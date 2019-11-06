 "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Війну російській мові оголошують не лише печерні русофоби, а це ми теж спостерігаємо, це не секрет, різного роду маргінали активно й агресивно працюють, агресивні націоналісти, на жаль, у деяких країнах це стає цілком офіційною державною політикою", - сказав Путін.

За такою політикою, на думку російського президента, стоїть "той самий тиск, пряме порушення прав людини, зокрема - права на рідну мову, на культуру та історичну пам'ять".

У країнах Східної Європи вчили російську мову під час існування СРСР, тому що це було вигідно, впевнений Путін, але Радянський Союз розпався, і інтерес до мови почав затухати, однак "це штучно підігрівається, бо нас побоюються".

Російський президент поставив два завдання для збереження російської мови в світі: забезпечити гідний рівень знань і грамотності громадян Росії, а також реалізувати систему підтримки російського мовного середовища за кордоном.

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"Упродовж останніх років за цими напрямками доволі багато зроблено. Питання російської мови, літератури відображені в ключових програмних документах, посідають одне з центральних місць у засадах державної культурної політики і в стратегії розвитку інформаційного суспільства", - пояснив Путін.

Нагадаємо, в школах Слов'янська (Донецька область) навчання в перших класах відбуватиметься лише українською мовою.

Згідно з опитуванням, кількість охочих вивчати російську мову нарівні з українською скоротилася із 40% до 26,9%.