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Все про:Путін (11113) російська мова (103)

 "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "печерні русофоби" оголосили війну російській мові в деяких країнах. За його словами, вони намагаються штучно скоротити простір російської мови у світі, а також витіснити її на периферію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Війну російській мові оголошують не лише печерні русофоби, а це ми теж спостерігаємо, це не секрет, різного роду маргінали активно й агресивно працюють, агресивні націоналісти, на жаль, у деяких країнах це стає цілком офіційною державною політикою", - сказав Путін.

За такою політикою, на думку російського президента, стоїть "той самий тиск, пряме порушення прав людини, зокрема - права на рідну мову, на культуру та історичну пам'ять".

У країнах Східної Європи вчили російську мову під час існування СРСР, тому що це було вигідно, впевнений Путін, але Радянський Союз розпався, і інтерес до мови почав затухати, однак "це штучно підігрівається, бо нас побоюються".

Російський президент поставив два завдання для збереження російської мови в світі: забезпечити гідний рівень знань і грамотності громадян Росії, а також реалізувати систему підтримки російського мовного середовища за кордоном.

Також читайте: В Україні 194 російськомовні середні школи. До 2023 року їх планують повністю перевести на українську мову викладання, - theБабель. ІНФОГРАФІКА

"Упродовж останніх років за цими напрямками доволі багато зроблено. Питання російської мови, літератури відображені в ключових програмних документах, посідають одне з центральних місць у засадах державної культурної політики і в стратегії розвитку інформаційного суспільства", - пояснив Путін.

Нагадаємо, в школах Слов'янська (Донецька область) навчання в перших класах відбуватиметься лише українською мовою.

Згідно з опитуванням, кількість охочих вивчати російську мову нарівні з українською скоротилася із 40% до 26,9%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158047
 
 
 Топ коментарі
 
А давайте вообще каждого сумасшедшего цитировать?
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Ви століттями нищили мову, насаджували свій ізик, а тепер вас, бачте, утискають печерні націоналісти та маргінали.
Заїдь в свою дєрьовню і подивись на культурне життя руцкоговорящего бидла.
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Да, надо запретить. А то вы так и не выучите мову. Посмотри на этот ужасный русскоязычный сайт. Если патриоты-националисты не знают мову, что творится в стране?
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Только на этой странице уже 10 твоих какашек.
Ты заработал на премию, русишпровокатор.
Видимо ягель не очень вкусный, хочется хлебушка с маслом.
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Пуйло може не хвилюватись. Українська дуже складна мова і її опанувати дуже важко. Витратив на це цілих ... 5 хв. Тому наші патріотні патріоти ще довго будуть послуговуватись російською. І в мережах і в побуті. Тому російській в Україні нічого не загрожує "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 5749
Дніпро.
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А вот новость прошла.
В Мальте задержали два контейнера фальшивых динаров, которые русишдобрыйдядя напечатал для ливийских бандюков на военные расходы.
Кто нибудь знает места, куда русские принесли что доброе?
Слава русофобам!
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Кацапе, ти знаєш чому я набагато краще тебе володію російською мовою? Це для того, щоб якісно проводити допит кацапських свинособак із-за порєбріка. "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 5159
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Как ваши дети выучат украинскую мову, если даже вы сами не хотите на ней общаться. Что за комплексы. Что с вами не так.
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рузге работай как твой предко полировал уварову и не сапоги .... как отполируешь пиши есчё "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 2667
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Кто такой Уваров. Я понимаю мову, и не хочу читать ваш ужасный корявый русский.
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так это ваш основоположник той идеи что вы пользуетесь учи историю твой ******* "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 2862
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а може це дієвий спосіб позбутися русачків ?
перекривляв ізик - кацаб збісивсь "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 1213
ляпотА ))
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да ты, что????? ты мотнись на фронт до 70% русскоязычных!!!!!! ты их к кому причисляешь????? к дебилам или капитулянтам?????
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В Україні ВСІ знають українську мову. Але в умовах тотальної русифікації її повноцінне функціонування неможливе. Тому влада зобов'язана провести тотальну дерусифікацію. Ти за дерусифікацію?
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в Україні Українською не розмовляють три категорії людей - або дебіли, або туристи, або акупанти
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да ты, что????? ты мотнись на фронт до 70% русскоязычных!!!!!! ты их к кому причисляешь????? к дебилам или капитулянтам?????
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вова, я русскоязычный человек, житель русскоязычного региона, житель Запорожья, говорю тебе на русском языке -ИДИ НА ***!!!!! ***ЛО!!!!!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!
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Что значит русскоязычный регион? Вы даже гордитесь что говорите на русском? Какой позор. Недострана, недонарод без собственного языка.
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Це ви унтерменші та манкурти. Нащадки мокші, ерзі, чуді та воді, які зовсім не знають своєї мови і розмовляють на спотвореному болгарському діалекті.
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Вы все даже русский очень плохо знаете. Поэтому выглядите вдвойне смешно, пытаясь на нем писать. Всегда режут глаз все эти ваши уродливые "украинства" в русском языке. Также как и ваше уродливое гэканье и вообще ваш очень уродливый русский.
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Фу, українофоб, як негарно так висловлюватись на такому високоповажному форумі...
Можна і в бан залетіти)))
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Я не украинофоб, я русскофоб. Вы позор украинского народа, не вы конкретно, а все кто пишут на этом сайте на русском языке.
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Просто кожен російськомовний в Україні має визнати, що його російськомовності нема ніякого виправдання.
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Русский язык в Украине это просто позор. Позор народа.
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