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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міноборони (2904) Бронежилет (14) закупівлі (150)

 Міноборони надасть всебічну допомогу в справі про закупівлю неякісних бронежилетів

Міноборони зацікавлене в проведенні об'єктивного і неупередженого слідства у справі про закупівлю бронежилетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У зв’язку з повідомленням Генеральною прокуратурою України підозри посадовцям Міністерства оборони України щодо можливих порушень, здійснених ними під час закупівлі індивідуальних засобів бронезахисту, оборонне відомство повідомляє, що надасть всебічну допомогу слідству з метою встановлення істини у цій справі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках боротьби з корупцією, Міноборони проводить жорстку кадрову політику для очищення лав Збройних Сил України від осіб, схильних до зловживання службовим становищем і отримання неправомірних винагород і хабарів.

Читайте також: Чиновникам Міноборони генерал-майору Марченку, Капінус, Почтаренку, Саковцю і Комирянському оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів, - джерело

"Нетерпимість до корупції є однією з головних цінностей і пріоритетом роботи нової команди Міністерства оборони України. Разом з тим зазначаємо, що відповідно до законодавства України, ніхто не може вважатися винним у скоєнні злочину, доки його вину не буде доведено в суді", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3158000

Вчора, директор ДБР Роман Труба повідомив, що п'ятьом топчиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158050
 
 
 Топ коментарі
 
Цитата із сьогоднішньої статті головреда цензора :"Под давлением всесильного в МО советника Порошенко Юрия Бирюкова такую дурость сотворили, чтобы обеспечить ручной и единоличный контроль госзакупок. И безвольный Муженко отдал такую важную функцию ВСУ в ГУРСМО. А на руководство ГУРСМО Бирюков добился назначения своего друга Марченко."
Источник: https://censor.net.ua/r3158025

Прикривати потрібно бірюкова , і чим швидше - тим краще..
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На сколько помню, экспертиза тогда была некачественной и на какую теперь экспертизу опираются - вопрос... Может на экспертизу Портнова?
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Тут не це головне. Кажуть, що зараз припинено закупівлю бронежилетів узагалі. Відповідно, на фронт їх не постачають. Чи не в цьому причина?
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А тих, хто виготовляв неякісні броніки не будуть судити ?
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Давайте сначала узнаем результаты технической экспертизы, а не экспертизы политической целесообразности...
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так що ж виходить, справу відкрили, а на якість ще не перевірили ?
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На сколько помню, экспертиза тогда была некачественной и на какую теперь экспертизу опираются - вопрос... Может на экспертизу Портнова?
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Ведь можно пластины в США закупать,а чехол самим производить.
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"..., что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже ста..."
Источник:https://censor.net.ua/n3158050

Ванга рассказал об убытке или это утверждение-мантра?

Они только подозреваются в нанесении убытка, а то будет опять пшик, как с "вором и мародёром"...
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какое же может быть большее содействие, чем сама состоявшаяся закупка?
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Цитата із сьогоднішньої статті головреда цензора :"Под давлением всесильного в МО советника Порошенко Юрия Бирюкова такую дурость сотворили, чтобы обеспечить ручной и единоличный контроль госзакупок. И безвольный Муженко отдал такую важную функцию ВСУ в ГУРСМО. А на руководство ГУРСМО Бирюков добился назначения своего друга Марченко."
Источник: https://censor.net.ua/r3158025

Прикривати потрібно бірюкова , і чим швидше - тим краще..
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всех закупщиков одеть в бронежилеты и с автоматом проверить их качество
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МОУ опровергло, но функционал переопределило. А то привыкли прикрываться гошками.

Министр обороны Андрей Загороднюк в комментарии Цензор.НЕТ заявил:
"Функция контроля качества уже отсоединена от ГУРСМО. Юридически это уже две разные структуры. В ближайшее время мы заменим руководителей подразделения по контролю качества, чтобы это были абсолютно независимые люди. Сейчас мы интервьюируем новых руководителей". Источник: https://censor.net.ua/r3158025Был шанс у Украины сделать рывок в 2014 году, и места рабочие создать, и военную промышленность загрузить по полной, но шоколадник решил по другому слить Украину .
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да сейчас загрузили как и дороги при зеле Міноборони надасть всебічну допомогу в справі про закупівлю неякісних бронежилетів - Цензор.НЕТ 1545
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А я вспоминаю случай , когда депутат от "Батькивщиньі" Соболев прямо на заседании Радьі продемонстрировал бронепластину , пробитую насквозь , после отстрела ее бойцами АТО. Бьіло єто года четьіре назад , факт некачественной бронестали заболтали, а зря !
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Та помнят его Форма новая и хорошая и дарит Юлин поц дубок стекляху на тер бат Міноборони надасть всебічну допомогу в справі про закупівлю неякісних бронежилетів - Цензор.НЕТ 8462
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Бирюков , не маскируйся , крьіса порохоботная!
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