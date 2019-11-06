 Помпео і Меркель можуть обговорити ситуацію на Донбасі під час зустрічі, - Держдепартамент США

Про це повідомив високопоставлений чиновник Державного департаменту США під час телефонної пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми постійно говоримо про Україну з нашими німецькими колегами. Очевидно, ми й надалі підтверджуватимемо непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також будь-якому новому імпульсу для досягнення миру на сході України", - зазначив американський дипломат.
Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать взаємодіяти зі союзниками й партнерами, щоб "зберігати тиск на Росію" та змусити її виконати свої зобов'язання стосовно Мінських угод. Крім того, зауважив представник Держдепу, США хотіли би бачити цілковите відновлення суверенітету України.
"Це може бути однією з тем на переговорах (Помпео й Меркель. – Ред.), враховуючи певні кроки, зроблені впродовж останніх тижнів, зокрема, з боку президента Зеленського", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.