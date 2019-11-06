 Кличко підтримав Філатова в питанні термінового вирішення проблеми "втоми" житлового фонду в Україні

Про це передає кореспондент "НМ".
Нагадаємо, що мер Дніпра, коментуючи комунальну аварію в Києві, а також весь негатив, вилитий на київського градоначальника, заявив, що в усіх українських містах є глобальні проблеми з інфраструктурою. І в будь-який момент подібна аварія може повторитися і в Одесі, і в Дніпрі.
"У Києві прорвало "семисотку". Напірний колектор.
Завтра може "втомитися" Дніпро.
Чесно.
З колектором в 1200...
Післязавтра Одеса.
Ви хіба не в курсі, які проблеми в Південній Пальмірі з дамбою?" - зазначив Філатов.
Міський голова Дніпра вчергове заявив, що потрібно ухвалити Муніципальний Кодекс і розділити повноваження місцевого самоврядування та центральної влади.
"Уже чотири роки, кожен Божий день, я кричу хоч Петі, хоч Вові, що житловий фонд зношений на 80 відсотків.
Що критична інфраструктура зношена критично.
Що обвал під'їзду в Дрогобичі - це тільки початок.
Чотири роки я кричу в порожнечу...
А у відповідь Кабмін хоче пограбувати місцеве самоврядування наступного року на 160 мільярдів гривень", - зазначив Борис Філатов.
У відповідь на пост дніпровського колеги Віталій Кличко написав:
"Серйозність і масштаб викликів розуміють ті, хто щодня їх долає. Особливо після того, як оновленням інфраструктури не займалися десятки років. У всіх містах України".
цих двох вони не *******, бо їх не шанує ЗЕ, а чому ЗЕ їх не шанує - питайте в Бені.
не думайте, що вас це якось омине.
А якщо ви хочете ліквідувати спадок совка, то вкладайте гроші не в смартфони, розваги, дорогі авто, а в міську інфраструктуру та свій будинок. Чи ви хочете, щоб це робилося коштом держбюджету?
На рахунок вкладів у спільне... тут ми більше схожі на арабів - на вулицях бардель, убогість, а хати за заборами в золоті та парчі. Поки ніхто не збирається себе обмежувати в купівлі телефонів та автівок задля благоустрію в підйїзді.
Прямо как Йода из звездных воен написал