеве самоврядування наступного року на 160 мільярдів гривень", - зазначив Борис Філатов.

У відповідь на пост дніпровського колеги Віталій Кличко написав:

"Серйозність і масштаб викликів розуміють ті, хто щодня їх долає. Особливо після того, як оновленням інфраструктури не займалися десятки років. У всіх містах України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158052
 
 
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зараз понабігають зелені і будуть волати, що це лишень проблема мерів.
цих двох вони не *******, бо їх не шанує ЗЕ, а чому ЗЕ їх не шанує - питайте в Бені.
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Задля справедливості: а чому мене, скажімо, _-_-_- нина мають хвилювати комунальні проблеми Києва? Київ має свій бюджет. Мало? Введіть місцевий податок. Чи т.зв. "картками_киянина" заліпіть прорвані труби Кличко підтримав Філатова в питанні термінового вирішення проблеми "втоми" житлового фонду в Україні - Цензор.НЕТ 9773
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спадок совка є в кожному місті
не думайте, що вас це якось омине.
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Мене це не минає. І я вирішую свої проблеми сам. Своїм коштом.
А якщо ви хочете ліквідувати спадок совка, то вкладайте гроші не в смартфони, розваги, дорогі авто, а в міську інфраструктуру та свій будинок. Чи ви хочете, щоб це робилося коштом держбюджету?
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Мова не лише про будинок, а про всі підведені комунікації.
На рахунок вкладів у спільне... тут ми більше схожі на арабів - на вулицях бардель, убогість, а хати за заборами в золоті та парчі. Поки ніхто не збирається себе обмежувати в купівлі телефонів та автівок задля благоустрію в підйїзді.
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Ksenia VB "Спадок совка"... Це спадок, майже 30 років, безгосподарності, та розграбування країни.
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Педалик не ответил на важный вопрос - почему в Конче ничего не стареет Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы "усталости" жилого фонда в Украине - Цензор.НЕТ 8975
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"Серьезность и масштаб вызовов понимают те, кто ежедневно их преодолевает"
Прямо как Йода из звездных воен написал Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы "усталости" жилого фонда в Украине - Цензор.НЕТ 1876 Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы "усталости" жилого фонда в Украине - Цензор.НЕТ 6728
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Сегодня старый жилой фонд не все могут обновить. Вернее обновить может каждый, не все могут это делать. Чтобы обновить жилой фонд, его нужно построить.Для того чтобы построить, нужны строительные материалы.Поэтому существует бюджет города Киева. И вот те, кто всё это затевает, я имею. ввиду смещение меня с должности, я вас предупреждаю - вы доиграетесь в завтрашнем дне.
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Але навіть їм не до снаги побороти дебіла Vlad bond. Цей набагато дебільніший Кличко підтримав Філатова в питанні термінового вирішення проблеми "втоми" житлового фонду в Україні - Цензор.НЕТ 4285
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педалику следует фирташа и джулианни с его двумя кренделями подтянуть для солидности
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