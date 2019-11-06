 Помпео і Меркель можуть обговорити ситуацію на Донбасі під час зустрічі, - Держдепартамент США

Про це повідомив високопоставлений чиновник Державного департаменту США під час телефонної пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми постійно говоримо про Україну з нашими німецькими колегами. Очевидно, ми й надалі підтверджуватимемо непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також будь-якому новому імпульсу для досягнення миру на сході України", - зазначив американський дипломат.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать взаємодіяти зі союзниками й партнерами, щоб "зберігати тиск на Росію" та змусити її виконати свої зобов'язання стосовно Мінських угод. Крім того, зауважив представник Держдепу, США хотіли би бачити цілковите відновлення суверенітету України.

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"Це може бути однією з тем на переговорах (Помпео й Меркель. – Ред.), враховуючи певні кроки, зроблені впродовж останніх тижнів, зокрема, з боку президента Зеленського", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.