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 Помпео і Меркель можуть обговорити ситуацію на Донбасі під час зустрічі, - Держдепартамент США

Ситуація на Донбасі може стати однією з тем переговорів Ангели Меркель і Майка Помпео, який у середу починає офіційний візит до Німеччини.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Державного департаменту США під час телефонної пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми постійно говоримо про Україну з нашими німецькими колегами. Очевидно, ми й надалі підтверджуватимемо непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також будь-якому новому імпульсу для досягнення миру на сході України", - зазначив американський дипломат.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать взаємодіяти зі союзниками й партнерами, щоб "зберігати тиск на Росію" та змусити її виконати свої зобов'язання стосовно Мінських угод. Крім того, зауважив представник Держдепу, США хотіли би бачити цілковите відновлення суверенітету України.

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"Це може бути однією з тем на переговорах (Помпео й Меркель. – Ред.), враховуючи певні кроки, зроблені впродовж останніх тижнів, зокрема, з боку президента Зеленського", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158051
 
 
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Дык рябошляпку туда как бы не приглашали Помпео і Меркель можуть обговорити ситуацію на Донбасі під час зустрічі, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6770
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Могут обсудить, но предпочтут вмазать по пиву
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Та краще б розмістили б парочку своїх військових баз в Харківській та Сумській областях...
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ПисТіти не мішки носити! Стільки років тільки язиками плещуть і нордстрім будують!
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Без Порошенко не обсуждали. ЗенеЛоху только сообщат решение. Может быть.
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Это точно. Всем плевать было, пока Порошенко не напоминал.
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Обычно,перед такими встречами звонили пороху,узнать его позицию. Зенелоху не нужно.
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